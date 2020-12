35383.58 കോടിയുടെ വരുമാനം, അവധിക്കാല വിൽപനയിൽ ആമസോണിന് റെക്കോർഡ് നേട്ടം

ഈ വർഷം ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോളിഡേ ഷോപ്പിങ് സീസണിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായി ആമസോൺ വെളിപ്പെടുത്തി. ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ മുതൽ സൈബർ മൺഡേ വരെയുള്ള ലോകവ്യാപക വിൽപനയിൽ 4.8 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 35383.58 കോടി രൂപ) കവിഞ്ഞുവെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 60 ശതമാനത്തിലധികം വർധനയാണിത് കാണിക്കുന്നത്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 71,000-ത്തിലധികം ചെറുകിട, ഇടത്തരം ബിസിനസുകൾക്ക് (SMB- കൾ) ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഇന്നേവരെയുള്ള വിൽപനയിൽ ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ വരുമാനം നേടാനും കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം, ഒരു വർഷത്തെ കണക്കുകൾ ആമസോൺ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ആമസോൺ വഴിയുള്ള സ്വതന്ത്ര ബിസിനസുകളിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും 2.2 ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. അമേരിക്കൻ എസ്എംബി- കൾ ഈ അവധിക്കാലത്ത് മിനിറ്റിൽ ശരാശരി 9,500 ഉൽപന്നങ്ങളാണ് വിറ്റിരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോളിഡേ ഷോപ്പിങ് സീസൺ വിൽപനയാണ് സൈബർ മൺഡേയിൽ നടന്നത്.

