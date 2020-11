വിഡിയോ ഗെയിമര്‍മാരിലെ വനിതാ സാന്നിധ്യം അടുത്തകാലത്ത് അതിവേഗം വര്‍ധിച്ചുവരുന്നതായി കണ്ടെത്തല്‍. ഗൂഗിള്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ പഠനത്തില്‍ വനിതാ ഗെയിമര്‍മാര്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ഗെയിമര്‍മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വനിതകള്‍ക്ക് മാത്രമായുള്ള ടൂര്‍ണമെന്റുകളും അതിവേഗത്തില്‍ പ്രചാരം നേടുകയാണ്.

മാര്‍ക്കറ്റ് റിസര്‍ച്ച് കമ്പനിയായ നികോ പാട്‌ണേഴ്‌സുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ ഗെയിമര്‍മാരിലെ പെണ്‍ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത്. പുതിയ വനിതാ ഗെയിമര്‍മാര്‍ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമായും തിരഞ്ഞത്. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഗെയിമര്‍മാരിലെ സ്ത്രീകള്‍ 19 ശതമാനം കണ്ട് വര്‍ധിച്ചുവെന്നാണ് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തല്‍.

ഏഷ്യയില്‍ ആകെ 133 കോടി പേര്‍ വിഡിയോ ഗെയിമില്‍ സജീവമാണെന്നാണ് 2019ലെ കണക്ക്. ഇതില്‍ 38 ശതമാനം വനിതകളാണ്. രാജ്യം തിരിച്ചുള്ള കണക്കില്‍ മുന്നിലുള്ള ചൈനയിലെ ഗെയിമര്‍മാരില്‍ 45 ശതമാനം വനിതകളാണ്. ജപ്പാനിലും ദക്ഷിണകൊറിയയിലും ഇത് ഏതാണ്ട് 40 ശതമാനം വരും.

ഗെയിമര്‍മാരിലെ പുതിയ സ്ത്രീ സാധ്യത ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് Game.tv വനിതകള്‍ക്കുമാത്രമായി ടൂര്‍ണമെന്റ് തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ദിവാ സ്ക്രം വാര്‍സ് ( Diva Scrim Wars) എന്നാണ് ഈ പ്രതിവാര ടൂര്‍ണമെന്റിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. വിജയികള്‍ക്ക് 2,000 രൂപ മുതല്‍ 20,000 രൂപവരെ എല്ലാ ആഴ്ച്ചയും സമ്മാനതുകയായും നല്‍കുന്നുണ്ട്.

മൊബൈല്‍ ഗെയിമില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണി അതിവേഗത്തില്‍ വളരുകയാണെന്നും വനിതാ ഗെയിമര്‍മാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടെന്നും Game.tv സിഇഒ റോസെന്‍ ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. പ്രതിവാര ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൂടി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ ഗെയിമിനെത്തുന്നവര്‍ വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടൂര്‍ണമെന്റിന്റേയും ഒരു ആഴ്ച മുൻപാണ് റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കുക. മത്സരങ്ങള്‍ യുട്യൂബ് അടക്കമുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ തല്‍സമയം കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. ആകെ 13 സീസണുകളാണ് വനിതാ പ്രതിവാര ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നടത്തുക.

English Summary: Seeing Rise In Female Gamers, Female-Only Esports Tournaments Are Getting Popular