വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഉപേക്ഷിച്ചത് 8.61 കോടി പേർ, ജിയോക്ക് ലഭിച്ചത് 9.09 കോടി പേരും

രാജ്യത്തെ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളുടെ ഒരു വര്‍ഷത്തെ കണക്കുകൾ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്) പുറത്തുവിട്ടു. മിക്ക കമ്പനികളും വൻ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 365 ദിവസത്തെ കണക്കുകളിൽ ഏറ്റവും നഷ്ടം നേരിട്ടത് വോഡഫോൺ ഐഡിയക്ക് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ജിയോയുമാണ്.

റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡും ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡും (ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ) മാത്രമാണ് 2019 ൽ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർഷം തോറും വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ട്രായിയുടെ വാർഷിക പ്രകടന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ജിയോ 2019 ൽ 9.09 കോടി ഉപഭോക്താക്കളെ ചേർത്തു. ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ മൊത്തം വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 37.11 കോടിയായി ഉയർന്നു. ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ 1.5 ശതമാനം വളർച്ച നേടി വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 12.77 കോടിയായി. നിലവിൽ, വിപണി ഷെയറിൽ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി റിലയൻസ് ജിയോ തന്നെയാണ്.

365 ദിവസത്തിനിടെ വോഡഫോൺ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡിനാണ് (വി) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ ടാറ്റ ടെലി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡും ഭാരതി എയർടെൽ ലിമിറ്റഡുമാണ് വരിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിൽ. വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 2019 ൽ 20.6 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 33.3 കോടിയായി. എയർടെലിന്റെ 3.7 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 33.16 കോടിയുമായി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വോഡഫോൺ ഐഡിയക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് 8.61 കോടി വരിക്കാരെയാണ്. 2018 ഡിസംബറിൽ വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 41.87 കോടിയായിരുന്നു.

2020 ലും വോഡഫോൺ ഐഡിയ്ക്ക് കോടിക്കണക്കിന് വരിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓഗസ്റ്റിൽ തുടർച്ചയായ പത്താം മാസവും വയർലെസ് ഉപയോക്താക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തുടരുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഓഗസ്റ്റിലെ നഷ്ടം മുൻ മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ റിലയൻസ് ജിയോയേക്കാൾ കൂടുതൽ വയർലെസ് ഉപഭോക്താക്കളെ എയർടെൽ തങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് ചേർത്തുവെന്ന് ട്രായ് ഡേറ്റയിൽ പറയുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ എയർടെൽ 29 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളെ ചേർത്തു. ജിയോ 19 ലക്ഷം വരിക്കാരെ ചേർക്കാൻ മാത്രമാണ് സാധിച്ചത്. മൊത്തം വോഡഫോൺ ഐഡിയ വരിക്കാരിൽ 51.8 ശതമാനവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും എയർടെലിന്റേത് ഇത് 43.9 ശതമാനം ആണെന്നും ട്രായ് പറഞ്ഞു. 4 ജി സേവനങ്ങൾ മാത്രം നൽകുന്ന റിലയൻസ് ജിയോയിൽ 2019 ഡിസംബർ വരെ 41 ശതമാനം ഗ്രാമീണ വരിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു.

സർക്കാരിന്റെ ക്രമീകരിച്ച മൊത്ത വരുമാനം (എജിആർ) 2019 ൽ 6.1 ശതമാനം വർധിച്ച് 1.53 ട്രില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയെന്ന് ട്രായ് ഡേറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലൈസൻസ് ഫീസ് 5.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 12,279 കോടി രൂപയായി. സ്‌പെക്ട്രം ഉപയോഗ നിരക്ക് 2019 ൽ 4,546 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഒരു വർഷം മുൻപത്തേതിനേക്കാൾ 8.6 ശതമാനം വർധനയാണിത്.

English Summary: All telcos lost subscribers in 2019 except Reliance Jio, BSNL