ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനികളിലൊന്നായ വാവെയ് പതനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ സബ് ബ്രാന്‍ഡ് ആയ ഓണര്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വാവെയ് വിറ്റുകഴിഞ്ഞു. അതേസമയം തങ്ങളുടെ പ്രധാന എതിരാളിയായ വാവെയെ വെട്ടാന്‍ കിട്ടിയ ആദ്യ അവസരം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് മറ്റു ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ ഭീമന്മാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതത്രെ. അമേരിക്കയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ പെട്ട് ഉഴലുന്ന വാവെയെ അവിടെവച്ചു തന്നെ ഒതുക്കാന്‍ ഷഓമി, വിവോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ നീക്കം തുടങ്ങിയതായി പറയുന്നു. വാവെയ്ക്ക് ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ എത്തുന്നതൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ തക്കം നോക്കി കൂടുതല്‍ ആക്രമണ സ്വഭാവത്തോടെ നീങ്ങാനാണ് എതിരാളികളുടെ തീരുമാനം.

വാവെയുടെ ഹൈ-എന്‍ഡ്, മധ്യ നിര മോഡലുകളെ ലക്ഷ്യംവച്ചായിരിക്കും ഷഓമിയും മറ്റും നീങ്ങുക. തങ്ങള്‍ക്ക് ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ഫോണുകള്‍ക്കുള്ള പ്രോസസറുകള്‍ സ്വന്തമായി നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കില്ലെന്ന് ഷഓമി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, ഷഓമി, വിവോ, ഒപ്പോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ കൂടുതല്‍ ആക്രമണോത്സുകമായി നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തി വാവെയെ തറപറ്റിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പറയുന്നു. രാജ്യാന്തര മാര്‍ക്കറ്റില്‍ അടിപതറിയ വാവെയെ ചൈനയിലും തറപറ്റിക്കാന്‍ പറ്റിയ അവസരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കി ചടുല നീക്കങ്ങളാണ് ഈ കമ്പനികള്‍ നടത്തുന്നത്. യൂറോപ്പിലെയും മറ്റും ഹൈ-എന്‍ഡ് ഫോണ്‍ പ്രേമികളെ ലക്ഷ്യംവയ്ക്കാനും ഈ കമ്പനികള്‍ക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് ബിസിനസ് തുടരാന്‍ വാവെയ്ക്ക് കടുത്ത പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റില്‍ അമേരിക്കയുടെ കൊമേഴ്‌സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഉത്തരവുകളും പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതോടെ അവരുടെ നിലനില്‍പ്പു തന്നെ അവതാളത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.

ഈ വര്‍ഷം പോലും ചെറിയൊരു കാലയളവില്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനിയായി സാംസങ്ങിന്റെ മുൻപില്‍ കയറാനായ വാവെയ്ക്ക് ഇനി അധികം സാധ്യതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ചൈനയിലും ഇപ്പോള്‍ നോക്കിയാല്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്കു മേല്‍ വാവെയുടെ ആധിപത്യം വ്യക്തമാണ്. കമ്പനിക്ക് 41.2 ശതമാനം മാര്‍ക്കറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. വിവോ (18.4), ഒപ്പോ (16.8), ഷഓമി (12.6), ആപ്പിള്‍ (6.2) തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ കാണാവുന്ന ട്രെന്‍ഡുകള്‍ പ്രകാരം വാവെയുടെ ഓര്‍ഡറുകള്‍ കുറയുകയാണ്. ഏകദേശം 55 ശതമാനം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വാവെയുടെ എതിരാളികള്‍ക്ക് ആവശ്യക്കാര്‍ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു മുതലാക്കി, എന്തു വിലകൊടുത്തും വാവെയ്ക്കു മേല്‍ ആധിപത്യം നേടാനാണ് ഷഓമിയും മറ്റും ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, വാവെയെ തകര്‍ക്കാമെന്നത് ചിലപ്പോള്‍ വ്യാമോഹമായിരിക്കാമെന്നു ചില നിരീക്ഷകര്‍ കരുതുന്നു. എന്തായാലും, പുതിയ സാഹചര്യം പരമാവധി മുതലാക്കാന്‍ തന്നെയാണ് വിവോയും മറ്റും ശ്രമിക്കുന്നത്.

∙ ഓണര്‍ വിറ്റത് ചൈനീസ് സർക്കാരിനു പങ്കാളിത്തമുള്ള കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്

തങ്ങളുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ഓണര്‍ ബ്രാന്‍ഡ് വാവെയ് വിറ്റത് ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം. ധാരാളം ഓണര്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ രാജ്യത്തുണ്ട്. ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഒരു കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിനാണ് ഓണര്‍ ബ്രാന്‍ഡ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റയ്ക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യം വളരെ സുപ്രധാനമാണ്. എന്തിനാണ് ഓണര്‍ വിറ്റതെന്നു ചോദിച്ചാല്‍, ഓണറിനെ അമേരിക്കയുടെ നിരോധനത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാനും പിന്നെ തങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടുന്ന ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ ഓണറുമായി പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കാനുമാണെന്നു പറയേണ്ടിവരും. എന്നാല്‍, ഈ നീക്കം വാവെയ്‌ക്കോ ഓണറിനോ ഗുണകരമാകുമോ എന്ന കാര്യം കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നവരുമുണ്ട്. അമേരിക്കയില്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയേക്കാവുന്ന ബൈഡന്‍ സർക്കാരായിരിക്കാം വാവെയുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷകളിലൊന്ന്.

∙ ബൈജൂസ് ആപ്പ് 1,483 കോടിയുടെ നിക്ഷേപം സമാഹരിക്കുന്നു

വിദ്യാഭ്യാസ, ടെക്‌നോളജി മേഖലയിലുള്ള ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഏകദേശം 1,483 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ സമാഹരണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. രണ്ടു മാസം മുൻപ് കമ്പനി ഏകദേശം 3,672 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 10.8 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

∙ അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ എച്ബിഒ ആമസോണ്‍ പ്രൈമില്‍ ലഭ്യമാവില്ല

ആമസോണ്‍ പ്രൈം വിഡിയോ ചാനലുകളില്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ എച്ബിഒ ലഭ്യമാവില്ലെന്ന് വാര്‍ണര്‍മീഡിയ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, എച്ബിഒ മാക്‌സ് ആമസോണ്‍ ഫയര്‍ ടിവിയില്‍ ലഭ്യമാക്കും.

∙ ഷഓമിക്കു വ്യാജന്‍

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ബ്രാന്‍ഡുകളിലൊന്നായ ഷഓമിയുടെ പേരില്‍ വ്യാജ പ്രൊഡക്ടുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോള്‍ വരുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയില്‍ നിന്നുമായി 33 ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യാജ ഷഓമി പ്രൊഡക്ടുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള 3,000ത്തോളം ഫെയ്ക് പ്രൊഡക്ടുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഷഓമി പറയുന്നു. ഇതില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളുടെ പിന്‍ കവറുകള്‍, ഹെഡ്‌ഫോണുകള്‍, പവര്‍ ബാങ്കുകള്‍, ചാര്‍ജറുകള്‍, ഇയര്‍ഫോണുകള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് ഉള്ളത്. ഇരു നഗരങ്ങളിലും വ്യാജ ഷഓമി പ്രൊഡക്ടുകള്‍ വിറ്റ കടയുടമകള്‍ അറസ്റ്റിലായി. ദീര്‍ഘകാലമായി വ്യാജ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടത്തിവരികയാണെന്നും പറയുന്നു.

∙ വ്യാജനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

ഷഓമി ഫോണുകള്‍ക്കുള്ള വ്യാജ ചാര്‍ജറുകളും മറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ തകരാറിലാക്കിയേക്കാം. പവര്‍ബാങ്കുകളിലും ഓഡിയോ പ്രൊഡക്ടുകളിലും അടക്കം ഷഓമി സുരക്ഷാ കോഡ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇവ മി.കോമില്‍ (Mi.com) പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം. മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാല്‍ വ്യാജ പ്രൊഡക്ടുകള്‍ നന്നായി ആയിരിക്കില്ല പാക്കു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

∙ മൈ‌ക്രോസോഫ്റ്റ് സര്‍ഫസ് ഡൂവോ അമേരിക്കയ്ക്കു വെളിയിലേക്ക്

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ, ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്‌ക്രീനുള്ള സര്‍ഫസ് ഡൂവോ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ അമേരിക്കയ്ക്കു വെളിയില്‍ വില്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങുകയാണ് കമ്പനി. ചില പ്രത്യേകതരം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഫോണിന് ഏകദേശം 1,04,600 രൂപയായിരിക്കും വില. ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കാന്‍ പരിഗണിക്കുന്ന ഫോള്‍ഡബിൾ മാതൃകകള്‍ ഒന്ന് സര്‍ഫസ് ഡൂവോയുടെ രീതിയിലായിരിക്കാമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

∙ പ്രാദേശിക സമൂഹ മാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റ് ബോലോ ഇന്‍ഡിയാ കൂടുതല്‍ ജനപ്രിയമാകുന്നു

സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്തും ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ തങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുകയാണ്. ടിക്‌ടോക്കിന്റെയും പുറത്തുപോക്കിന്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയ ബോലോ ഇന്‍ഡിയാ (Bolo Indya) കൂടുതല്‍ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മലയാളത്തിലടക്കം പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമായ ഈ ആപ്പ് ടിക്‌ടോക്കിന്റെ പകരക്കാരാകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ആപ്പുകള്‍ക്കൊപ്പമാണ് സ്ഥാനംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിനിപ്പോള്‍ ഏകദേശം 68 ലക്ഷം പ്രതിമാസ ഉപയോക്താക്കളാണ് ഉള്ളത്.

∙ പ്രാദേശിക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിനിധ്യം നല്‍കി റിലയന്‍സ് റീട്ടെയില്‍ 40000 പ്രൊഡക്ടുകള്‍ കൂടെ വില്‍ക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

റിലയന്‍സിന്റെ പല നീക്കങ്ങളിലും പ്രാദേശികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതു തെറ്റല്ല. തങ്ങള്‍ മൂന്നു വര്‍ഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ ഇന്‍ഡി ബൈ എജിയോ (Indie by AJIO), സ്വദേശ് (Swadesh) എന്നീ നീക്കങ്ങള്‍ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങിയതായി റിലയന്‍സ് അറിയിച്ചു. തുണി, കരകൗശല ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങി രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള 30,000 ലേറെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ 40,000 ലേറെ പ്രൊഡക്ടുകള്‍ തങ്ങള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കുകയാണെന്ന് റിലയന്‍സ് അറിയിച്ചു. ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം ആദ്യം നടത്തിയ കമ്പനി ആമസോണ്‍ ആണ്. അവര്‍ ആര്‍ട്ടിസാന്‍മാരുടെ പ്രൊഡക്ടുകള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി വിറ്റുവരുന്നു.

∙ ഫോണ്‍പേ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി കറന്റ് ബില്ലും അടയ്ക്കാം

കറന്റ് ബില്ലുകള്‍ അടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ രാജ്യത്തെ 73 വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡുകളുമായി തങ്ങള്‍ കരാറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞതായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഓണ്‍ലൈന്‍ പണമടയ്ക്കല്‍ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നായ ഫോണ്‍പേ അറിയിച്ചു. ഇവ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, 8 കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി കിടക്കുന്നു.

English Summary: Huawei sells Honor under ‘tremendous pressure’ from US sanctions