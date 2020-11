അതിവേഗം 5ജി എത്തിക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രവുമായി ബ്രിട്ടൻ, വിന്യസിക്കേണ്ടത് 60 ഡ്രോണുകൾ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടനില്‍ 5ജി യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് രണ്ട് കമ്പനികള്‍. റിമോട്ട് കണ്‍ട്രോള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയിലിരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഈ ഡ്രോണുകളുടെ പ്രത്യേകം ആന്റിന വഴിയാണ് അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സാധ്യമാവുക. സ്ട്രാറ്റോസ്‌ഫെറിക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് ലിമിറ്റഡ് (എസ്പിഎല്‍), കേംബ്രിഡ്ഡ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌സ് എന്നീ കമ്പനികളാണ് ഈ ആശയം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

ഭൂമിയില്‍ നിന്നും ഏതാണ്ട് 65,617 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഡ്രോണുകള്‍ പറക്കുക. ഓരോ ഡ്രോണില്‍ നിന്നും 480 സ്ട്രീമെബിള്‍ ബീമുകള്‍ പ്രവഹിക്കും. ഏതാണ്ട് 60 ഡ്രോണുകളുണ്ടെങ്കില്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ 5ജിയുടെ അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. ബ്രിട്ടനില്‍ മാത്രമല്ല ലോകമാകെ അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഈ കമ്പനികള്‍ പറയുന്നു.

ഹൈഡ്രജന്‍ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡ്രോണിന്റെ ആദ്യപരീക്ഷണ പറക്കല്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. 2024 ഓടെ സ്വപ്‌ന സംരംഭം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ചിറകിന്റെ ഒരറ്റം മുതല്‍ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഏതാണ്ട് 200 അടി നീളമുണ്ട് ഈ ഡ്രോണിന്. ഇന്ധനം ഹൈഡ്രജനാണെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ മലിനീകരണമില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രത്യേകം നിര്‍മിക്കുന്ന ഈ ഡ്രോണിന്റെ ആന്റിനക്ക് മാത്രം 120 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരും.

ബ്രിട്ടനില്‍ 4ജി വളരെ പതുക്കെയാണ് എത്തുന്നതെന്നാണ് എസ്പിഎല്‍ സിഇഒ റിച്ചാര്‍ഡ് ഡേകിന്‍ പറയുന്നത്. അതേസമയം, 5ജി വരണമെങ്കില്‍ പുതുതായി നാല് ലക്ഷം മൊബൈല്‍ ടവറുകള്‍ കൂടി വേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. എസ്പിഎല്‍ ഡ്രോണുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞത് 200 ടവറുകള്‍ക്ക് പകരമെങ്കിലും സേവനം നടത്താനാകുമെന്നാണ് ഡേക്കിന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നത്.

ഓരോ ഡ്രോണ്‍ ആന്റിനയില്‍ നിന്നും 480 പ്രത്യേകം സ്ട്രീമുകളാണ് പുറപ്പെടുക. ഇതുപയോഗിച്ച് തിരക്കേറിയ പല ഭാഗങ്ങളിലേയും അധിക ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആവശ്യം എളുപ്പത്തില്‍ നിറവേറ്റാനാകും. നിരവധി വെല്ലുവിളികള്‍ മറികടന്ന് മാത്രമേ തങ്ങളുടെ പദ്ധതി യാഥാര്‍ഥ്യമാവൂ എന്ന് എസ്പിഎല്‍ പ്രതിനിധികള്‍ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഊര്‍ജ്ജ ലഭ്യതയുടെ കുറവ്, ഭാരം പരമാവധി കുറക്കേണ്ടത്, നിര്‍ണായകമായ ഊഷ്മാവിലെ വ്യത്യാസം തുടങ്ങി നിരവധി വെല്ലുവിളികളാണ് ഈ ഡ്രോണ്‍ 5ജി സേവനത്തിനുള്ളത്.

ഡ്രോണ്‍ വഴിയുള്ള മൊബൈല്‍ ഡേറ്റാ കൈമാറ്റത്തിന്റെ പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ എസ്പിഎല്‍ Duetsche Telekom എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷണത്തിനിടെ 70 എംബിപിഎസ് അപ്‌ലോഡും 20 എംബിപിഎസ് ഡൗണ്‍ലോഡും വിജയകരമായി നടത്താന്‍ സാധിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തെവിടെയും ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കുക സാധ്യമാണെന്നാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിജയം കാണിക്കുന്നത്.

ലോകത്താകെ അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കുകയെന്ന ആശയത്തിന് ചെറുതല്ലാത്ത മത്സരം ഈ കമ്പനികള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ സ്റ്റാര്‍ലിങ്ക് ചെറു സാറ്റലൈറ്റുകളുപയോഗിച്ച് ഭൂമിക്കു ചുറ്റും സാങ്കല്‍പിക വല നെയ്ത് ലോകത്താകെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ആല്‍ഫബെറ്റും ഇതേ ലക്ഷ്യത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബലൂണുകള്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സാധ്യമാക്കുന്ന ലൂണ്‍ പദ്ധതിയാണ് ആല്‍ഫബെറ്റിനുള്ളത്.

English Summary: World’s largest drone is set to transmit 5G connectivity from the stratosphere