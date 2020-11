ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനാഘോഷമായ ബ്ലാക് ഫ്രൈഡെയില്‍ വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന പല സാധനങ്ങള്‍ക്കും അതിലും വില താഴ്ത്തി അതിനു മുൻപോ ശേഷമോ വില്‍ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിപണി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേയിൽ വിൽക്കുന്ന 10 ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒൻപതും ഏതാണ്ട് ഒരേ വിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിലകുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ലഭ്യമാണെന്നാണ് ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

നവംബർ 27ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർ ‘കുറച്ച് ഗവേഷണം’ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് മിക്കവരും പറയുന്നത്. ആമസോൺ, ആർഗോസ്, ജോൺ ലൂയിസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ സീസണൽ ഷോപ്പിങ് ഇവന്റുകളിൽ മാത്രമല്ല, വർഷം മുഴുവനും ഇതിലും നല്ല ഡീലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രിസ്മസിന് മുൻപ് സമ്മാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനുള്ള മാർഗമായാണ് പല ഷോപ്പർമാരും ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയെ കാണുന്നത്. യുകെയിൽ മാത്രം ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ വിൽപന ഈ വർഷം 750 ദശലക്ഷം ഡോളറായി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇരുപതില്‍ ഒരു പ്രൊഡക്ട് എന്ന അനുപാതത്തില്‍ മാത്രമാണ് ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേ ഡീലുകളില്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിച്? (Which?) എന്ന കമ്പനി നടത്തിയ ഗവേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേ വില്‍പന മേളകള്‍ വെറും ബഹളം മാത്രമാണെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നതെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇത്തരം മറ്റു വിപണന മേളകളെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേയ്ക്ക് 'വില കുറച്ചു' വില്‍ക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങള്‍ക്ക് ബ്ലാക് ഫ്രൈഡെക്കു മുൻപും അതു കഴിഞ്ഞും വന്ന വില വ്യതിയാനം പഠിച്ച ശേഷം തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേയ്ക്ക് 'വില കുറച്ചു' വിറ്റ പലതിനും മേളയ്ക്കു മുൻപും അതു കഴിഞ്ഞും പലപ്പോഴും അതിലും വില കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരു കണ്ടെത്തല്‍. അതേസമയം, ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേയ്ക്ക് ആളുകള്‍ കണ്ണുമടച്ചു വാങ്ങുമെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കാശു കൂട്ടിയിടുന്നവരും ഉണ്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട്.

ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേ വില്‍പന മേള വളര്‍ന്ന് ഇപ്പോള്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഉത്സവമായി തീര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആളുകള്‍ക്കും കടക്കാര്‍ക്കും മുഷിപ്പുളവാക്കുന്ന കാലയളവായി തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേ വാങ്ങലിനോടുള്ള ആവേശം തണുത്തേക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

പല പ്രൊഡക്ടുകള്‍ക്കും വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട് നല്‍കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേ വില്‍പന മേളയില്‍ എന്തെങ്കിലും സവിശേഷ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സന്ദേഹം വാങ്ങലുകാരെ പിടികൂടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ബ്ലാക് ഫ്രൈഡേ ഓഫറുകള്‍ക്ക് മുൻപും പിൻപുമുള്ള ആറുമാസമാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയാൽ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാകും. എന്നാല്‍, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു വ്യക്തതയില്ലായ്മയുണ്ട് എന്നതാണ് മിക്ക ബ്രാൻഡുകളും മുതലാക്കുന്നത്. നല്ല ഡീല്‍ എന്നു പറഞ്ഞു പരസ്യം ചെയ്യുന്ന പലതും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് തങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിച്ചിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ നാറ്റലീ ഹിചിന്‍സ് പണ്ടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത്.

മേളയില്‍ പ്രൊഡക്ടുകള്‍ വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ പരസ്യം കണ്ടു ചാടിവീഴുകയും വേണ്ട. ഇത്തരം മേളകള്‍ മൊത്തം ഓളമുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വലിയ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഒന്നും നല്‍കുന്നില്ല എന്നാണ് വിച്ചിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. എന്നാല്‍, ഒരേ സമയത്ത് കൂടുതല്‍ പ്രൊഡക്ടുകള്‍ക്ക് ഓഫര്‍ നല്‍കുകയാണ് ഉത്സവകാല വില്‍പനയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് പല വില്‍പനക്കാരുടെയും നിലപാട്. ബ്രിട്ടനില്‍ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം വില്‍പന മേളകള്‍ ആവേശം ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ആളുകളെക്കൊണ്ട് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിപ്പിക്കാനുള്ള കാലഘട്ടം മാത്രമായേക്കാം.

English Summary: Most Black Friday products 'were same price or cheaper' beforehand