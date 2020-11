ലോകം ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് അഥവാ എഐയുടെ ഉപയോഗം പല മേഖലകളിലും വര്‍ധിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. ഇന്റല്‍ ഇന്ത്യയുടെ മേധാവിയായ നിവൃതി റായി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു എഐ സൂപ്പര്‍ പവറായി മാറാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എന്നാണ്. എന്നാല്‍, അതിനു താണ്ടേണ്ട വഴികൾ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ചൈനയും അമേരിക്കയും എഐയുടെ ഗവേഷണത്തിന് ഇന്ത്യയേക്കാള്‍ വലിയ തുക മുടക്കിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍, എഐക്കു വളരാന്‍ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് ഇന്ത്യയുടേതെന്നു പറയാനും റായി മടിക്കുന്നില്ല. എഐയുടെ കരുത്തില്‍ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമാരില്‍ ഒരാളുമാണ് റായി. വിവിധ മേഖലകളില്‍ എഐ വരുന്നത് അവര്‍ക്ക് വിഭാവന ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഇന്റല്‍ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും ആധുനിക എഐ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും റായി പറയുന്നു. തങ്ങള്‍ ലോകത്തിനു വേണ്ട എഐ എൻജിനുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിരിയിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ഇന്റല്‍ ഇപ്പോള്‍ സി-ഡാക്കുമായി യോജിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. എഐ ഫ്രെയിംവര്‍ക്കുള്ള സൂപ്പര്‍ കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ നിര്‍മാണമാണ് ലക്ഷ്യം. ദേശീയ സൂപ്പര്‍കംപ്യൂട്ടിങ് മിഷനുമായും ഇന്റല്‍ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

മെഷീന്‍ ലേണിങ്ങിനെപ്പറ്റിയും, ഡീപ് ലേണിങ്ങിനെപ്പറ്റിയും എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും. ഇതില്‍ ഡീപ് ലേണിങ് നിരവധി അടരുകളുള്ള ഒന്നാണ്. കൂടുതല്‍ ഡേറ്റ എത്തുമ്പോള്‍ അതിന് കൂടുതല്‍ മികവ് ആര്‍ജ്ജിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, എഐ കൊണ്ടുവരാവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവര്‍ ബോധവതിയാണ്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ലോകത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നതോടെ മനുഷ്യര്‍ പിന്നിലായി പോകാവുന്ന സാധ്യത ടെസ്‌ലാ കമ്പനിയുടെ മേധാവിയായ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ഒന്നിലേറെ തവണ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യത്തില്‍ റായിക്കും തന്റെ ഭീതിയുണ്ട്. എഐക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതില്‍ വ്യക്തമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വേണമെന്നാണ് റായി പറയുന്നത്. എഐ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. എന്നാല്‍, നമ്മള്‍ അതിനെയെല്ലാം മറികടന്ന് അതിന്റെ അദ്ഭുതസിദ്ധികള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന വാദമാണ് അവര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യര്‍ക്കു ഹാനികരമായേക്കാവുന്ന വിധത്തില്‍ ഈ ടെക്‌നോളജിയെ വളരാന്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നും അവര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.

∙ എം1എക്‌സ് ചിപ്പുമായി ആപ്പിള്‍

പുതിയ മാക്ബുക്കുകളിലും മാക് മിനിയിലും ആപ്പിള്‍ ഇറക്കിയ എം1 സിലിക്കണ്‍ ചിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുകഴ്ത്തല്‍ തീരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ, കമ്പനി പുതിയ പ്രോസസര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഐം1 വെറുമൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. അടുത്ത എം1 പ്രോസസറിന്റെ പണിയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ആപ്പിളെന്നും, 5എന്‍എം സാങ്കേതികവിദ്യ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിറക്കുന്ന അടുത്ത പ്രോസസറിനെ എം1എക്‌സ് എന്നായിരിക്കാം വിളിക്കുക എന്നും, അതിന് 12 കോറുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നുമാണ് പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍. നിലവിലെ എം1 പ്രോസസറിന് 8 കോറുകളാണ് ഉള്ളത്. എന്നാല്‍, എം1എക്‌സ് എന്ന തങ്ങളുടെ ഈ പുതിയ ശക്തമാനെ 16-ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോയില്‍ മാത്രമെ കുടിയിരുത്തൂവെന്നും പറയുന്നു. എം1ന് അതിവേഗമാണെന്നു പറയുന്നവര്‍ എം1എക്‌സിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.

∙ ധനികരുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ സക്കര്‍ബര്‍ബിനെ പിന്തള്ളി മസ്‌ക് നാലാം സ്ഥാനത്ത്

ടെസ്‌ല ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ കമ്പനിയുടെയും സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സിന്റെയും മേധാവിയായ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്, ഫെയസ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെ പിന്തള്ളി ലോകത്തെ ധനികന്മാരുടെ പട്ടികയില്‍ നാലാമതെത്തി. ടെസ്‌ലയുടെ ഓഹരി കുതിച്ചുയര്‍ന്നതാണ് മസ്‌കിന് സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെ മറികടക്കാനായ കാര്യം. മസ്‌കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആസ്തിയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന തുക 105.4 ബില്ല്യന്‍ ഡേളറാണ്. അതേസമയം, സക്കര്‍ബര്‍ഗിന് 100.6 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ ആസ്തിയുണ്ട്. മസ്‌കിനു മുന്നില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മേധാവി ബില്‍ ഗെയ്റ്റ്‌സ് (119 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍) ബേണഡ് ആര്‍നൗള്‍ട് (139 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍), ജെഫ് ബെസോസ് (183.1 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍) എന്നിവരാണ് ഉള്ളത്.

∙ ടെസ്‌ലയുടെ ചൈനീസ് എതിരാളി ആപ്പിളിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് മസ്‌ക്

ഐഫോണിനെതിരെ വാവെയ് കരുത്തു കാണിച്ചതു പോലെ ടെസ്‌ലയ്ക്കുമുണ്ട് ഒരു ചൈനീസ് എതിരാളി. പേര് സ്‌പെങ് (Xpeng). അവര്‍ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക് കാറുകളില്‍ ലൈഡാര്‍ (LiDAR) ടെക്‌നോളജി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. ഇത് ചെലവേറിയതും അനാവശ്യവുമാണെന്നാണ് മസ്‌കിന്റെ വാദം. ടെസ്‌ലയെ കോപ്പിയടിച്ചാണ് സ്‌പെങ് കാറുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന ആരോപണത്തോടൊപ്പം മാസ്‌ക് ഇപ്പോള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത് അവര്‍ ആപ്പിളിനെയും കോപ്പിയടിച്ചു എന്നാണ്. ടെസ്‌ലയുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ പഴയ വേര്‍ഷനാണ് തങ്ങളുടെ എതിരാളികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മസ്‌ക് നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആപ്പിള്‍ വികസിപ്പിച്ചുവന്ന സെന്‍ഫ്-ഡ്രൈവിങ് കാറുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ചതിന് ഒരു മുന്‍ ആപ്പിള്‍ എൻജിനീയര്‍ 2018ല്‍ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇയാള്‍ 2015ല്‍ ആപ്പിളില്‍ ജോലിക്കു കയറുകയും അവിടെ നിന്ന് ചില ഫയലുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തതായും ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐഫോണില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈഡാര്‍ ടെക്‌നോളജിയും ടെസ്‌ലയുടെ എതിരാളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാങ്കേതികവിദ്യയോട് തനിക്ക് അയിത്തമൊന്നുമില്ലെന്നും, അത്തരം സെന്‍സറുകള്‍ സ്‌പെയ്‌സ്എക്‌സില്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, കാറുകളില്‍ ഇവയക്ക് ഒരു ഗുണവും ചെയ്യാനാവില്ലെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡിലെ ഫോണ്‍ ആപ് ഇനി ഗൂഗിള്‍ കോള്‍

തങ്ങളുടെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകളെല്ലാം പുനഃനാമകരണം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് ഗൂഗിള്‍. ഫോണ്‍ ആപ് ഇനി ഗൂഗിള്‍ കോള്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുമെന്ന് ഒരു റെഡിറ്റ് ഉപയോക്താവ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഫോണ്‍ ആപ്പിന്റെ കളര്‍സ്‌കീമും മാറും.

∙ ട്രൂകോളര്‍ പോലെയുള്ള ആപ് ഗൂഗിള്‍ രഹസ്യമായി വികസിപ്പിക്കുന്നു

ഗൂഗിള്‍ കോളില്‍ ട്രൂകോളറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന രീതിയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനാണ് ഗൂഗിള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു.

∙ നല്ല പരാജയങ്ങളും ചീത്ത പരാജയങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് ബെസോസ്

എല്ലാ പരാജയങ്ങളും ഒരു പോലെയല്ലെന്ന് ബെസോസ്. ചില പരാജയങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോള്‍ പരാജയം സംഭവിച്ചാല്‍ അതില്‍ നിങ്ങള്‍ സന്തുഷ്ടരാകണം. അതേസമയം, വാണിജ്യപരമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ അത് അംഗീകരിക്കാനുമാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ആമസോണ്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി നൂറുകണക്കിന് ഫുള്‍ഫില്‍ സെന്ററുകള്‍ ഒരുക്കിവരുന്നു. തങ്ങള്‍ക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നറിയാം. പുതിയൊരു ഫുള്‍ഫില്‍മെന്റ് സെന്റര്‍ ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ പിഴവു സംഭവിച്ചാല്‍ അതൊരു ദുരന്തമായിരിക്കും. അതൊരു നല്ല പരാജയമല്ല. അത് നിര്‍മാണപ്പിഴവാണ്. എന്നാല്‍, നിങ്ങള്‍ ഒരു പ്രൊഡക്ട് വികസിപ്പിച്ചു വരുമ്പോള്‍ അത് പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ അതില്‍ കുഴപ്പമില്ല. അതൊരു നല്ല പരാജയമാണ്. ഈ രണ്ടു പരാജയങ്ങളെയും വേര്‍തിരിച്ചുകാണാന്‍ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ആകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്.

