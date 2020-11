തെങ്ങ് ‘കയറി’ നീര ചെത്തി റോബട്ട്, വിജയത്തിന്റെ പടികൾ കയറി ചാൾസ് വിജയ്

2013ലാണ് സർക്കാർതലത്തിൽ നീര ഉൽപാദനത്തിനുള്ള ശ്രമം കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ പേർ അതിനായി കോടികൾ മുടക്കി രംഗത്തു വരികയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഏതാനും വർഷത്തിൽ പല കമ്പനികളും പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. കോടികൾ മുടക്കിയ പലരും പാപ്പരായി. എവിടെയാണ് പാളിയതെന്ന് ആർക്കും കൃത്യമായി മനസ്സിലായതുമില്ല. എന്നാൽ ചാൾസ് വിജയ് വർഗീസ് ഈ നാളുകളിലെല്ലാം കേരളത്തിലെ നീര വിപണിയെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

നീര നേരിട്ട് ഉൽപാദിപ്പിച്ചു വിൽക്കുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ. മാത്രവുമല്ല നീര ശേഖരിക്കുന്നതിനു പരമ്പരാഗതമായ വഴികളാണ് എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചത്. അതാകട്ടെ മനുഷ്യാധ്വാനം ഏറെ വേണ്ട പ്രക്രിയയും. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമായി ചാൾസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കോക്കനാട്ട് സാപ്പ് ടാപ്പിങ് റോബട്ടാണ് പിന്നീട് നാവ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്കു തുടക്കം കുറിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കരുത്തു പകർന്നത്.

ലോകമെമ്പാടും കോടിക്കണക്കിനു തെങ്ങുകളാണ് പലവിധ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കായി നിലവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏറ്റവുമധികം തെങ്ങുകളുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്നാമതാണ് ഇന്ത്യ. പക്ഷേ നീരയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ലോക വിപണിയിൽ എവിടെയുമെത്തിയിട്ടില്ല രാജ്യം. പല രാജ്യങ്ങളും നീരയിൽനിന്ന് കോക്കനട്ട് ഷുഗർ പോലുള്ള മൂല്യവർധിത വസ്തുക്കൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേരളം അതിനും കാര്യമായി ശ്രമിച്ചില്ല. പ്രാദേശിക വിപണിയെയാണു തുടക്കത്തിൽ പലരും പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

നീര ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒട്ടേറെ തവണ തെങ്ങു കയറിയിറങ്ങി വേണം നീര ശേഖരിക്കാൻ. ഇതിനു പരിഹാരം പക്ഷേ തെങ്ങുകയറ്റത്തിനുള്ള യന്ത്രമല്ലെന്ന് ചാൾസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് നീര ടാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റോബട്ടിന്റെ വരവ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു റോബട്ട് നീര ചെത്തിയെടുത്തത്. നീരയ്ക്കു വേണ്ടി 270 തവണ തെങ്ങു കയറുന്നതിനു പകരം വെറും രണ്ടു തവണ മതിയെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ റോബട്ട് കാര്യങ്ങളെത്തിച്ചു. കേരള നാളികേര വികസന ബോർഡ് ഈ പ്രോജക്ട് അംഗീകരിച്ചതോടെ ഗൾഫിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് 2017ൽ ചാൾസ് കേരളത്തിലെത്തി.

കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിച്ചാണ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചത്. പദ്ധതി വിജയിക്കുമോയെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആശങ്ക. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ് മിഷൻ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, മെയ്ക്കർ വില്ലേജ് എന്നിവയെല്ലാം പദ്ധതിക്കു പിന്തുണയും സഹായവും നൽകി. 28 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നു നാവ ഡിസൈനു പ്രവർത്തിക്കാൻ പേറ്റന്റുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 60% പേരും കാർഷിക മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചാണു ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജിഡിപിയിൽ 30 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് കാർഷിക മേഖലയുടെ സംഭാവന. കാർഷിക മേഖലയിലും സാങ്കേതികപരമായ ആശയങ്ങൾ എത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്ഥിരതയാർന്ന വിധത്തിൽ കൃഷിക്ക് നമ്മുടെ സമ്പ‌ദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കാനാവുകയുള്ളൂവെന്നും ചാൾസ് പറയുന്നു.

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൃഷിയിലെ സാങ്കേതികതയെ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ തന്റെ റോബട്ടിനെ 28 രാജ്യങ്ങളും വിശ്വസിച്ചു. അവർ സാങ്കേതികതയും പണവും മുടക്കാൻ തയാറായി. അതവർക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നും ചാൾസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒറ്റത്തവണ തെങ്ങിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ നീര താഴേത്ത് ചെറു പൈപ്പ് വഴി ഊർന്നിറങ്ങുന്ന റോബട്ട് സംവിധാനം കോവിഡ് കാലത്ത് തൊഴിലാളികളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും ഏറെ സഹായകരമായിരുന്നു.

English Summary: NAVA Design and Innovation Private Ltd. CEO Charles Vijay Varghese Speaks At Techspectations-2020 Digital Summit