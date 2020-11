സീ യു സൂൺ ഞങ്ങളുടെ ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’: മഹേഷ് നാരായണൻ

സീ യു സൂൺ എന്ന സിനിമ ഒരു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മോഡൽ പരീക്ഷണമാണെന്നും സിനിമ മേഖലയിലുണ്ടായ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണ് തന്നെ ഇൗ ചിത്രമെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ. മനോരമ ഒാൺലൈൻ ടെക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് 2020 ൽ സ്ട്രീമിങ് കണ്ടന്റ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന സെഷനിലെ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മഹേഷ്.

‘ഫിലിംഎഡിറ്ററായാണ് ഞാൻ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് എഴുത്തുകാരനും സംവിധാകനുമായി. നടന്മാർ, നിർമാതാവ് മറ്റു ടെക്നീഷ്യൻമാർ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ഉൗഷ്മള ബന്ധ‍ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും മികച്ച സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ലോക്ഡൗണിൽ പെട്ട് തിയറ്ററുകൾ അടച്ചു. അവ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പലരും മറ്റു ജോലികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ ജോലി മോശമാണെന്നല്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹമൊക്ക സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ സാഹചര്യം അതിന് അനുവദിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നു.

ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചു. എന്താകും ഭാവി, എന്തു ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. പക്ഷേ സിനിമയിൽ അതു സാധ്യമായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു കൂടാ എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് സീ യു സൂൺ പിറക്കുന്നത്. സിനിമ എന്നത് കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ്. സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം 50 ൽ താഴെയാക്കി ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടു വന്നു. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ടെക്നീഷ്യന്മാരെ മാത്രം വച്ച്, ഓരോരുത്തരും ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പരീക്ഷണ ചിത്രമാണ് സീ യു സൂൺ. ജൂണിൽ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒാർക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ അസംഭവ്യം എന്നു തോന്നാം. പക്ഷേ അത് നടന്നു’– മഹേഷ് പറഞ്ഞു.



