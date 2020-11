സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പഠിക്കാനുള്ള അതിമനോഹരമായ അവസരമാണ് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അമൃത വിശ്വ വിദ്യാപീഠം എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം ഡീല്‍ ഫാക്കൽറ്റിയും ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് കെമിക്കല്‍ എൻജിനീയറിങ് ആന്‍ഡ് മെറ്റീരിയല്‍സ് സയന്‍സ് പ്രഫസറുമായ ഡോ.ശശാങ്കൻ രാമനാഥൻ. പഠനത്തില്‌ പരമ്പരാഗതമായ രീതി വേണോ ഓൺലൈൻ രീതി വേണോ എന്ന നിലയിലേക്കു പല രാജ്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി.

ഓരോ വിദ്യാർഥിയും മുൻകയ്യെടുത്തു പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഓൺലൈൻ പഠനകാലത്തു മുന്നോട്ടു പോകാനാവുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വിദ്യാർഥികൾ ഏറെ ‘സ്മാർട്ട്’ ആണ്. മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നു മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അവർ സ്വയം പഠിച്ചെടുത്തതാണ്. പലരും മൊബൈൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാതാപിതാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ടെ‌ക് സാവി കുട്ടികളാണ് നമുക്കു ചുറ്റിലുമുള്ളത്. അവർക്ക് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം മികച്ച അവസരമാണു നൽകുന്നതെന്നും ഡോ.രാമനാഥൻ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ലോക്‌ഡൗൺ കാലം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറെ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുതന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബ്രിസ്റ്റൾ–മയേഴ്‌സ് സ്ക്വിബ് എക്സി. ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഐടി ഹെഡ് ഡോ.അജയ് ഷാ. സാങ്കേതികപരമായി ഒട്ടും മുന്നിലല്ലെന്ന് പലർക്കും പല രാജ്യങ്ങൾക്കും തിരിച്ചറിയാനായി. സമൂഹത്തിൽ സാങ്കേതികമായ വേർതിരിവ് യഥാർഥത്തിൽ പ്രകടമായി. ലാപ്‌ടോപ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഡൽഹിയിൽ സർവകലാശാല വിദ്യാർഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം വരെയുണ്ടായി. യുഎസിലും വികസനം കാര്യമായി എത്താത്ത മേഖലകളിലും സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിലാണു ചർച്ചയുണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡിജിറ്റൽ സ്കില്ലിനും ഡേറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും വിദ്യാർഥികൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട കാലമാണ് വരുന്നതെന്ന് കോഴ്‌സെറ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എഷ്യ പസിഫിക് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാഘവ് ഗുപ്‌ത. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അടുത്ത 2–3 വർഷം ജോലിക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക മേഖലകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ള കോഴ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുക്കലാണു വേണ്ടത്. സർവകലാശാലകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാർഥികളെ തൊഴിലിനു പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വിധത്തിലേക്കു മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആമസോൺ പ്രൈമിനെ വീട്ടിലെ തിയറ്റർ ആക്കും: വിജയ് സുബ്രഹ്മണ്യം

ആമസോൺ പ്രൈമിനെ വീട്ടിലെ തിയറ്റർ ആക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ ഇന്ത്യ ഡയറക്ടറും കണ്ടന്റ് ഹെഡുമായ വിജയ് സുബ്രഹ്മണ്യം. നിർമാതാക്കളു സംവിധായകരും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ഇപ്പോൾനന്നായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈമിന് വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത്. ഉള്ളടക്കത്തിലെ വൈവിധ്യത്തിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. പ്രൈം വിഡിയോസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് 4 വർഷമായി. വിവിധ ഉപഭോക്താക്കളെ തൃപ്ടിപ്പെടുത്താനാണ് ആമസോൺ പ്രൈം ശ്രമിക്കുന്നത്. അവരുടെ അഭിരുചികൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഉള്ളടക്കമാണ് എപ്പോളും നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.

തിയറ്റർ സംസ്കാരം ഒരിക്കലും നിന്നു പോകില്ല. ആകെ 9500 തീയറ്ററുകളെ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ എന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്. സ്മാർട്ട് ടിവികളുടെ വില കുറയുകയും ഇന്റെർനെറ്റ്സജീവമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വീടുകളിൽ തീയറ്റർ അനുഭവം സാധ്യമാകും. ഒരു സിനിമ തിര​ഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കഥയാണ് ആമസോൺ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. ഫഹദ് പറഞ്ഞ കഥകേട്ടാണ് സീയു സൂൺ പോലും എടുത്തതത്. ലോക്ഡൗണിൽ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നും ഫഹദ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സിനിമ 90 മിനിറ്റിൽ കൂടരുതെന്ന് തനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഫഹദ് പറഞ്ഞിരുന്നതായും വിജയ് സുബ്രഹ്മണ്യം അറിയിച്ചു.

കൂടുതൽ തന്ത്രപരമായി വേണം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനു വേണ്ടി എഴുതാനെന്ന് സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് സിനിമയിലുള്ളവർ മറ്റു പല മേഖലകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഭാവിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ ഇല്ലാതായതോടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. എല്ലാ മേഖലകളും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയിൽ മാത്രം അത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പരീക്ഷണാർഥം സീയു സൂൺ എത്തുന്നത്. ജൂണിൽ ഷൂട്ടിങ്ങ് ആരംഭിച്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തുവെന്നും മഹേഷ് പറഞ്ഞു.

