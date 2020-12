ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കലിപ്പ്, ഒറ്റ ട്വീറ്റിൽ ‘വാണിജ്യ യുദ്ധം’; ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ ആപ്പിളിനെ പന്നിലാക്കി ഷഓമി

ഓസ്‌ട്രേലിയയും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ പങ്കാളിയായ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വഷളായി വരികയായിരുന്നു. ഇതിന് കാരണമായത് ഒറ്റ ട്വീറ്റാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സൈനികന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള കുട്ടിയെ കൊല്ലുന്നു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഒരു വ്യാജ ഫോട്ടോ ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്തപ്പോള്‍ എല്ലാം വഷളാകുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണ്‍ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രംഗത്തെത്തി. നേരത്തെ, ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ ചൈനയില്‍ പ്രാദേശികമായി പടര്‍ന്ന കൊറോണാവൈറസ് രാജ്യാന്തര മഹാമാരിയാക്കിയതിന് ബെയ്ജിങ്ങിനു പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയ്ക്കു പന്തുണ നല്‍കിയിരുന്നു ഓസ്‌ട്രേലിയ. ഇതോടെ, ചൈനീസ് അംബാസിഡര്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയിയ്ക്ക് ചില മുന്നറിയിപ്പുകളും നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ വൈനിന്റെ ഇറക്കുമതി ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും, ടൂറിസിറ്റുകളുടെ പോക്കുവരവ് കുറയ്ക്കുമെന്നും അംബാസിഡര്‍ ചെങ് ജിങ്‌ഗ്യെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയിയില്‍ നിന്നുള്ള ബീഫ്, ബാര്‍ലി, തടി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ചൈന നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് ബാര്‍ലി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിലും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നു. ഏകദേശം 90 കോടി ഡോളറിന്റെ വൈന്‍ ഇറക്കുമതിയും തടഞ്ഞു. ചുങ്കം 200 ശതമാനമായി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇതിനെതിരെ ഓസ്‌ട്രേലിയയും തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള കല്‍ക്കരി ഇറക്കുമതികുറച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ചൈന രണ്ട് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പൗരന്മാരെ തടഞ്ഞുവച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം പഴിചാരി വരികയായിരുന്നു.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മൂന്നു പ്രധാന ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളോടു പറഞ്ഞു- നിങ്ങള്‍ എല്ലാക്കാര്യത്തിലും ചൈനയെ എതിരാളിയാക്കുകയാണെങ്കില്‍, ചൈന എതിരാളിയാകാന്‍ തയാറാണെന്ന്. വാവെയ് കമ്പനിക്കെതിരെ ഓസ്‌ട്രേലിയ കൈക്കൊണ്ട നടപടിയടക്കം ചൈനയെ ചൊടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന്, ഇത്തരം ഉമ്മാക്കിയൊന്നും കാണിച്ചു പേടിപ്പിക്കാന്‍ ആരും ഇങ്ങോട്ടു വരേണ്ടന്ന് മോറിസണ്‍ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. തങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളുണ്ടെന്നും ദേശീയ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ ചൈനയെ അറിയിച്ചു. വാവെയുടെ 5ജി ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയൊ എന്നതൊക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ജപ്പാനുമായി ചേര്‍ന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയ നടത്തിയ ക്വാഡ് നാവിക യുദ്ധ പരിശീലനങ്ങള്‍ നടത്തിയതും ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം കുറച്ചൊന്നുമല്ല വഷളാക്കിയത്. ഇത് തങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള നീക്കമാണെന്നു വരെ ബെയ്ജിങ് വിലയിരുത്തി. സർക്കാർ അധീന പത്രമായ ഗ്ലോബല്‍ ടൈംസില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തയില്‍ പറയുന്നത് നാലു രാജ്യങ്ങളും ചേര്‍ന്നു നടത്തിയ മലബാര്‍ പരിശീലനം ചൈനയെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കാനാണ് എന്നാണ്. മൂന്നു രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്ക പറയുന്നതു കേള്‍ക്കുകയാണ് എന്ന ആരോപണമാണ് അവര്‍ ഉന്നയിച്ചത്.

∙ തുടര്‍ന്ന് ഇതു സംഭവിച്ചു

എരി തീയിലേക്ക് എണ്ണ കമഴ്ത്തുകയാണ് മുതിര്‍ന്ന ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലിജിയാന്‍ ഷാവോ തന്റെ ട്വീറ്റു വഴി ചെയ്തതെന്ന് രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പട്ടളക്കാരന്‍ അഫ്ഗാന്‍ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിനു നേരെ കത്തിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാജ ചിത്രമാണ് ട്വീറ്റു ചെയ്തത്. ഇത് വ്യാജമാണെന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ട്വിറ്റര്‍ അതു നീക്കം ചെയ്യാത്തതും വിവാദത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. ബെയ്ജിങ് ഉടന്‍ ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്നാണ് മോറിസണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പോസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത് ചൈനീസ് സർക്കാർ ലജ്ജിച്ചു തല താഴ്ത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ അവരുടെ വിലയിടിയുന്നു– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഓസ്‌ട്രേലിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുന്നു സ്വയം ലജ്ജിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ചൈനയും തിരിച്ചടിച്ചു. നിരപരാധികളായ അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാരെ കൊല്ലുകയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചൈനയുടെ പ്രതികരണം.

∙ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ ആപ്പിളിനെ പന്നിലാക്കി ഷഓമി

ലോക സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ ആപ്പിളിനെ പിന്നിലാക്കി മൂന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷഓമി എന്നാണ് ഗവേഷണ ഏജന്‍സിയായ ഗാര്‍ട്ട്ണര്‍ പറയുന്നത്. അവരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഈ വര്‍ഷം മൂന്നാം പാദത്തില്‍ ഷഓമി 44.4 ദശലക്ഷം ഫോണുകള്‍ വിറ്റപ്പോള്‍, ആപ്പിളിന് 40.5 ദശലക്ഷം ഫോണുകളെ വില്‍ക്കാനായുള്ളു. ഈ പാദത്തില്‍ ഷഓമി 34.9 ശതമാനം വളര്‍ച്ച കാണിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് 12.1 ശതമാനം മാര്‍ക്കറ്റ് പിടിച്ച് ഷഓമി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. ചൈനയില്‍ വാവെയ്ക്ക് ഏറ്റ അടിയും ഷഓമിക്ക് ഗുണകരമായി എന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. മൂന്നാം പാദത്തില്‍ 366 ദശലക്ഷം സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളാണ് മൊത്തം വിറ്റിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ ഇതേ സമയത്തെ കണക്കുവച്ച് 5.7 ശതമാനം ഇടിവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, മുന്‍ പാദങ്ങളില്‍ 20 ശതമാനം വരെ ഇടിവു കാണിച്ചിരുന്നിടത്താണ് പുതിയ മാറ്റമെന്നതിനാല്‍ വിപണി തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണെന്നും കരുതുന്നു.

∙ പിക്‌സല്‍ ബിന്നിങ് ടെക്‌നോളജിയുമായി ഷഓമിയുടെ കരുത്തന്‍ ഫോണുകള്‍ ഉടന്‍

തങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ മികവു മുഴുവന്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മി10, മി10 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഷഓമി. അടുത്ത തലമുറ ഫോണുകളില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാവന്ന കരുത്തും ഫീച്ചറുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചായിരിക്കും അവയുടെ നിര്‍മിതി എന്നാണ് സൂചന. ക്വാല്‍കം ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 875 ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പുതിയ ഫോണുകള്‍ ഒരുക്കുന്നത്. (ഡിസംബര്‍ 2നായിരിക്കും ക്വാല്‍കം പുതിയ പ്രോസസറിന്റെ ഫീച്ചറുകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുക.)

ട്രിപ്പിള്‍ പിന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്ക് 108 എംപി സെന്‍സര്‍ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിന് 30X സൂം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ഫോണിന് പിക്‌സല്‍ ബിന്നിങ് ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ച് 50 മെഗാപിക്‌സല്‍ വരെ റെസലൂഷനുള്ള ചിത്രങ്ങളെടുക്കാനാകുമെന്നും പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു പക്ഷേ നിലവിലെ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളില്‍ ഉള്ളതിനേക്കാള്‍ മികച്ച ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാന്‍ സഹായിച്ചേക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. പ്രധാന സെന്‍സറിനു പുറമെ അള്‍ട്രാ വൈഡ് ആങ്ഗിള്‍, മാക്രോ ലെന്‍സുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തും. വളഞ്ഞ പാര്‍ശ്വങ്ങളുള്ള, പഞ്ച് ഹോള്‍ ഡിസ്‌പ്ലെയായിരിക്കും ഫോണിന്. മുകളില്‍ ഇടതുവശത്തായിരിക്കും സെല്‍ഫി ക്യാമറ ഉറപ്പിക്കുക. ക്വാഡ് എച്ഡി പ്ലസ് റെസലൂഷനും, 120ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റെയ്റ്റുമുള്ള ഡിസ്‌പ്ലെ അതീവ ആകര്‍ഷകമായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ കോയിന്റെ പേര് ഡിയെം എന്നാക്കി

ഫെയ്സ്ബുക് പുറത്തിറക്കാന്‍ പോകുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സിയുടെ പേര് ഡിയെം (Diem എന്ന ലാറ്റിന്‍ വാക്കിന്റെ പേര് അര്‍ഥം പകല്‍ എന്നാണ്) എന്നാക്കി. നേരത്തെ തങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കാനിരുന്ന ലിബ്രാ എന്ന കോയിന് നല്‍കാനുദ്ദേശിച്ച അത്ര ശക്തി പുതിയ ഡിജിറ്റല്‍ നാണയത്തിന് ഉണ്ടാവില്ലെന്നു കമ്പനി അറിയിച്ചു. ലിബ്രയ്‌ക്കെതിരെ പല രാജ്യങ്ങളും കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. അത് രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വഷളാക്കിയേക്കുമെന്നും, ധനവിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നും, ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് അത്രമേല്‍ കടന്നു കയറുന്ന ഓന്നായിരിക്കിമെന്നായിരുന്നു ഉയര്‍ന്നിരുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍. പുതിയ ഡിയെം നാണയത്തിന്റെ ശക്തി നേര്‍പ്പിച്ചാണ് ഇറക്കുന്നതെന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

∙ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888 5ജി അവതരിപ്പിച്ചു

ക്വാല്‍കം കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയതും ശക്തവുമായ പ്രോസസര്‍ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888 5ജി അവതരിപ്പിച്ചു. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ എക്‌സ്60 5ജി മോഡം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് പുതിയ ചിപ്പ്. ആഗോള തലത്തിലുള്ള എംഎംവേവ് അടക്കമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രസരണം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ആറാം തലമുറയിലുള്ള എഐ എൻജിനും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതായി ക്വാല്‍കം അറിയിച്ചു. അതിലുള്ള ഹെക്‌സഗണ്‍ പ്രോസസറിന് സെക്കന്‍ഡില്‍ 26 ടെറാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താനാകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ക്വാല്‍കം സെന്‍സിങ് ഹബും പുതിയ പ്രോസസറിന്റെ ഭാഗമാണ്. എപ്പോഴും ഓണായിരിക്കുന്ന എഐ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. സെക്കന്‍ഡില്‍ 144 ഫ്രെയിം വച്ചുള്ള ഗെയിമിങ്, അഡ്രെനോ ജിപിയു തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ട്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888ല്‍ ഉള്ള ക്വാല്‍കം സ്‌പെക്ട്രാ ഐഎസ്പിക്ക് സെക്കന്‍ഡില്‍ 2.7 ഗിഗാപിക്‌സല്‍ വിഡിയോയും, ഫോട്ടോയും പിടിച്ചെടുക്കാനാകും. (12എംപി റെസലൂഷനുള്ള 120 ചിത്രങ്ങള്‍ സെക്കന്‍ഡില്‍ പകര്‍ത്താനാകും.) മുന്‍ തലമുറയിലേതിലനേക്കാള്‍ 35 ശതമാനം വേഗമേറിയ പ്രവര്‍ത്തനമാണിത്. പുതിയ പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോണുകള്‍ താമസിയാതെ ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന കമ്പനികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ അസൂസ്, ബ്ലാക്ഷാര്‍ക്ക്, ലെനോവോ, മെയ്‌സൂ, മോട്ടറോള, നൂബിയ, റിയല്‍മി, വണ്‍പ്ലസ്, ഒപ്പോ, ഷാര്‍പ്, വിവോ, ഷഓമി തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

