ഇന്ത്യയുടെയും, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെയും പിന്തുണയോടെ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ നിങ്ങണമെന്ന് നിയുക്ത അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനോട് മുന്‍ ബ്രിട്ടിഷ് ഉപ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ വൈസ്-പ്രസിഡന്റുമാരില്‍ ഒരാളുമായ നിക് ക്ലെഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയെ വീണ്ടും നേതൃസ്ഥാനത്തെയ്ക്കു കൊണ്ടുവരാനാകുമോ എന്നതും, ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ സ്വതന്ത്രമായി വ്യാപരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുമോ എന്നതും ബൈഡന്‍ നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്നും ക്ലെഗ് പറയുന്നു. ചൈനയും റഷ്യയും ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളാക്കി അടര്‍ത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന പദത്തിലേക്കുയര്‍ന്ന് ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ പഴയ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമോ എന്നതാണ് ബൈഡനു മുന്നിലേക്ക് ക്ലെഗ് വയ്ക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ഇക്കാര്യം നിര്‍വഹിക്കാനായി അമേരിക്ക ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനുമായി കൈകോര്‍ത്തു നീങ്ങണമെന്നും മുന്‍ ബ്രിട്ടിഷ് ഉപ പ്രധാനമന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

ചൈനയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റിന് വേറെ മൂല്യങ്ങളാണുള്ളത്. അത് നിരീക്ഷണത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ ഡേറ്റാ പരിപാലന നിയമങ്ങളോ, സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങളോ ഇല്ല, ക്ലെഗ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ചൈനയെ അനുകരിച്ച് പാക്കിസ്ഥാനും, റഷ്യയും, ടര്‍ക്കിയും, വിയറ്റ്‌നാമും സ്വതന്ത്ര ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തെ വികലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അമേരിക്ക ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ തുടങ്ങിവച്ച വാണിജ്യ യുദ്ധത്തിന് പല യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, സിലിക്കന്‍ വാലിയിലെ വമ്പന്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഹര്‍ഷാരവത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള പരിഹാരം സിലിക്കന്‍ വാലി കമ്പനികള്‍ കണ്ടെത്തുമെന്ന ധാരണ കടപുഴകി. അതേസമയം, ഇലക്ഷനുകള്‍ മാറ്റിമറിക്കുന്നതു മുതല്‍ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വരെയുള്ള ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും കാരണം വമ്പന്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളാണെന്നു പറയുന്നതും ശരിയല്ലെന്നും ക്ലെഗ് പറയുന്നു. അതേസമയം, ഗവണ്‍മെന്റുകള്‍ക്ക് ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളോട് വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ച് നടപടിയെടുക്കാനാകണം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ നയങ്ങള്‍ സുതാര്യമായിരിക്കണം. വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചു ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കുറച്ചു സമയം മാത്രം കൈയ്യില്‍ വയ്ക്കണം. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ഡേറ്റയുടെ മേല്‍ അധികാരം നല്‍കണമെന്നും ക്ലെഗ് പറയുന്നു. ഇത്തരിത്തിലൊരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ അമേരിക്കന്‍ സ്‌റ്റേറ്റുകള്‍ കോടതിയിലേക്ക്

ന്യൂയോര്‍ക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 40 അമേരിക്കന്‍ സ്‌റ്റേറ്റുകള്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വമ്പന്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ അമേരിക്കയില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഫയല്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ അന്യായമായിരിക്കും ഇത്. നേരത്തെ, അമേരിക്കയുടെ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഗൂഗിളിനെതിരെ അന്യായം ഫയല്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഏതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അന്യയായവുമായി ഇറങ്ങുക എന്നത് ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമല്ല. അതേസമയം, ഫെയസ്ബുക്കും ന്യൂയോര്‍ക്കിന്റെ അറ്റോര്‍ണി ജനറലിന്റെ ഓഫിസും ഈ വാര്‍ത്തയെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു.

എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണ് സമൂഹ മാധ്യമ ഭീമനായ ഫെയ്സ്ബുക്കിനെതിരെ ഉയര്‍ത്താന്‍ പോകുന്നതെന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ കമ്പനികളെ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതായിരിക്കാം അരോപണങ്ങളിലൊന്ന് എന്നു പറയുന്നു. തങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാളികളായി വളരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള കമ്പനികളെയും ഏറ്റെടുത്ത് ബദലില്ലാതെ വളരാന്‍ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് മേധാവിയായ കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകാണിക്കുന്നത് വാട്‌സാപും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും വാങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ, തങ്ങള്‍ കടുത്ത മത്സരമാണ് നേരിടുന്നത് എന്നാണ് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് അമേരിക്കന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനു മുന്നില്‍ വാദിച്ചത്. താന്‍ വാട്‌സാപും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും വാങ്ങി അവയെ വളര്‍ത്തുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും സക്കര്‍ബര്‍ഗ് വാദിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍ക്ക് വരുന്ന നാളുകള്‍ അത്ര ശുഭകരമാകണമെന്നില്ല. അമേരിക്കയുടെ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റും എഫ്ടിസിയും 2019 മുതല്‍ ഗൂഗിള്‍, ഫെയസ്ബുക്, ആമസോണ്‍, ആപ്പിള്‍ എന്നീ കമ്പനികളുടെ ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

∙ പെയ്ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഫ്രീയായി ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍

പല വിദേശ മാധ്യമങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കാന്‍ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നത് പൈസാ നല്‍കാനില്ലാത്ത നല്ല വായനക്കാര്‍ക്ക് പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനൊരു പരിഹാരവുമായി ഇറങ്ങുകയാണ് ഗൂഗിള്‍. ഗൂഗിള്‍ ന്യൂസ് വായനക്കാര്‍ക്ക് ഇത്തരിത്തിലുള്ള പെയ്ഡ് കണ്ടെന്റും എത്തിച്ചു നല്‍കാനാണ് ഗൂഗിള്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ജര്‍മനി, ബ്രസീല്‍, അര്‍ജന്റീന, കാനഡ, ഫ്രാന്‍സ്, യുകെ, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നാനൂറോളം പ്രസീദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഗൂഗിളുമായി കൈകോര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഗൂഗിള്‍ ന്യൂസ് വായനക്കാര്‍ക്ക് ഇത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

∙ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം സൈബര്‍ ആക്രമണം നേരിടുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം ഇന്ത്യ

അമേരിക്കയ്ക്കും ജപ്പാനും പിന്നിലായി ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അക്രോണിസ് സൈബര്‍ത്രെറ്റ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളുടെ റിമോട്ടായി പണിയെടുക്കുന്ന ജോലിക്കാര്‍ക്കെതിരയെുള്ള ആക്രമണം 2021ല്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

∙ കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ കോള്‍ഡ് ചെയിനിനെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടക്കുന്നുവെന്ന് ഐബിഎം

പ്രധാനപ്പെട്ട പല കൊറോണാവൈറസ് വാക്‌സീനുകളും ശീതീകരിച്ചു മാത്രമെ കൊണ്ടുപോകാനാകൂ. ഫാക്ടറികളില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന വാക്‌സീനുകള്‍ പ്രത്യേകം തയാര്‍ ചെയ്ത ശീതീകരിച്ച സംവിധാനത്തിലായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുക. പല വാഹനങ്ങള്‍ മാറ്റിയായിരിക്കും അവ കുത്തിവയ്‌ക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തുക. ഇതിനെയാണ് കോള്‍ഡ് ചെയിന്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. കോള്‍ഡ് ചെയിനിനെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ അഴിച്ചുവിട്ടു തുടങ്ങിയതായി ഐബിഎം പറയുന്നു.

∙ ഐഫോണ്‍ 12 ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്‌നം കൂടെ

തങ്ങളുടെ ഐഫോണ്‍ 12ന്റെ ബാറ്ററി അതിവേഗം ഒഴിയുന്നുവെന്ന് ഒരുപറ്റം ഉപയോക്താക്കള്‍ റെഡിറ്റ് ഫോറത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ ഐഫോണ്‍ 11 പ്രോയേക്കാള്‍ നാലു ശതമാനമെങ്കലും അധികം ബാറ്ററി സ്റ്റാന്‍ഡ്‌ബൈ മോഡില്‍ പോലും തന്റെ പുതിയ ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് ഒരു ഉപയോക്താവ് കുറിച്ചത്. രാത്രിയില്‍ വെറുതെയിരിക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസിലെ ചില ഫോണുകള്‍ക്ക് 20-40 ശതമാനം വരെ ചാര്‍ജ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. 5ജിയും, ബാക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും ഓഫു ചെയ്താല്‍ പോലും ഇതു സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ആപ്പിള്‍ കമ്യൂണിറ്റി ഫോറങ്ങളിലും ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ആപ്പിള്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്ന ബഗ് ആയിരിക്കാം ഇതെന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.

∙ ടിക്‌ടോക്ക് മൂന്നു മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വിഡിയോ പരീക്ഷിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലും തിരിച്ചുവരവിനു കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്ന ടിക്‌ടോക്ക് ഇനി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മൂന്നു മിനിറ്റ് വരെ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുളള അവസരം ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നു പറയുന്നു. ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഈ ഫീച്ചര്‍ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ 15 സെക്കന്‍ഡ് ആയിരുന്നു സമയപരിധി എങ്കില്‍ തുടര്‍ന്ന് അത് 60 സെക്കന്‍ഡ് ആയി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

