9.8 കോടിയിലേറെ പേര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മുസ്‌ലിം പ്രോ. പ്രതിദിന പ്രാര്‍ഥനകളും ഖുറാനിലെ ഭാഗങ്ങളുമെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തവര്‍ക്ക് മുറക്ക് ലഭിക്കും. 'മുസ്‌ലിങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്‍' എന്നാണ് ഈ ആപ്പിനം കമ്പനി സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാനെന്ന പേരില്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ശേഖരിക്കുന്നു എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ തേഡ് പാര്‍ട്ടി ബ്രോക്കര്‍മാര്‍ക്ക് വിറ്റ് പണമുണ്ടാക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൊന്നാണ് മുസ്‌ലി പ്രൊ. ഇത്തരത്തില്‍ വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ബ്രോക്കര്‍മാരില്‍ നിന്നും അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ കൈകളിലേക്കെത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞു. അതേസമയം, വ്യക്തിഗത സൂചനകള്‍ നല്‍കാതെയാണ് ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ വിശദീകരണം. എന്നാല്‍ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന പഠനങ്ങളാണ് വിമര്‍ശകര്‍ ഇതിനെതിരെ ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാര്‍ അടക്കമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ എങ്ങനെ സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ ശേഖരിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട്. തേഡ് പാര്‍ട്ടി ബ്രോക്കറായ എക്‌സ് മോഡിനാണ് മുസ്‌ലിം പ്രോ തങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നത്. എക്‌സ് മോഡ് ഈ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നവരില്‍ പ്രതിരോധ കരാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ പ്രതിരോധ കരാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴിയാണ് മുസ്‌ലിം പ്രോ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ വകുപ്പിലേക്കെത്തുന്നത്.

ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ, സൈബര്‍ സുരക്ഷ, കോവിഡ് 19 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ പ്രവചിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ക്കാണ് പ്രധാനമായും ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നതെന്നാണ് എക്‌സ് മോഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കോവിഡ് 19 വര്‍ധിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാതെ നേരത്തെ എക്‌സ് മോഡ് പരസ്യമാക്കിയിരുന്നു.

പ്രതിരോധ കരാർ കമ്പനികളേക്കാള്‍ തേഡ് പാര്‍ട്ടി ബ്രോക്കര്‍മാരില്‍ നിന്നാണ് അടുത്തകാലത്ത് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ഇത്തരം വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില്‍ ബാബെല്‍ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ബാബേല്‍ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന കമ്പനിക്ക് മാത്രം 90,656 ഡോളറാണ് യുഎസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓപറേഷന്‍സ് കമാന്‍ഡ് ചെലവിട്ടത്. ഈ വിവരം മാത്രം മതി വ്യക്തികളുടെ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അമേരിക്കന്‍ സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാന്‍.

ലൊക്കേറ്റ് എക്‌സ് എന്ന് പേരിട്ട ഒരു പ്രൊഡക്ട് ബാബേല്‍ സ്ട്രീറ്റ് ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഭൂപടത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ലൊക്കേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ചലനം ഇതുവഴി തിരിച്ചറിയാനാവും. കൂടുതല്‍ പണം മുടക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഫീച്ചറുകളും ബാബേല്‍ സ്ട്രീറ്റ് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

സൈനിക ഓപറേഷനുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നേരത്തെ തന്നെ പെന്റഗണ്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ലൊക്കേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് താലിബാന്‍ ഭീകരര്‍ക്കെതിരെ അമേരിക്കന്‍ നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഏജന്‍സി ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. ഇക്കാര്യം 2014ല്‍ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, അന്ന് തേഡ് പാര്‍ട്ടി ബ്രോക്കര്‍മാരില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണോ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ദൗത്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

