ഐഫോണ്‍ അതിവേഗം നശിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം; നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കില്‍ വിക്കിപീഡിയ നിരോധിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം

വിവിധ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം 217 ദശലക്ഷം ഡോളറിനുള്ള കേസുകളാണ് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്കെതിരെ ഇപ്പോള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പഴയ ഐഫോണുകളിലെ ബാറ്ററികളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിധാരണാജനകമായ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവ പരിഗണിച്ചാണ് കേസുകളെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഉപകരണങ്ങള്‍ അതിവേഗം നശിക്കുന്നുവെന്ന കാരണത്താല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഏറെ നിരാശരാണെന്നാണ് യൂറോ കണ്‍സ്യൂമേഴ്‌സിന്റെ, പോളിസി ആന്‍ഡ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയായ എല്‍സ് ബ്രഗമാന്‍ പറയുന്നത്. ഉപകരണങ്ങള്‍ അതിവേഗം നശിക്കുന്നത് നിരാശയും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നതു കൂടാതെ അത് പരിസ്ഥിതിയുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാടില്‍ നോക്കിയാല്‍ പോലും തീര്‍ത്തും ഉത്തരവാദിത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

അഞ്ചു യൂറോപ്യന്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ സംഘടനകള്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നാണ് ആപ്പിളിനെതിരെ ക്ലാസ് ആക്ഷന്‍ കേസുകള്‍ ബെല്‍ജിയത്തിലും സ്‌പെയ്നിലും നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വരുന്ന ആഴ്ചകളില്‍ സമാനമായ കേസുകള്‍ ഇറ്റലിയിലും പോര്‍ച്ചുഗലിലും നല്‍കുമെന്ന് യൂറോകണ്‍സ്യൂമേഴ്‌സ് സംഘടന അറിയിച്ചു. ആപ്പിളിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളില്‍ വലിയൊരു പങ്കും ഐഫോണ്‍ 6 മോഡലിനെതിരെയാണ്. ഈ മോഡലാകട്ടെ 2014ല്‍ അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. കമ്പനി അതിന്റെ വില്‍പന നിർത്തിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ഒരു പക്ഷേ പരാതിക്കാര്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പ്രാധാന്യമുള്ളവ തന്നെയാണ്. ഒരാള്‍ക്ക് വേണ്ട ഫീച്ചറുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവ പരമാവധി കാലം പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. അതിലൂടെ പാരിസ്ഥിതികാഘാതം കുറയ്ക്കാനാകും. വര്‍ഷാ വര്‍ഷം കച്ചവടം കൂട്ടാന്‍വേണ്ടി ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ പര്‍വതീകരിച്ചു കാണിച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില്‍ നിന്ന് കമ്പനികള്‍ പിന്തിരിയുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ ഗുണംചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും സംശയവുമില്ല.

സമാനമായ കേസുകള്‍ അമേരിക്കയിലും ആപ്പിളിനെതിരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐഫോണുകളുടെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഉപയോക്താക്കളെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചുവെന്നും, സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റിലൂടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്പീഡ് നശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് അമേരിക്കയില്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ പരാതികള്‍ക്കെല്ലാമായി 113 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ പിഴ നല്‍കാമെന്ന് ആപ്പിള്‍ കഴിഞ്ഞമാസം സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഏകദേശം 500 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ പിഴ വാങ്ങണമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഒരു അമേരിക്കന്‍ കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആപ്പിള്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യിക്കുന്ന പരിപാടിയും നിർത്തണമെന്നും പരാതിക്കാര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെയും ആയുസു കുറയ്ക്കാന്‍ മനഃപ്പൂര്‍വ്വും ശ്രമിക്കുന്ന കമ്പനിയല്ലെന്നും, ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ സുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ഉപയോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് നിര്‍ബന്ധിച്ച് അപ്‌ഗ്രേഡു ചെയ്യിക്കുന്ന പരിപാടി തങ്ങള്‍ക്കില്ലെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ വാട്‌സാപ്പിനുള്ളില്‍ തന്നെ പുതിയ ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നടത്തും

പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ നിരന്തരം നടത്തുന്ന മെസേജിങ് സംവിധാനമാണ് വാട്‌സാപ്. പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ പലതും വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താക്കള്‍ അറിയുന്നുപോലും ഇല്ലായിരിക്കാം എന്ന ചിന്തയാണ് മാറിച്ചിന്തിക്കാന്‍ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രകാലം നല്‍കിവന്ന അപ്‌ഡേറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ കമ്പനിയുടെ ബ്ലോഗിലാണ് നല്‍കിവന്നത്. എന്നാല്‍, ഇനിമുതല്‍ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ആപ്പിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കാനാണ് വാട്‌സാപ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഇന്‍-ആപ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുക. ഇതിലൂടെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോക്താക്കളെ നേരിട്ട് അറയിക്കാനാണ് കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

∙ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റഡ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉടന്‍

വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉല്‍കണഠാകുലരായതിനാല്‍, തങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസു ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചടക്കമുള്ള പുതിയ ടേംസ് ആന്‍ഡ് കണ്‍ഡിഷന്‍സും താമസിയാതെ വാട്‌സാപ് പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഇത് അടുത്ത വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും വരിക. വാട്‌സാപ് ചാറ്റുകള്‍ എങ്ങനെയാണ് ശേഖരിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളവെയക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഇതില്‍ വന്നേക്കും. ഇവയെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ വാട്‌സാപ് ഡിലീറ്റു ചെയ്‌തോളാനും അവശ്യപ്പെട്ടേക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

∙ പേ–ടിഎമ്മിലെ ഓഹരി വില്‍ക്കാന്‍ ചൈനീസ് കമ്പനി

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പൊടുന്നനെ വളര്‍ന്ന ചില കമ്പനികള്‍ക്ക് ചൈനീസ് നിക്ഷേപത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു. ആലിബാബയുടെ കീഴിലുള്ള ആന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യന്‍ പെയ്‌മെന്റ് സംവിധാനമായ പേ–ടിഎമ്മില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം മുറുകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തങ്ങളുടെ ഓഹരി വിറ്റൊഴിവാകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആന്റ് എന്നു പറയുന്നു. പേ–ടിഎമ്മിന്റെ മൊത്തം മൂല്യം 16 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതില്‍ 4.8 ബില്ല്യന്‍ ആന്റിന്റെ വീതമാണത്രെ. സോഫ്റ്റ്ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിനും പേ–ടിഎമ്മില്‍ നിക്ഷേപമുണ്ട്.

∙ വിക്കിപ്പീഡിയയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രം

തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ജമ്മു ആന്‍ഡ് കാശ്മീറിനെക്കുറിച്ച് വിക്കിപ്പീഡിയ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മാപ് തെറ്റാണെന്നും, അത് നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ഐടി ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഉടനടി വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വിക്കിപ്പീഡിയ ഇന്ത്യയില്‍ നിരോധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഒരു ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താവാണ് ഇക്കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യാ-ഭൂട്ടാന്‍ ബന്ധം വിവരിക്കുന്നിടത്താണ് തെറ്റായ മാപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് നവംബര്‍ 27ന് ഐടി മന്ത്രാലയം വിക്കിപ്പീഡിയയോട് തെറ്റു തിരുത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. വിക്കിപ്പീഡിയ ഇതിനു വിസമ്മതിച്ചാല്‍ സർക്കാർ 'ഗൗരവമുള്ള നിയമ നടപടി' കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് വിശ്വസനീയമായ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഐടി ആക്ട് 2000ത്തിന്റെ സെക്ഷന്‍ 69എ പ്രകാരമുള്ള നടപടിയാണ് എടുക്കാന്‍ സാധ്യത. എന്നാല്‍, ഇതുവരെ വിക്കി തെറ്റു തിരുത്തിയിട്ടില്ല.

∙ നിങ്ങല്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ സുരക്ഷിതരാണോ എന്നു പറയാന്‍ സെയ്ഫ് മീ ആപ്

സൈബര്‍ സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ ലൂസിഡിയസ് അവതരിപ്പിച്ച സെയ്ഫ് മി ആപ് (SAFE Me) ഇപ്പോള്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗത്തിനിടയില്‍ ഡാര്‍ക് വെബുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വന്നോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫ്രീ ആപ് പരിശോധിക്കുന്നത്. എംഐടിയുമായി ചേര്‍ന്ന് വികസിപ്പിച്ച ആപ് എഐയുടെയും മെഷീന്‍ ലേണിങ്ങിന്റെയും മികവ് ചൂഷണം ചെയ്താണ് വെബ് സഞ്ചാരം വിശകലനം നടത്തുന്നത്.

∙ സ്വന്തം ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടര്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ ആമസോണ്‍

സെക്കന്‍ഡുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഡേറ്റാ കൂനകള്‍ വിശകലനം ചെയ്‌തെടുക്കാന്‍ പ്രാപ്തിയുള്ള ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടര്‍ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ആമസോണ്‍.

