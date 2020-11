5ജി വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും, തീയറ്ററുകളും സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും: മഹേഷ് നാരായണൻ പറയുന്നു

5 ജി വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും തീയറ്ററുകളിൽ സിനിമ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടാകുമെന്നും സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ. സ്ട്രീമിങ്ങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കു വേണ്ടി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മനോരമ ഒാൺലൈൻ ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് വേദിയിൽ സംസാരിച്ചു.

‘ഇന്ത്യയിൽ തീയറ്ററുകൾ വളരെ കുറവാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേതു പോലെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായുള്ള തീയറ്റർ സ്ക്രീനുകൾ ഇന്ത്യയിലില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അടുത്തു തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ 5 ജി എത്തും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ആളുകളുടെ ഉപഭോഗവും വലിയ തോതിൽ മാറും. തീയറ്ററുകൾ പോലും സ്ട്രീം ചെയ്തു തുടങ്ങും. അതോടെ തീയറ്ററുകളിലെ സ്ക്രീൻ മാറ്റേണ്ടി വരും, ഒാപ്പറേറ്ററുടെ ആവശ്യമുണ്ടാകില്ല, മറ്റു ചിലവുകൾ കുറയും അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ സിനിമ വിതരണമേഖലയിലും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഒരേ സമയം ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും ആർക്കും ഒരു സിനിമ കാണാവുന്ന കാലത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അതേ രീതി ലോകത്തിലെ തീയറ്ററുകളിലും സംഭവിക്കും.’ മഹേഷ് പറഞ്ഞു.

‘ഒരു സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനു വേണ്ടി തിരക്കഥ ഒരുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചു കൂടി തന്ത്രപരമായി വേണം എഴുതാൻ. കാരണം ആളുകളുടെ കയ്യിൽ റിമോട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. നാം സിനിമയിലൂടെ കൊടുക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വികാരം ആദ്യം തന്നെ നേരിട്ട് അവരിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവരുമായുള്ള ബന്ധം നമക്ക് നഷ്ടമാകും. അവർ ചിലപ്പോൾ സ്കിപ് ചെയ്തു പോയേക്കാം. സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചു കൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആയി ചെയ്താൽ മതി എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യ ധാരണ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ ഞാനാ തന്ത്രം പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എന്തൊൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനുൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഇതെത്തിക്കുക എന്നതാണ്. സീ യു സൂണിലൂടെ അത് സാധ്യമായി. റിലീസിനു മുമ്പ് എനിക്കും ഫഹദിനും ഇതിന്റെ റീച്ച് എങ്ങനെയാകും എന്നതിെനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റിലീസിനു ശേഷം തുടരെത്തുരെ ഫോൺകോളുകളും ഫീഡ് ബാക്കും വന്നതോടെ ആളുകളിലേത്ത് സിനിമ എത്തി എന്നു മനസ്സിലായി. തീയറ്ററുകൾ തിരികെ വരണം എന്നു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാനും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ്.’ മഹേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: 5G will revolutionize and theaters will start streaming: Mahesh Narayanan