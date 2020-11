അന്ന് സ്മാർട് ഫോൺ ശത്രു, ഇന്ന് മിത്രം: കോവിഡ് കുട്ടികളിലും മാതാപിതാക്കളിലും വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ കുട്ടികളുടെ സ്മാർട് ഫോൺ ഉപയോഗം മാതാപിതാക്കൾക്കു വലിയ തലവേദനയായിരുന്നു. കുട്ടികൾ ഫോണിനു വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ അവരെ ശകാരിച്ചിരുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ ഇന്നു പക്ഷേ എന്നും രാവിലെ അവരെ കുളിപ്പിച്ചൊരുക്കി ഫോണിനു മുന്നിൽ ഇരുത്തുന്നു. ഗൂഗിൾ കൺട്രി ഹെഡും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ സഞ്ജയ് ഗുപ്ത ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് 2020–ൽ സംസാരിക്കവെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് രസകരമായ ഇൗ മാറ്റമായിരുന്നു.

‘കഴിഞ്ഞ വർഷം കുട്ടികളുടെ സ്മാർട് ഫോൺ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇന്നതിനു മുതിരുന്നില്ല. പകരം അവരെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ പഠനവും ഉല്ലാസവും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫോണിലാണ്. പല മാതാപിതാക്കളും ഇന്റർനെറ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ മക്കളിൽ നിന്നാണ്. അച്ഛനമ്മമാരെയും വീട്ടിലെ മുതർന്നവരെയും കുട്ടികൾ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. രസകരമായ കാഴ്ചയാണിത്’ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് കാലത്ത് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാപകമായെന്നും സഞ്ജയ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും പഠന വിഡിയോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് യുട്യൂബ് മുൻഗണന നൽകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലടക്കം വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിന് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

10 ഭാഷകളിൽനിന്ന് 22 ഭാഷകളിലേക്ക് ഗൂഗിൾ എത്തും, കേരളത്തിൽ ഓഫിസ് തുറക്കില്ല

ഇന്ത്യയിലെ കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് ഗൂഗിൾ എത്തുമെന്ന് ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രി ഹെ‍ഡും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ സഞ്ജയ് ഗുപ്ത. ഇപ്പോഴുള്ള 10 ഭാഷയിൽ നിന്ന് 22 ഭാഷകളിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കും. ഒരു ബില്യൻ ആളുകളിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായി കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വിലക്കുറവിൽ സ്മാർട് ഫോൺ ലഭ്യമാക്കാൻ ജിയോയുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സാമ്പ്രദായിക ഓഫിസ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കു പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ഈ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഓഫിസ് തുറക്കില്ലെന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുറുപടിയായി സഞ്ജയ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ രാജ്യമാക്കിമാറ്റുക എന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

