ഭാരതി എയര്‍ടെലിന്റെ (എയര്‍ടെല്‍) ഡിടിഎച്ച് വിഭാഗമായ എയര്‍ടെല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ടിവിയും പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ വേദാന്തുവും ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി എയര്‍ടെലിലൂടെ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ക്ലാസുകള്‍ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ഡിടിഎച്ച് ചാനലുകളില്‍ വേദാന്തു മാസ്റ്റര്‍ക്ലാസുകള്‍ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നാലു രൂപ നിരക്കില്‍ 17 എംഎന്‍ എയര്‍ടെല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ടിവി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും. 6 മുതല്‍ 10 വരെയും 11 മുതല്‍ 12 വരെയുമുളള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാത്‌സ്, സയന്‍സ് വിഷയങ്ങളില്‍ ക്ലാസുകള്‍ നല്‍കും.

ഐഐടി, എയിംസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അധ്യയനത്തില്‍ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ബിരുദ ധാരികളാണ് ക്ലാസുകള്‍ നയിക്കുന്നത്. ഇംഗിഷും ഹിന്ദിയും ചേര്‍ന്നതാണ് പഠന മാധ്യമം. സാധ്യമായ പ്രാദേശിക ഭാഷകളില്‍ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ടിവിയിലൂടെ വീടുകളിലെത്തിച്ച് ജനകീയവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനായി വേദാന്തുവുമായി സഹകരിക്കുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ടിവി സ്‌ക്രീനുകള്‍ വിനോദത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പരിണമിച്ച് പരസ്പര വിനിമയ വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്ബാകുകയാണെന്നും ഈ അസാധാരണ സമയത്ത് ചെലവു കുറച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഇത് എത്തിക്കാനാകുമെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കിടയിലും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കിടയിലും ഈ സേവനത്തിന് മികച്ച സ്വീകരണം ലഭിക്കുമെന്ന് തങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അതുവഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിര സംവിധാനമായി ടിവി മാറുമെന്നും ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍ ഡിടിഎച്ച് ബിസിനസ് സിഇഒയും ഡയറക്ടറുമായ സുനില്‍ താല്‍ദാര്‍ പറഞ്ഞു.

മെട്രോകളിലും മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും തല്‍സമയ ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിന് എകകണ്ഠ അംഗീകാരം നേടി കഴിഞ്ഞ വേദാന്തുവിന്റെ അടുത്ത ദൗത്യം തങ്ങളുടെ മികച്ച അധ്യാപകരെയും ഉള്ളടക്കവും ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാര്‍ഥികളിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണെന്നും നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കുക വഴി ബ്രാന്‍ഡ് എന്ന തലത്തില്‍ വലിയ നേട്ടമാണ് കൈവരിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നും എയര്‍ടെല്‍ ഡിടിഎച്ചുമായുള്ള സഹകരണം ഇതിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും സംയുക്ത ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള പഠനാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നും വേദാന്തു സഹ-സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ വംസി കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ കലാലയങ്ങളില്‍ പോയി പഠനം നടത്തുന്ന 26 കോടി വിദ്യാര്‍ഥികളുണ്ടെങ്കിലും അധ്യാപകരുടെ ദൗര്‍ലഭ്യതയും ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് പരിമിതികളും മൂലം പല ചെറുപട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമുള്ളവര്‍ക്ക് പഠന സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഈ പകര്‍ച്ച വ്യാധി കാലത്തും പലരും ഏറെ ദൂരെ സഞ്ചരിച്ചാണ് ട്യൂഷനും മറ്റും പോകുന്നത്. എയര്‍ടെല്‍-വേദാന്തു സഹകരണം ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാകും.

ദിവസവും 11 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട പരസ്പര വിനിമയ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും. ക്ലാസുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്കായി പുനഃസംപ്രേക്ഷണവും ഉണ്ട്. പഠനം രസകരമാക്കാന്‍ ക്ലാസുകള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രശ്‌നോത്തരികള്‍ പോലുള്ള പരസ്പര വിനിമയ പരിപാടികളും ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ടിവി റിമോട്ടിലൂടെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

