കണ്‍സ്യൂമര്‍ ടെക്‌നോളജിയിലെ ഒറ്റയാനാണ് ആപ്പിള്‍ കമ്പനി- ടെക് വ്യവസായത്തിലെ മറ്റെല്ലാവര്‍ക്കും ഒപ്പം നില്‍ക്കുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പും നല്‍കാത്ത കമ്പനി. കമ്പനിയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രതിച്ഛായ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ മരണത്തോടെ അവസാനിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞുവന്നവരും ഉണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിമുടി മാറ്റിയ പ്രൊഡക്ടുകളായിരുന്നു ജോബ്‌സിന്റെ കാലത്ത് ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. ആഢ്യത്തവും അഹങ്കാരവും മറ്റു കമ്പനികളോട് ഒരു പുച്ഛവും വരെ ആപ്പിള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്നു പോലും സംശയിച്ചു പോകുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. പ്രൊഡക്ട് ലൈന്‍-അപ് ഓര്‍ക്കുന്നോ- ഐമാക്, മക്ബുക്ക്, ഐപോഡ്, ഐപാഡ് കൂടാതെ ഇപ്പോള്‍ ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ മുഖമുദ്രയായ ഐഫോണും. അവരുടെ പ്രൊഡക്ടുകള നിശിതമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു എക്കാലത്തും. വേറിട്ട വഴി സ്വീകരിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ അത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണവും മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടിരിക്കും. എന്നാല്‍ യാതൊര കുലുക്കവുമില്ലാതെ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു മുന്നേറിയ കമ്പനിയാണ് ആപ്പിള്‍. ആവേശമുയര്‍ത്തുന്ന പ്രൊഡക്ടുകള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്ന കമ്പനി ജോബിസിന്റെ വിടവാങ്ങലോടെ അത്ര ആവേശമില്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയായി മാറിയെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ അവരെ കുറ്റംപറയാനുമാവില്ല.

ജോബ്‌സിനെ പലരും താരതമ്യം ചെയ്യുക 1990 ഫിഫാ ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോളില്‍ വിചിത്ര നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തിയ കൊളംബിയന്‍ ഗോള്‍ കീപ്പര്‍ റിനെ ഇഗീറ്റായോട് (സ്പാനിഷ് ഉച്ചാരണം ഇഈറ്റ) ആണ്. തന്റെ ഗോള്‍ പോസ്റ്റ് അനാഥമാക്കിയിട്ട് കയറിക്കളിക്കുന്നതിനും, വിചിത്രമായ സ്‌കോര്‍പിയന്‍ കിക്കിലൂടെ പന്തിനെ തട്ടിയകറ്റുന്നതിനും പേരുകേട്ട ഇഗീറ്റ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് 'എല്‍ ലോകോ' അഥവാ ഭ്രാന്തനെന്നായിരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു ഭ്രാന്ത് ജോബ്സിലും ചിലര്‍ കണ്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍, ജോബ്സിന്റെ കാലശേഷം ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ അധികാരം കൈയ്യാളിയ കുക്കാകട്ടെ ഒരു സാധാരണ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ മാത്രമാണ് എന്നാണ് എല്ലാരും കരുതി വന്നത്, അതായത് അടുത്തിടെ വരെ...

ജോബ്‌സിന്റെ അരക്കിറുക്കന്‍ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് കുക്കിനെ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ, തന്റെ ജോലി കുക്ക് അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നിര്‍വഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിനാല്‍ ആപ്പിള്‍ ഒരു മഹത്തായ കമ്പനിയായി തുടരുക തന്നെ ചെയ്തു. ആപ്പിളില്‍ നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരം പുതുമകള്‍ മറ്റൊരു കമ്പനിയില്‍ നിന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കമ്പനിയായി മാറിയതും കുക്കിന്റെ അചഞ്ചലമായ നേതൃപാടവത്തിന്റെ മികവു തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, ജോബ്‌സിനു ശേഷം ഗോള്‍പോസ്റ്റ് അനാഥമാക്കിയിട്ടൊരു നീക്കം ആപ്പിളില്‍ നിന്ന് ആരും കണ്ടുമില്ല. ഐഫോണില്‍ നിന്ന് 3.5 എംഎം ഓഡിയോ ജാക് എടുത്തുകളയുക, ഐഫോണ്‍ Xല്‍ വിലക്ഷണമായ നോച്ച് വയ്ക്കുക, ഒരു പ്രൊഡക്ടിന്റെ ഒന്നിലേറെ വേരിയന്റുകള്‍ ഇറക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കണ്ടുവന്നത്. ആപ്പിളില്‍ നിന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചുവന്ന ഭ്രാന്തമായ നീക്കമൊക്കെ ജോബ്‌സിനൊപ്പം ഏറക്കുറെ തീര്‍ന്നുവെന്നു കരുതിയിരുന്നപ്പോഴാണ് കുക്ക് ഒന്ന് കയറിക്കളിച്ച് ജോബ്‌സിനെ അനുകരിച്ചു നോക്കിയത്. ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം എം1 പ്രോസസര്‍ ഇറക്കുക വഴി പുതിയൊരു കംപ്യൂട്ടിങ് യുഗമായിരിക്കാം കുക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. (എം1 ലെ എം മാക് എന്ന പദത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്നു.)

ഇതൊരു എസ്ഒസി ചിപ്പാണ്. അതായത് സിസ്റ്റം ഓണ്‍ ചിപ്പ്. പ്രോസസറും, റാമും ഗ്രാഫിക്‌സ് മെമ്മറിയുമെല്ലാം വേറെ വേറെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം ഇവയെല്ലാം ഒരു യൂണിറ്റായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുയാണ് ആപ്പിള്‍. സിപിയു, ജിപിയു, സുരക്ഷാ, മെമ്മറി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് എം1 ആപ്പിള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാക് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കായി 5എന്‍എം പ്രോസസിലൂടെ നിര്‍മിച്ച എം1 ചിപ്പുകള്‍ക്ക് എട്ടു കോറുകളാണ് ഉള്ളത്. എട്ടുകോറുകളുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസറുമുണ്ട്. ഇതിലൂടെ പിസി ചിപ്പുകളില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസിങ് ശേഷി കൈവരിക്കാനാകും. 16-കോര്‍ ഡിസൈനില്‍, ന്യൂറല്‍ ചിപ്പും, സ്വകാര്യതയ്ക്കായി പ്രത്യേകമായി അടച്ചുകെട്ടിയ പ്രദേശവും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിപ്പാകട്ടെ 16 ബില്ല്യന്‍ ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിച്ചതുമാണ്. പ്രോസസറിന് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഇമേജ് സിഗ്‌നല്‍ പ്രോസസിങ് കരുത്തുമുണ്ട്. കംപ്യൂട്ടിങ്ങില്‍ പുതുയുഗം തുറക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. പുതിയ പ്രോസസറിന് തുടക്കത്തില്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ട്- ഇതിന് അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ് അടക്കം പല ആപ്പുകളും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാവില്ല. എന്നാല്‍, ഇതെല്ലാം ഉടന്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

ആപ്പിളിന്റെ സിലിക്കണ്‍ പ്രോസസര്‍ ടെക്‌നോളജി ലോകത്ത് പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ലായേക്കാമെന്നു കരുതുന്നു. ഇത്തരം ഒരു മാറ്റം ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പുതിയ പ്രോസസറിന് ചേരുന്ന തരം പ്രോഗ്രാമുകള്‍ തയാര്‍ ചെയ്യാന്‍ തേഡ് പാര്‍ട്ടി നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് അല്‍പം പ്രയാസം നേരിട്ടേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പുതിയ എം1 ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിപ്പിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടറുകളില്‍ ഐഒഎസ് ആപ്പുകളെയും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനായേക്കുമെന്നത് കംപ്യൂട്ടര്‍-ഫോണ്‍ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ദൃഢമാക്കിയേക്കും.

മറ്റുള്ളവര്‍ എന്തു ചിന്തിക്കുമെന്നത് പരിഗണിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെയാണ് പുതിയ പ്രോസസര്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഉദ്ദേശിച്ച തലയെടുപ്പോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോള്‍ പ്രവചിക്കുക അസാധ്യമാണെന്നു പറയുന്നു. പുതിയ പ്രോസസറും, അതിലൂടെ വരാവുന്ന പുതുമകളും, വര്‍ഷങ്ങളായി കാര്യമായ മാറ്റമില്ലാതെ നിന്നിരുന്ന പേഴ്‌സണല്‍ കംപ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയ ഉത്തേജക പാക്കേജ് ആയി മാറാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ കഴിവ് പത്തായത്തില്‍ വച്ചു പൂട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോകത്തോടു വിളിച്ചുപറയുകയാണ് കുക്കും ആപ്പിളും ഒരിക്കൽകൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓര്‍ക്കുന്നോ ഇന്റലിന്റെ പഴയ പരസ്യം, 'ഇന്റല്‍ ഇന്‍സൈഡ്'? മാക്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്റല്‍ ഔട്ട്‌സൈഡ് ആണ്. ആപ്പിളില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ ഭ്രാന്തമായ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് കണ്ണു കൂര്‍പ്പിക്കുകയാണ് ടെക്‌ലോകം.

English Summary: One More Thing: With the M1, Tim Cook just did a Steve Jobs!