ചൈനയിലുള്ള ഫാക്ടറികള്‍ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരില്‍ ഒരാളാണ് ആപ്പിള്‍. ആപ്പിളിനായി ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന കമ്പനികളില്‍ പ്രമുഖ സ്ഥാനമാണ് ഫോക്‌സ്‌കോണിനുള്ളത്. അവര്‍ പുതിയതായി വിയറ്റ്‌നാമില്‍ 270 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ മുതല്‍മുടക്കി നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയില്‍ നിന്ന് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വന്‍ തോതില്‍ മാറ്റാനൊരുങ്ങുകയാണ് മറ്റു കമ്പനികളെന്നും പറയുന്നു. ഈ നീക്കങ്ങള്‍ കൂടുന്നതോടെ ലോകത്തിന്റെ നിര്‍മാണ ഫാക്ടറി എന്ന ചൈനയുടെ പേരിന് കളങ്കമേശിയേക്കുമെന്നു നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇനി മേല്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ കമ്പനികളുടെ നിര്‍മാണ മേഖല രണ്ടായി പകുത്തു പോയേക്കാം. വിയറ്റ്‌നാം, ഇന്ത്യ, അമേരിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമായേക്കും. രണ്ടാമത്തെ മേഖല ചൈനയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒന്നായേക്കില്ല. മറ്റൊരു പ്രശ്‌നം ചൈനയില്‍ ഇപ്പോള്‍ അത്ര കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനാകുന്നില്ല എന്നതാണ്. അതിനാല്‍ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുകയാണ് നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍. വിയറ്റ്‌നാം, മെക്‌സിക്കോ, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും ചൈനയ്ക്കു ബദലായി കമ്പനികളുടെ മനസിലുള്ളത്. മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് തുടങ്ങിവച്ച ചൈനാ വിരുദ്ധത, നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും തുടര്‍ന്നേക്കുമെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അതാണ് കമ്പനികള്‍ ചൈനവിട്ടു പാലായനം ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു.

∙ ഗൂഗിളിന്റെയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെയും അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടൻ

ഗൂഗിള്‍, ഫെയസ്ബുക്, ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ അധിനിവേശത്തിനും ധിക്കാരപരമായ പെരുമാറ്റത്തിനുമെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ. തങ്ങള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ കൂടുതല്‍ കടുത്ത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അവരിപ്പോള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, ടെക് ഭീമന്മാര്‍ ഉപയോക്താക്കളെയും ചെയറിയ ബിസിനസ് സംരംഭകരെയും ചുഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായി പുതിയ നിരീക്ഷക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമിതിയുടെ പേര് 'ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്‌സ് യൂണിറ്റ്' എന്നായിരിക്കുമെന്നും ബ്രിട്ടൻ അറിയിച്ചു. ടെക് കമ്പനികള്‍ക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അവര്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അവരായിരിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ പരസ്യ മാര്‍ക്കറ്റിനെ, മറ്റാര്‍ക്കും കടന്നുവരാനാകാത്ത വിധത്തില്‍, തങ്ങളുടെ അധീനതയില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ കമ്പനികള്‍ എന്ന വാദത്തോട് യോജിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ധിക്കുകയാണ്.

നിയുക്ത അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ഭരണകൂടവും കടുത്ത നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചേക്കാം. കമ്പനികള്‍ തമ്മില്‍ കൂടുതല്‍ മത്സരം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും ഗുണകരമായ കാര്യമാണ്. അതിനു പകരം ഇന്നത്തെ മാര്‍ക്കറ്റ് വളരെ സേച്ഛാധിപത്യമായ രീതിയില്‍ ചുരുക്കം ചില കമ്പനികള്‍ അധീനപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് സിലിക്കണ്‍ വാലി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രധാന ആരോപണം. ചില ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് പല സർക്കാരുകള്‍ക്കും പോലും നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത വിധത്തില്‍ പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന പൊതുവികാരം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കിയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും സർക്കാരുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ഉല്‍കണ്ഠയുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ മുഴുവന്‍ കൈയ്യില്‍ വച്ച് അതുവച്ച് ആധിപത്യവും നിയന്ത്രണവും നടത്തിയാണ് കമ്പനികള്‍ ഇപ്പോള്‍ നീങ്ങുന്നത്. ഗൂഗിളിനെതിരെ അമേരിക്കയില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കത്തിന്റെ പൊരുളും ഇതൊക്കെത്തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഡിജിറ്റല്‍ നിയമങ്ങളും ഈ ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കും.

ബ്രിട്ടന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ സെക്രട്ടറി ഒലിവര്‍ ഡൗഡന്‍ പറയുന്നത്, ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ സമൂഹങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണകരമായ പലതും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില കമ്പനികള്‍ പലതും കുത്തകയാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഇത് ടെക് മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കുന്നു. നൂതനാശയങ്ങള്‍ക്കു കടന്നു വരാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്നില്ല. അതു വരുന്നെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ കാര്‍മികത്വത്തില്‍ മതിയെന്ന ദുശാഠ്യവും ഇപ്പോള്‍ ഈ കുത്തക കമ്പനികള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് സർക്കാരുകള്‍ക്ക് ഇടപെടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചത്. ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ നീക്കത്തിന് അന്തിമാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതു നല്‍കേണ്ടത് ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്‌സ് യൂണിറ്റാണ്. പുതിയ നിയമപ്രകാരം തങ്ങള്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്നു പറയുന്നു. തങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ വേണോ എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം വ്യക്തികള്‍ക്കു നല്‍കും. എതിരാളികളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് കഠിനമാക്കുക എന്നതാണ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന മറ്റൊരു ആയുധം. അത് പരമാവധി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശമുണ്ട്.

പുതിയ പാനലിന് ടെക് കമ്പനികള്‍ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങള്‍ തടയാനും, അവ വിപരീത രീതിയിലാക്കാനുമുള്ള അധികാരവുമുണ്ടായിരിക്കും. ചില തീരുമാനങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും. കമ്പനികള്‍ ഇതിനു തയാറായില്ലെങ്കില്‍ കനത്ത പിഴ ചുമത്തുക എന്നതും പുതിയ പാനലിന്റെ അധികാരപരിധിയില്‍ വരും. എന്നാല്‍, എത്രയായിരിക്കണം പരമാവധി പിഴ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനായിട്ടില്ല. അതേസമയം, പരസ്യ ടെക് വ്യവസായത്തില്‍ മത്സരം വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഡേറ്റ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉപാധികള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും ഗൂഗിള്‍ പ്രതികരിച്ചു. ആളുകള്‍ക്ക് ഗുണകരമായ എന്തു സംവിധാനത്തെയും തങ്ങള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും പുതിയ ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്‌സ് യൂണിറ്റുമായി ഗുണകരമായ രീതിയില്‍ സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ പ്രയോജനം പരമാവധി പേരിലെക്ക് എത്തട്ടെ എന്നും, ഗൂഗിളിന്റെ യുകെ-അയര്‍ലൻഡ് മേഖലയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ റോനന്‍ ഹാരിസ് പറഞ്ഞു.

∙ ഇന്ത്യയുടെ 5ജി സാധ്യതകള്‍ അപാരമെന്ന് ക്വാല്‍കം

ഇന്ത്യയുടെ വമ്പന്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് രംഗം 5ജിയിലേക്ക് മാറിയാല്‍ അത് വന്‍ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു വഴിവയ്ക്കുമെന്ന് ക്വാല്‍കം. ജനങ്ങള്‍ക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്ക് 5ജി എത്തിയാല്‍ അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും പുത്തനുണര്‍വ് സൃഷ്ടിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ടെലികോം മാര്‍ക്കറ്റ് ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മാര്‍ക്കറ്റാണ്. അത് വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. മഹാവ്യാധി കാലത്ത് ഡേറ്റ ഉപയോഗം വര്‍ധിച്ചത് അടുത്ത തലമുറ ടെക്‌നോളജിക്കു സ്വാഗതമേകാന്‍ പര്യാപ്തമാണെന്ന് ക്വാല്‍കം ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് രാജെന്‍ വഗാഡിയ പറഞ്ഞു.

∙ 2020 ഐപാഡ് പ്രോ മോഡലുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് മെച്ചമെന്ന്

ഐപാഡ് വാങ്ങാന്‍ തിടുക്കമില്ലെങ്കില്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത വര്‍ഷം ഇറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന ഐപാഡ് പ്രോ മോഡലുകളെല്ലാം അതിവേഗ 5ജി എംഎംവേവ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നവയായിരിക്കുമെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് പൈസ മുടക്കാതിരിക്കുക ആയിരിക്കും ഉചതിമെന്നും വാദമുയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തം എംഎംവേവ് എഐപി (AiP, antenna in package) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പണിപ്പുരയിലാണെന്നും പറയുന്നു. കൂടാതെ, അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ ഐപാഡുകള്‍ ഓലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലെകളോ, മിനി-എല്‍ഇഡി ഡിസ്‌പ്ലെകളോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരിക്കാം നിര്‍മിക്കുക. അതും ഗുണപ്രദമായേക്കാമെന്നാണ് വാദം.

