രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ് (ബിഎസ്എൻഎൽ) വൻ ഓഫറുമായി രംഗത്ത്. സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളെ എല്ലാം കീഴടക്കുന്ന ഓഫറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 200 രൂപയിൽ താഴെ നിരക്കിൽ പ്രതിദിനം 3 ജിബി ഡേറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ ഇപ്പോൾ 250 രൂപയിൽ താഴെ നിരക്കിൽ പ്രതിദിനം 3 ജിബി ഡേറ്റ 40 ദിവസത്തേക്ക് നൽകുന്നു. എന്നാൽ, സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളെല്ലാം 4ജി സേവനങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ ഇപ്പോഴും 3ജിയാണ്.

സ്വകാര്യ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാരായ ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവ നിലവിൽ പ്രതിദിനം 3 ജിബി ഡേറ്റ വരെ 4ജി താരിഫ് പ്ലാനുകളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ ഇപ്പോഴും 3ജി / 2ജി പ്ലാനുകളിൽ തുടരുകയാണ്. മികച്ച മൂന്ന് ടെലികോം കമ്പനികൾ നിലവിൽ 3 ജിബി പ്രതിദിന ഡേറ്റാ പ്ലാനുകൾ 400 രൂപയ്ക്കാണ് നൽകുന്നത്.

ബി‌എസ്‌എൻ‌എല്ലിന്റെ എസ്ടിവി 247 പ്ലാൻ പ്രകാരം ദിവസം 3ജിബി ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാം, അതും 40 ദിവസത്തേക്ക്, മൊത്തം 247 രൂപയ്ക്ക് 120 ജിബി ഡേറ്റ ലഭിക്കും. റോമിങ് സർക്കിളുകളിൽ പരിധിയില്ലാതെ കോൾ ചെയ്യാം. പരിധിയില്ലാത്ത കോളിങ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പ്രതിദിനം 250 മിനിറ്റായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡേറ്റാ ആനുകൂല്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിദിനം 3 ജിബി ഉപയോഗിക്കാം. പരിധി കഴിഞ്ഞാൻ വേഗം 80 കെബിപിഎസിലേക്ക് താഴ്ത്തും. പ്രതിദിനം 100 SMS- കളും ലഭിക്കും. പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി 30 ദിവസമാണ്. എന്നാൽ, പ്രൊമോഷണൽ ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി എസ്ടിവി 247 നിലവിൽ 40 ദിവസത്തെ കാലാവധി നൽകുന്നുണ്ട്. എസ്ടിവി 247 ലെ അധിക കാലാവധി നൽകുന്ന പ്രൊമോഷണൽ ഓഫർ നവംബർ 30 ന് അവസാനിക്കും.

English Summary: BSNL Offering 3GB Daily Data for 40 Days Under Rs 250 With This Prepaid Plan