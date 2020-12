ഡിസംബറില്‍ റിലയന്‍സ് ജിയോ പുതിയ 4ജി സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഇറക്കാന്‍ പോകുകയാണെന്ന് കുറച്ചുകാലമായി പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നു. ഫോണ്‍ മാത്രമല്ല, ഒപ്പം ഡേറ്റയും നല്‍കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആകര്‍ഷണീയത. അടുത്തു തന്നെ ഇറങ്ങിയേക്കുമെന്നു കരുതുന്ന ഫോണിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്ന ചില വിശേഷങ്ങളിതാ:

ഇതൊരു ജിയോ എക്‌സ്‌ക്ലൂസിവ് ഫോണായാണ് അറിയപ്പെടുക എങ്കിലും ചൈനീസ് ബ്രാന്‍ഡ് ആയ വിവോയുമായി ചേര്‍ന്നായിരിക്കും ഇറക്കുക എന്നു പറയുന്നു. വിവോയുടെ വൈ സീരിസ് ഫോണുകളുടെ ഫീച്ചറുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വില 8,000 രൂപയായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഫോണിനൊപ്പം ഒടിടി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനുകളും, ക്യാഷ്ബാക്കും, ഷോപ്പിങ് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും നല്‍കിയേക്കും. ഫോണിന്റെ സ്‌ക്രീനെങ്ങാനും നിശ്ചതി കാലയളവിനുള്ളില്‍ പൊട്ടിയാല്‍ ഫ്രീ ആയി മാറ്റി നല്‍കുമെന്ന വാഗ്ദാനവും കണ്ടേക്കും. ഇവ ജിയോ സിം ലോക്ട് ആയിരിക്കും. അതായത് മറ്റു സേവനദാതാക്കളുടെ സിം ഉപയോഗിക്കില്ല, ജിയോ സിം മാത്രമെ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നു പറഞ്ഞ് ഫോണ്‍ വാങ്ങിയാലാണ് ഈ ഓഫർ ലഭിക്കുക. ചൈനീസ് ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ക്ക് അയിത്തം കല്‍പ്പിച്ചിരുന്ന ജിയോ, വിവോ കൂടാതെ ഏതാനും ചൈനീസ് ബ്രാന്‍ഡുകളോടും ഇത്തരത്തില്‍ ഫോണിറക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി വരുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളായ ലാവ, കാര്‍ബണ്‍ തുടങ്ങിയവയെയും പരിഗണിക്കുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ഇറങ്ങാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന ജിയോ ഫോണിന് വിവോ വൈ1എസ് എന്ന മോഡലിനോടായിരിക്കും സാമ്യമത്രെ. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവോയുടെ ആഗോള വെബ്‌സൈറ്റില്‍ കാണാം. ഇന്ത്യയ്ക്കു വെളിയില്‍ ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇതിന്റെ വില്‍പന തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മെഡിയാടെക് ഹെലിയോ പി35 പ്രോസസര്‍, 6.22-ഇഞ്ച് എച്ഡിപ്ലസ് സ്‌ക്രീന്‍, 13എംപി പിന്‍ക്യാമറയും, 5എംപി മുന്‍ക്യാമറയും, 4,030 എംഎഎച് ബാറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബ്ലൂടൂത് 5 ഉണ്ടെന്നു പറയുന്ന ഫോണിന് യുഎസ്ബി 2വിന്റെ ശക്തിയേ കാണൂ എന്നും കേള്‍ക്കുന്നു. എന്തായാലും ഫോണിന്റെ ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ മികവിനേക്കാള്‍ എടുത്തു നില്‍ക്കുക ഒപ്പം നല്‍കിയേക്കാവുന്ന ഡേറ്റാ പ്ലാനുകളാകാം. ഭാര്‍തി എയര്‍ടെല്ലും ജിയോയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോണുണ്ടാക്കി വില്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി അറിയുന്നു.

∙ കൂടുതല്‍ ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചേക്കും

അടുത്തതായി നിരോധിക്കേണ്ട ചൈനീസ് ആപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് കേന്ദ്രമെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ബാന്‍ ചെയ്ത ചില ആപ്പുകള്‍ പ്രോക്‌സികളിലൂടെ തിരിച്ചെത്തുന്നുമുണ്ട് എന്നും സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമയാസമയങ്ങളില്‍ ചൈനീസ് ആപ്പുകളെ നിരോധിക്കുകയും, തുടര്‍ന്ന് അവയ്ക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കാനുള്ള വേദിയൊരുക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു. രാജ്യത്തു നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ആപ്പുകള്‍ നിരോധിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പൊന്നും നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്നും പറയുന്നു.

∙ മോട്ടോ ജി 5ജി ഫോണിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 20,999 രൂപ

ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളിലൊന്നായി തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ് മോട്ടറോളയുടെ മോട്ടോ ജി 5ജി. തുടക്ക വേരിയന്റിന് വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡിനേക്കാള്‍ വില കുറവാണ്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 750ജി പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പുതിയ മോഡലിന് 20,999 രൂപ ആയിരിക്കും തുടക്ക വില. തുടക്കത്തില്‍ എച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചു വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് 1000 രൂപയുടെ ഡിസ്‌കൗണ്ടും നല്‍കുന്നതിനാല്‍ ഈ വേരിയന്റ് 19,999 രൂപയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കാം. എസ്ബിഐ, അക്‌സിസ് ബാങ്ക് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ 5 ശതമാനം കിഴിവും ലഭിക്കും. ഡിസംബര്‍ 7ന് 12 പിഎംനാണ് ആദ്യ സെയില്‍. ഫോണിന് 6.7-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുളള ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ് റെസലൂഷനുള്ള സ്‌ക്രീനും, ഐപി52 വെതര്‍ സീലിങും, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 10 ഓഎസും ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 6ജിബി റാമും, 128ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയും ലഭിക്കുന്നു. മൈക്രോഎസ്ഡി കാര്‍ഡ് ഉപയേഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നില്‍ 48എംപി പ്രധാന ക്യാമറയടക്കം ട്രിപ്പിള്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത്. 8എംപി അള്‍ട്രാ വൈഡ്, 2എംപി മാക്രോ എന്നീ സെന്‍സറുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 16എംപി സെല്‍ഫി ക്യാമറയും ഉണ്ട്. 5000 എംഎഎച് ബാറ്ററി, 20w ടര്‍ബോ ചാര്‍ജിങ് തുടങ്ങിയവയും പ്രധാനഫീച്ചറുകളില്‍ പെടും.

∙ സാംസങ്ങിന്റെ ടൈല്‍ ട്രാക്കര്‍ അധികം താമസിയാതെ വിപണിയിലെത്തിയേക്കും

ഒരു വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ആപ്പിള്‍ എയര്‍ടാഗ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു ടൈല്‍ ട്രാക്കര്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും അത് ഇതുവരെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും അത്തരത്തിലൊന്ന് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സാംസങ്. അത് ഉടനെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ടൈല്‍ട്രാക്കറകുള്‍ ബ്ലൂടൂത്തിലായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അധികം വലുപ്പമില്ലാത്ത ഇവ കീചെയിനുകള്‍ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളില്‍ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാനാകും. അവ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാതായാല്‍ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു സമയം കളയേണ്ട. ഫോണിലെ ആപ്പില്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്താല്‍ മതി. ഉടനടി കണ്ടെത്താനാകുമെന്നതാണ് ടൈല്‍ ട്രാക്കറുകള്‍ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

∙ ആപ്പിളിന് 10 ദശലക്ഷം യൂറോ ഫൈന്‍

ഐഫോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റിധാരണാജനകമായ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞ് ആപ്പിളിനെതിരെ ഇറ്റലിയുടെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് അധികാരികള്‍ ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്ക് 10 ദശലക്ഷം യൂറോ പിഴയിട്ടു. പല ഐഫോണുകളും ആപ്പിള്‍ വാട്ടര്‍ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഓരോ മോഡലും എത്ര വാട്ടര്‍ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന വിശദീകരണം നല്‍കിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് പിഴയിട്ടിരിക്കുന്നത്. വാട്ടര്‍ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്നു പറഞ്ഞു നല്‍കുന്ന ഫോണുകള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ഡാമേജ് പറ്റിയാല്‍ വാറന്റി നല്‍കില്ലെന്ന ആപ്പിളിന്റെ വിചിത്ര വാദവും അധികാരികളെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിക്കാനാണെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ വിസമ്മതിച്ചു.

∙ ഈ വര്‍ഷം തീരുന്നതിനു മുൻപ് 100 കോടിയിലേറെ പേര്‍ 5ജി വരിക്കാരാകകുമെന്ന് എറിക്‌സണ്‍

2020 അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ലോകമെമ്പാടുമായി 100 കോടിയിലേറെ 5ജി വരിക്കാരുണ്ടാകുമെന്ന് എറിക്‌സണ്‍ കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു. ലോകത്തെ ഏകദേശം 15 ശതമാനം ആള്‍ക്കാര്‍ ഈ വര്‍ഷം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് 5ജിയുടെ പരിധിയില്‍ വരുമെന്നും കമ്പനി നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.

∙ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് ഡെയ്‌സ് സെയില്‍സ് ഇന്നു മുതല്‍

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഇകൊമേഴ്‌സ് വ്യപാരികളായ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് ഡെയ്‌സ് സെയില്‍ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. മൂന്നാം തിയതി വരെ അതു തുടരും. ഇലക്ട്രോണിക് അക്‌സസറികള്‍ക്ക് 80 ശതമാനം വരെ കിഴിവും, ടിവി, എസി, ഫ്രിജ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് 50 ശതമാനം കിഴിവും, പാദരക്ഷകള്‍, വസ്ത്രങ്ങള്‍, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഉപകരണങ്ങള്‍, ഫര്‍ണിച്ചര്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കിഴിവുകള്‍ നല്‍കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ചില ഐറ്റങ്ങള്‍ക്ക് 10 ശതമാനം കിഴിവു നല്‍കുന്നു. അതേസമയം, ആമസോണില്‍ പാചകത്തിനുള്ള വസ്തുക്കള്‍ക്ക് ഡിസംബര്‍ 1-7 വരെ സൂപ്പര്‍ വാല്യൂ ആഘോഷമാണ് നടക്കുന്നത്. എസ്ബിഐ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ 10 ശതമാനം ഇന്‍സ്റ്റന്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ അറിയിപ്പ്.

∙ ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക് 5 മാസം ഫ്രീ

ആപ്പിളിന്റെ മ്യൂസിക് സ്ട്രീമിങ് സേവനമായ ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക് ഇപ്പോള്‍ 5 മാസത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയി ഉപോഗിക്കാം. അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഇതാ. നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലേക്ക് ഷാസം (Shazam) ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു പാട്ടിനായി സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുക. ഷാസം പാട്ടു കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക്കിലൂടെ കേള്‍ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ വരും. അത് ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക്കില്‍ തുറന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് 5 മാസം ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക് ഫ്രീയായി ലഭിക്കും. ഇതൊരു സ്‌പെഷ്യല്‍ ഹോളിഡേ ഓഫറാണ്. ഇന്ത്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡാ, അമേരിക്ക തുടങ്ങി ചില രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്കാണ് ഇതു നല്‍കുന്നത്.

∙ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇന്നു മുതല്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് പ്രവര്‍ത്തന രഹിതമാകും

വിഖ്യാത വിഡിയോ കോളിങ് ആപ്പായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ്, വിന്‍ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ പഴയ ബ്രൗസറായ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോററില്‍ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. അവര്‍ക്ക് നവംബര്‍ 30നു ശേഷം സേവനം ലഭ്യമാവില്ല. ടീംസം വേണമെന്നുള്ളവര്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തന്നെ എജ് ബ്രൗസര്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

English Summary: ‘Jio exclusive’ smartphones to hit market as telco looks to convert JioPhone users