ഇന്ത്യ പൂട്ടിച്ചത് ചൈനീസ് അവിഹിത, ഡേറ്റിങ്, സ്വവർഗാനുരാഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ

ചൈനയ്ക്കെതിരായ നീക്കം ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ ചൈനീസ് ചൊവ്വാഴ്ച 43 മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂടി നിരധോച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെല്ലാം ഇന്നു മുതൽ രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 69 എ പ്രകാരമാണ് 43 ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം നിരോധിച്ചത്.

എന്നാൽ, ഇന്ന് നിരോധിച്ച ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ, ഡേറ്റിങ്, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം എന്നിവയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിനും സമഗ്രതയ്ക്കും ഭീഷണിയായതിനാലാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിച്ചതെന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആപ്പുകൾ വിലക്കിയത്.

നിരോധിച്ച ആപ്പുകൾ

∙ അലി സപ്ലൈയേഴ്‌സ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ

∙ അലിബാബ വർക്ക്ബെഞ്ച്

∙ അലിഎക്സ്പ്രസ്സ് - മികച്ച ഷോപ്പിങ്, മികച്ച ജീവിതം

∙ അലിപെയ് കാഷ്യർ

∙ ലാലാമോവ് ഇന്ത്യ - ഡെലിവറി ആപ്പ്

∙ ഡ്രൈവ് വിത്ത് ലാലാമോവ് ഇന്ത്യ

∙ സ്നാക്ക് വീഡിയോ

∙ കാംകാർഡ് - ബിസിനസ് കാർഡ് റീഡർ

∙ കാംകാർഡ് - ബിസിആർ (വെസ്റ്റേൺ)

∙ സോൾ- ഫോളോ ദ സോള്‍ ടു ഫൈൻഡ് യു

∙ ചൈനീസ് സോഷ്യൽ - സൗജന്യ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ് വിഡിയോ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാറ്റ്

∙ ഡേറ്റിങ് ഏഷ്യ - ഏഷ്യൻ സിംഗിൾസിനായി ഡേറ്റിംഗും ചാറ്റും

∙ വിഡേറ്റ്-ഡേറ്റിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ

∙ സൗജന്യ ഡേറ്റിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ-സിംഗോൾ, സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഡേറ്റ്!

∙ അഡോർ ആപ്പ്

∙ ട്രൂലിചൈനീസ് - ചൈനീസ് ഡേറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ

∙ ട്രൂലിഏഷ്യൻ - ഏഷ്യൻ ഡേറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ

∙ ചൈനലൗവ്: ചൈനീസ് സിംഗിൾസിനായുള്ള ഡേറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ

∙ ഡേറ്റ്മൈഏജ്: ചാറ്റ്, മീറ്റ്, ഡേറ്റ് മേച്വർ സിംഗിൾസ് ഓൺ‌ലൈൻ

∙ ഏഷ്യൻ‌ഡേറ്റ്: ഏഷ്യൻ സിംഗിൾ‌സിനെ കണ്ടെത്തുക

∙ FlirtWish: സിംഗിൾസുമായി ചാറ്റുചെയ്യുക

∙ ഗെയ്സ് ഒൺലി ഡേറ്റിങ്: ഗേ ചാറ്റ്

∙ ട്യൂബിറ്റ്: ലൈവ് സ്ട്രീമുകൾ

∙ WeWorkChina

∙ ഫസ്റ്റ് ലവ് ലൈവ്- സൂപ്പർ ഹോട്ട് ലൈവ് സുന്ദരികൾ ഓൺലൈനിൽ തത്സമയം

∙ റെല - ലെസ്ബിയൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

∙ കാഷ്യർ വാലറ്റ്

∙ മാംഗോടിവി

∙ എം‌ജി‌ടി‌വി-ഹുനാൻ‌ടിവി ഒഫീഷ്യൽ ടിവി എ‌പി‌പി

∙ WeTV - ടിവി വേർഷൻ

∙ WeTV - സിഡ്രാമ, കെഡ്രാമ & മോർ

∙ WeTV ലൈറ്റ്

∙ ലക്കി ലൈവ്-ലൈവ് വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ

∙ ടൊബാവോ ലൈവ്

∙ ഡിങ്‌ടോക്ക്

∙ ഐഡന്റിറ്റി വി

∙ ഐസോലാന്റ് 2: ആഷസ് ഓഫ് ടൈം

∙ ബോക്സ്സ്റ്റാർ (ഏർലി ആസസ്)

∙ ഹീറോസ് ഇവോൾവ്ഡ്

∙ ഹാപ്പി ഫിഷ്

∙ ജെല്ലിപോപ്പ് – ഡെകറേറ്റ് യുവർ ഡ്രീം ഐലൻഡ്

∙ മഞ്ച്കിൻ മാച്ച്: മാജിക് ഹോം ബിൽഡിങ്

∙ കോൺക്വിസ്റ്റ ഓൺലൈൻ II

English Summary: China App Ban Continues As India Blocks Access To 43 More Chinese Apps; Full List Here