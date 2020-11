ഫ്രഷ് ടു ഹോം സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ ശ്രദ്ധിച്ചതും നിക്ഷേപം നടത്തിയതും ടെക്സ്പെറ്റേഷൻസിലൂടെ: ആനന്ദ് പ്രസന്ന

ബിസിനസുകളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്നും അവരെയാണ് കോവിഡ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അയൺ പില്ലർ ഫണ്ട് മാനേജിങ് പാർട്ണർ ആനന്ദ് പ്രസന്ന. മനോരമ ഓൺലൈൻ ടെക്സ്പെക്ടേഷൻസ് 2020 ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മോശം അവസ്ഥകളെ എങ്ങനെ നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലേക്കു മാറ്റാനാകും എന്നാണു നോക്കേണ്ടത്. ടെക്സ്പെറ്റേഷൻസിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പിലൂടെയാണ് ഫ്രഷ് ടു ഹോം എന്ന സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിനെ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്നും തുടർന്ന് അതിൽ‌ നിക്ഷേപം നടത്തിയതെന്നും ആനന്ദ് പ്രസന്ന പറഞ്ഞു.

സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്കു യോജിച്ച സാങ്കേതിക മികവുള്ളവരെ കുറവ്

ആയിരക്കണക്കിന് എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾ ജോലിക്കു കാത്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോ കണ്ടതിൽനിന്നാണ് ടെക്ക് ലോകത്തെ തന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ തുടക്കമെന്ന് ട്രൈക്കിൾ സ്ഥാപകൻ അരുൺ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഒരു ജോബ് പോർട്ടലിനായിരുന്നു ശ്രമം. തൊഴിലിടങ്ങളുമായി വിദ്യാർഥികളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനൊരു പ്ലാറ്റ് ഫോം. അധ്യാപകരടക്കം ഒട്ടേറെപ്പേരെ അതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടു. എന്നാൽ അവസരം ലഭിക്കാത്തതല്ല പ്രശ്നം, ‘സ്കിൽ’ ഉള്ളവർ ഇല്ലെന്നതാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്കു യോജിച്ച സാങ്കേതിക മികവുള്ളവരെ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നതാണു പ്രശ്നം.

എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്ന ആശയം അങ്ങനെയാണുണ്ടാകുന്നത്. അതിനായി വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരെ സമീപിച്ചു. സിംപിളായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നു നോക്കി. അതിനനുസരിച്ച് വിഡിയോ കോഴ്‌സുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി. മൂവായിരത്തിലധികം പേരാണ് അതിന്റെ ഉപയോക്താക്കളായതെന്നും അരുൺ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.



English Summay: Fresh to Home Startup Focused on and Invested Through Techspectations: Anand Prasanna