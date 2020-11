വിശ്വാസം അതല്ലെ എല്ലാം.... ഭാവി പ്രവചിച്ച് ഇവർ നേടുന്നത് കോടികളുടെ വരുമാനം

ജ്യോതിഷ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ വിപണി 4 കോടി ഡോളറിലേക്ക് (296 കോടി രൂപ) കുതിച്ചുയരുന്നു. മാറിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സഹായത്തില്‍ ആപ്പുകളും വെബ് സൈറ്റുകളും വഴിയാണ് ജ്യോതിഷം പ്രചാരം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക് അടക്കമുള്ള സോഷ്യല്‍മീഡിയ സൈറ്റുകളിലും ജ്യോതിഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകള്‍ സജീവമാണ്.

ടിന്റര്‍, ബംബിള്‍ തുടങ്ങിയ ഡേറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളില്‍ സ്വന്തം ഗ്രഹനില അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുടേതുമായി ഒത്തു നോക്കാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഉയരം, സ്ഥലം തുടങ്ങിയ പങ്കാളികളുടെ വിവരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഗ്രഹനില കൂടി നോക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. അസ്‌ട്രോ പോയറ്റ്‌സ് എന്ന ട്വിറ്ററിലെ ഹൊറോസ്‌കോപ് അക്കൗണ്ടിന് മാത്രം ഏതാണ്ട് 6.40 ലക്ഷത്തിലേറെ പേരാണ് ഫോളോവേഴ്‌സായുള്ളത്.

ജ്യോതിഷം അടക്കമുള്ള വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ ആകെ വിപണി മൂല്യം 2.2 ബില്യണ്‍ ഡോളറായാണ് (ഏകദേശം 16,277 കോടി രൂപ) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 2014-2019 കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 1.6 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധനവാണിത് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് IBISWorld വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം, ജ്യോതിഷ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ വരുമാനത്തിലെ വര്‍ധനവ് 64 ശതമാനമാണെന്നാണ് ആപ്പുകളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സെന്‍സര്‍ ടവറിന്റെ കണക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ധനവിനെ തുടര്‍ന്നാണ് 40 ദശലക്ഷം ഡോളറിലേക്ക് ജ്യോതിഷ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ വരുമാനം എത്തുന്നത്.

ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള ജ്യോതിഷ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൊന്നായ കോ സ്റ്റാറിന് 75 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളാണുള്ളത്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നാസയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2019ല്‍ 50 ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് ലഭിച്ചതെന്ന് പിച്ച്ബുക്ക് പറയുന്നത്. കോ സ്റ്റാറിന്റെ ആകെ വിപണിമൂല്യം 30 ദശലക്ഷം ഡോളറായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ഉള്ളംകൈയുടെ ചിത്രം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താല്‍ കൈനോക്കി ഫലം പറയുന്ന ഹസ്തരേഖാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സജീവമാണ്.

ഇത്തരം പുതിയ രീതികള്‍ ജ്യോതിഷ ആപ്ലിക്കേഷനെ കൂടുതല്‍ പേരിലേക്കെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 2016 വരെ ആദ്യ പത്തില്‍ വരുന്ന ജ്യോതിഷ ആപ്ലിക്കേഷനുകളില്‍ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലിന്ന് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങള്‍ സാധാരണമാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കൂടി സഹായത്തില്‍ ജ്യോതിഷ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രചാരം നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്നത്.

English Summary: Astrology's exploding popularity has led to a booming, $40 million business for apps