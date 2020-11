ഗൂഗിള്‍ ആപ്പിലൂടെ ഇനി എല്ലാവർക്കും ജോലി, ‘ശമ്പളം’ അക്കൗണ്ടിൽ വരും; 33,737 കോടി രൂപ ഗൂഗിള്‍ ജിയോയ്ക്ക് കൈമാറി

അധികം താമസിയാതെ ഗൂഗിള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ടെസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന ആപ്പായ ടാസ്‌ക് മെയ്റ്റിലൂടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാം. ഗൂഗിള്‍ നല്‍കുന്ന ചെറിയ ജോലികള്‍ ചെയ്താല്‍ പണം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്തും. ആപ് ഇപ്പോള്‍ അതിന്റെ ബീറ്റാ അവസ്ഥയിലാണ്. ചില പദസമുച്ചയങ്ങള്‍ (phrase) റെക്കോഡു ചെയ്യുക, ചില കടകളുടെയും മറ്റും ഫോട്ടോ എടുത്തു നല്‍കുക തുടങ്ങിയ ജോലികളായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. ഗൂഗിളിന്റെ നേരത്തെയുള്ള ഒപ്പീനിയന്‍ റിവോഡ്‌സ് ആപ്പിനു സമാനമായിരിക്കും പുതിയ ആപ്പിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തനം. ഒപ്പീനിയന്‍ റിവോഡ്‌സ് ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനാകും. എന്നാല്‍, അതില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പണം പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റായാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുകയാണ് ഈ ആപ് ഉപയോക്താക്കള്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. തുടര്‍ന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്ലേ മൂവിസില്‍ നിന്ന് സിനിമകളോ, പ്ലേ ബുക്‌സില്‍ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങളോ എല്ലാം വാങ്ങാം. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന തുക പണമായി ലഭിക്കില്ല. ബാങ്കിലേക്ക് പൈസയായി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാനാവില്ല.

എന്നാല്‍, അതല്ല ടാസ്‌ക് മെയ്റ്റിന്റെ കാര്യം. ഇതില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്തും. നിങ്ങള്‍ ചില കടകളുടെ മുന്‍ഭാഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു നല്‍കേണ്ടതായി വരും. ചില കടകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതായി വരും, ചില വാചകങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതായും വരും. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പണം ആപ്പില്‍ നിന്ന് ഉപയോക്താവിന്റെ ഇ-വാലറ്റിലേക്ക് നീക്കാം. അല്ലെങ്കല്‍ ഏതെങ്കിലും ഇന്‍-ആപ് പെയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും പണമാക്കാം. ആപ് സെറ്റ്-അപ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തു തന്നെ ഇ-വോലറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കണം. നിലവില്‍ ഇത് ബീറ്റാ വേര്‍ഷനിലാണ്. ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനായാല്‍ പോലും, ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാല്‍ മാത്രമെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ആപ് ഉപയോഗിക്കാനാകൂ. എന്നാണ് ഈ ആപ് എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന് ഗൂഗിള്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ, അധികം താമസിയാതെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

∙ ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസിന്റെ 7.73 ശതമാനം ഓഹരിക്കുള്ള 33,737 കോടി രൂപ ഗൂഗിള്‍ കൈമാറി

റിലയന്‍സ് ജിയോയുടെ 7.73 ശതമാനം ഓഹരി വാങ്ങാനായി ഗൂഗിള്‍ 33,737 കോടി രൂപ കൈമാറി. ഇതോടെ, കേവലം 11 ആഴ്ചയ്ക്കിടയില്‍ 33 ശതമാനം ഓഹരി 13 നിക്ഷേപകര്‍ക്കായി വിറ്റ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസ് 1.52 ലക്ഷം കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഗൂഗിള്‍ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയില്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം.

∙ ട്വിറ്ററിനും ദേശി എതിരാളി

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ട്വിറ്റര്‍ പുറത്താകുമോ? ട്വിറ്ററിന് പുതിയ പ്രാദേശിക എതിരാളി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ടൂട്ടര്‍ (Tooter) എന്നാണ് പുതിയ സേവനത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വദേശി സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കാണ് വേണ്ടത് അതിനാലാണ് തങ്ങള്‍ ടൂട്ടര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ആപ്പിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ട്വിറ്ററിന്റെ കോളനി ആയിരിക്കുകയല്ല ഇന്ത്യ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ പറയുന്നത്. അത് ബ്രിട്ടിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയെ പോലെയാണ്. പക്ഷേ, ടൂട്ടര്‍ സ്വദേശി ആന്ദോളന്‍ 2.0 ആണ്, അവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ടൂട്ടറില്‍ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പു മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ വകുപ്പു മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് തുടങ്ങിയവര്‍ക്കും ബിജെപിയ്ക്കും വേരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉണ്ട്. ടൂട്ടര്‍ എന്നും ടൂട്ടര്‍ പ്രോ എന്നും രണ്ടു വേര്‍ഷനുകള്‍ ഉണ്ട്. പ്രോ വേര്‍ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 1000 രൂപ നല്‍കണം.

∙ കവിത എഴുതാന്‍ എഐ സഹായിക്കും

കവിത എഴുതല്‍ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അതിനുവേണ്ട ഭാഷാപരമായ അടിത്തറ നിങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ടൂള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ കവികളുടെ രീതിയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും കവിതയെഴുതാം. ഗൂഗിള്‍ അവതരിപ്പിച്ച വേഴ്‌സ് ബൈ വേഴ്‌സ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ മികവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാല്‍, ഇതിനെ ഒരു സര്‍ഗാത്മക സഹായി എന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ വിളിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സഹായിയാണ് അല്ലാതെ കവിയ്ക്കു പകരം നില്‍ക്കില്ലെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. കവിത എഴുതാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാള്‍ ആദ്യം ആരുടെ ശൈലി അനുകരിച്ചാണ് താന്‍ കവിത എഴുതാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. ഒരേ സമയം ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് മൂന്നു കവികളെ വരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എമിലി ഡിക്കിന്‍സണ്‍, വാള്‍ട്ട് വിറ്റമാന്‍, എഡ്ഗര്‍ അലന്‍ പോ, ലോങ്‌ഫെലോ, റോബര്‍ട്ട് ഡി ഫ്രോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇതില്‍ പെടും. വേണ്ട ശൈലിയും ഘടനയും തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞ്, നിങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യ കവിത എഴുതാം. എഐ നിങ്ങള്‍ക്ക് പല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.

തങ്ങളുടെ എഐക്ക് വിവിധ കവികളുടെ ശൈലി അനുകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഏതെങ്കിലും വരി നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍, കൂടുതല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മുന്നിലെത്തും. എന്തായാലും ഒരിക്കല്‍ ഒരു നിര്‍ദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചെുന്നു കരുതി അത് ആ വരി ലോക്ക് ആക്കില്ല. ഉചിതമല്ലെന്നു തോന്നിയാല്‍ അതിനു പകരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അതു കൂടുതല്‍ വ്യക്തിപരമാക്കാം. കവിത പൂര്‍ത്തിയായി എന്നു തോന്നിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ടെക്‌സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുകയോ, അതൊരു ചിത്രമായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. രണ്ടായാലും, നിങ്ങള്‍ക്ക് കവിത സേവു ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ആകാം. കവികള്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വരികള്‍ അതേപടി ഒരിടത്തും നിര്‍ദ്ദേശമായി ലഭിക്കില്ല. എന്നാല്‍, കവി ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോള്‍, ഇനി കവിത എഴുതി നോക്കാന്‍ താൽപര്യമുളളവര്‍ക്ക് ദാ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം: https://sites.research.google/versebyverse/

∙ പഴയ സൂപ്പര്‍ മരിയോ ഗെയിമിന്റെ കോപ്പി വിറ്റു പോയത് 11,545,170 രൂപയ്ക്ക്

ഒരു ഗെയിം വാങ്ങാന്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തുക എത്രായണ്? ഇക്കാര്യത്തില്‍ പുതിയ റെക്കോഡ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് വിരളമായ, സീല്‍ പൊട്ടിക്കാത്ത സൂപ്പര്‍ മരിയോ ബ്രോസ്. 3. ഇത് 1990കള്‍ നിന്നുള്ള എന്‍ഇഎസ് ഗെയിമാണ്. ഇത് ലേലത്തില്‍ വിറ്റു പോയത് 156,000 ഡോളറിന് അഥവാ ഏകദേശം 11,545,170 രൂപയ്ക്കാണ്. ഏറ്റവുമധികം വിലയ്ക്കു വിറ്റുപോയ ഗെയിമിന്റെ റെക്കോഡ് മുൻപ് സൂപ്പര്‍മരിയോ ബ്രോസിനു തന്നെയായിരുന്നു- 8,436,855 രൂപയ്ക്ക്. അത് 1980കളിലെ കോപ്പിയായിരുന്നു. പുതിയ ലേലത്തില്‍ 20 പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഹെറിട്ടേജ് ഓക്ഷന്‍സ് ആണ് ലേലം നടത്തിയത്. ലേലത്തില്‍ 1998ലെ നിന്റെന്‍ഡോ ഗെയിംബോയി പോക്കിമോന്റെ റെഡ് വേര്‍ഷനും വിറ്റുപോയി. വില 6,214,702 രൂപ. ഒരു പോക്കിമോന്‍ ഗെയിമിന്റെ കോപ്പിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തുക ഇതാണ്.

∙ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയരുന്നു

വെര്‍ച്വല്‍ പണമായ ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ മൂല്യം കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയായി ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്- ഒരു കോയിന് 19,000 ഡോളറാണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ വില. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സിയായ ബിറ്റ് കോയിന്റെ വില 3 ശതമാനമാണ് ഉയര്‍ന്നത്. നേരത്തെ 18,918 ഡോളറായിരുന്നു. ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത് 19,666 ഡോളര്‍ വരെയാണ്.

∙ പബ്ജിയുടെ ലോഞ്ച് ദിനം അടുക്കുന്നു

പബ്ജി ഇന്ത്യ പുതിയ കമ്പനിയായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതു വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നത്- ലോഞ്ച് സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു.

∙ 2021ല്‍ പ്രാധാന്യം നേടുക ഈ ടെക്‌നോളജികള്‍

അടുത്ത വര്‍ഷം ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, മെഷീന്‍ ലേണിങ്, 5ജി, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ അവയുടെ നിലവിലെ ആലസ്യം വിട്ടുണര്‍ന്നേക്കുമെന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടെക്‌നോളജി പ്രൊഫഷണലുകള്‍ പ്രവചിക്കുന്നു.

