ദിപഞ്ജന്‍ ബസുവിന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കൈമുതല്‍ ഇകൊമേഴ്‌സ് രംഗത്തുള്ള അതുല്യമായ പ്രവൃത്തിപരിചയമാണ്. ഫയര്‍സൈഡ് വെഞ്ച്വേഴ്‌സിന്റെ പങ്കാളിയും സിഎഫ്ഒയുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പുതിയ കാല കണ്‍സ്യൂമര്‍ ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ പോര്‍ട്ട്‌ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനാണ്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ അമരത്തെത്തുന്നത്. ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്നത് 18 വര്‍ഷത്തെ പകരംവയ്ക്കാനാകാത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയവും. സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പ്, ഡിജിറ്റല്‍ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ക്കു തുടക്കമിടുന്ന കാര്യത്തിലും അവയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനു നിസ്തുലമായ അനുഭവജ്ഞാനമുണ്ട്. 20 വര്‍ഷത്തോളം ഈ രംഗത്തുള്ള ആളെന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തില്‍ പ്രതീക്ഷ അര്‍പ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുകയാണ്. നിക്ഷേപസമാഹരണം, കമ്പനികള്‍ തമ്മിലുള്ള ഒരുമിപ്പിക്കലും വാങ്ങലും തുടങ്ങിയയിലും നല്ല ഉപദേശങ്ങള്‍ നൽകാനാവുന്നയാളാണ് ദിപഞ്ജന്‍ ബസു. ഇതിന്റെയല്ലാം ധനപരവും സാങ്കേതികവിദ്യാപരവും പ്രവര്‍ത്തനപരവുമായ മേഖലകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതില്‍ അദ്ദേഹത്തിനു വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്.

തുടക്ക ദശയിലുള്ള കമ്പനികളുമായി അടുത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നതും അവയ്ക്ക് വളരാനുള്ള പരിസ്ഥിതിയൊരുക്കുക എന്നതും ഫയര്‍സൈഡ് വെഞ്ച്വേഴ്‌സിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്. പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഇ–കൊമേഴ്‌സ് വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കുന്നതില്‍ കാര്യമായ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. മിന്ത്രയുടെ (Myntra) ചീഫ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഫിസറായി ചുമതല വഹിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയ്ക്കു നിസ്തുലമായ സേവനമാണ് നൽകിയത്. അതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം വിപ്രോയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ കണ്‍സൽറ്റിങ് ബിസിനസിന്റെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസറായിരുന്നു. അവിടെയും അദ്ദേഹം പുതിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു തുടക്കമിടുന്ന കാര്യത്തിലും കമ്പനികളുടെ ഏറ്റെടുക്കല്‍– ഒരുമിപ്പിക്കല്‍ മേഖലയിലും സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളുടെ നിക്ഷേപം എന്ന വിഷയത്തിലും തന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. അതിനു മുൻപും അദ്ദേഹം പല താക്കോല്‍ സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചിരുന്നു. വിപ്രോ വെഞ്ച്വേഴ്സ്, ഗ്ലോബല്‍ ലാര്‍ജ് ഡീല്‍സ്, ബിസിനസ് ഫിനാന്‍സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകര്‍ത്തന മികവ് അനുഭവിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.

ഫസ്റ്റ് ഷോസ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ടെക്സ്പെക്റ്റേഷന്‍സിൽ ദിപഞ്ജന്‍ ബസുവും

ഫസ്റ്റ് ഷോസ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് 2020 ൽ ദിപഞ്ജന്‍ ബസുവും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളിയുടെ വായനാശീലത്തിന് ഡിജിറ്റൽ മുഖം നൽകിയ മനോരമ ഒാൺലൈൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ സംഗമത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം നവംബര്‍ 27, 28 തീയതികളിലാണ് നടക്കുന്നത്.

കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച തകർച്ചയിൽനിന്നു കരകയറി പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വളർച്ചയുടെ പാതയിലേക്കു തിരികെയെത്താനും ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗം നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോസ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഡിജിറ്റൽ സംഗമത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത്. ‘വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക’ എന്ന ആശയത്തിൽ ‘Digital-led 2021 | Define the new normal.’ എന്ന തീമിലാണ് വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ ഉച്ചകോടിയായി ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് 2020 നടക്കുന്നത്.

ടെക് വിദഗ്ധരും മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. സാങ്കേതിക രംഗത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയവർ, മികച്ച ബ്രാൻഡുകളുടെ തലവൻമാർ, ബിസിനസ് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നവർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവരുടെ കൂടിച്ചേരൽ കൂടിയാണ് ‘ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്’ മൂന്നാം പതിപ്പ്.

ഉടൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫസ്റ്റ് ഷോസ് ആണ് ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ. അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി – ഓൺലൈൻ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ‘അമൃത അഹെഡ്’ ആണ് നോളജഡ്ജ് പാര്‍ട്ണര്‍. ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.techspectations.com സന്ദർശിക്കുക.

English Summary: Dipanjan Basu: Shaping up the e-commerce ecosystem, brand by brand– Techspectations - 2020