മനോരമ ഓൺലൈൻ ‘ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്’ ഡിജിറ്റൽ സംഗമത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം

ഫസ്റ്റ് ഷോസ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ‘ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്’ ഡിജിറ്റൽ സംഗമത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് ഇന്ന് തുടങ്ങും. ഇന്നും നാളെയും വെർച്വലായി നടക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ രാജ്യാന്തര ടെക് കമ്പനി മേധാവികളും വിദഗ്ധരും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേധാവികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പുത്തൻ ആശയങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തും. ‘വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക’ എന്ന ആശയത്തിൽ ‘Digital-led 2021 | Define the new normal.’ എന്ന തീമിലാണ് ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് 2020. ഈ വിഷയത്തിൽ ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ കൺട്രി ഹെഡും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ സഞ്ജയ് ഗുപ്ത സംസാരിക്കും.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിപ്പുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മൂന്നാം പതിപ്പ് വെർച്വൽ മീറ്റായി നടക്കുന്നത്.ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഹെഡ് – കണ്ടെന്റ് വിജയ് സുബ്രഹ്മണ്യം, സിനിമ സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ, ഫയർസൈഡ് വെഞ്ച്വേഴ്സ് പാർട്ണറും സിഎഫ്ഒയുമായ ദിപാഞ്ജൻ ബസു, അയൺ പില്ലർ ഫണ്ട് മാനേജിങ് പാർട്ണർ ആനന്ദ് പ്രസന്ന, ഇൻ‌മോബി വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജനറൽ മാനേജരുമായ നവീൻ മാധവൻ, അക്കാമെയ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൊഡ്കട് മാനേജർ റിഷി വര്‍മ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രഗത്ഭർ വിവിധ സെഷനുകളിലായി സംസാരിക്കും.

പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ സി‌ഇ‌ഒമാർ, സി‌ടി‌ഒമാർ, സി‌എക്സ്ഒമാർ, വിപിമാർ, സീനിയർ മാനേജർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, മാനേജർമാർ, തലവന്മാർ, ഐടി എൻജിനീയർമാർ, ഡവലപ്പർമാർ, സംരംഭകർ, ബിസിനസ് പങ്കാളികൾ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് പ്രഫഷനലുകൾ, പ്രഫസർമാർ, ഗവേഷകർ, വിദ്യാർഥികൾ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബിസിനസ് കൺസൽറ്റന്റുമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമാണ് അവസരം.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കുമുള്ള നിക്ഷേപ വഴികൾ, ബ്രാൻഡുകളുടെയും ബിസിനസ്സിന്റെയും മാർക്കറ്റിങ് കാഴ്ചപ്പാടിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് 2021 - ബ്രാൻഡുകൾക്ക് എന്ത്, എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലാണ് ഒന്നാം ദിവസത്തെ പാനൽ ചർച്ച. സ്ട്രീമിങ് കണ്ടെന്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം, വിദ്യാഭ്യാസവും ഡിജിറ്റൽ പഠനത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ മാറ്റവും, ബ്രാൻഡുകളും മൊബൈൽ പരസ്യങ്ങളും, നവയുഗ വിഡിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും വ്ലോഗർമാരും എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് രണ്ടാം ദിവസ ചർച്ചകൾ. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫസ്റ്റ് ഷോസ് ആണ് ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ. അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി – ഓൺലൈൻ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസ് ‘അമൃത അഹെഡ്’ ആണ് നോളജ് പാര്‍ട്ണര്‍. അക്കാമെ സഹപ്രായോജകരാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.techspectations.com

English Summary: The Digital Meet of Kerala: Techspectations-2020, third edition