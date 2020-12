ഏറെ കാലമായി സംസാരവിഷയമായിരുന്നതും ഭാവിയുടെ ടെക്‌നോളജി എന്നുവരെ ഉദ്‌ഘോഷിച്ചതുമായ ഒന്നാണ് വാട്‌സാപിന്റെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ എന്ന ഫീച്ചര്‍. ഈ ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ ഏഴു ദിവസത്തിനു ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാകും. എന്നാല്‍, മുൻപ് അയച്ച സന്ദേശങ്ങള്‍ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയുമില്ല. വ്യക്തിക്ക് അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാം. എന്നാല്‍, ഗ്രൂപ് ചാറ്റുകളില്‍ അഡ്മിനു മാത്രമെ അതു ചെയ്യാനൊക്കൂ. ഈ സന്ദേശങ്ങള്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു ബാക്ക്-അപ് എടുത്താല്‍ പോലും അത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാതെയാകും ബാക്-അപ് സൃഷ്ടിക്കുക. ഇത്രയുമെല്ലാം കൊള്ളാം. എന്നാല്‍, ഇതിന്റെ ബാക്കി ടേംസ് ആന്‍ഡ് കണ്‍ഡിഷന്‍സ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് വാ പൊളിച്ച് ഇരുന്നു പോകുന്നത്. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ എടുത്തു സൂക്ഷിക്കാം. എന്നാല്‍, സന്ദേശം ലഭിച്ചയാള്‍ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് എടുത്തു കെട്ടോ, എന്നറിയിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊന്നും അയച്ചയാള്‍ക്കു ലഭിക്കുകയുമില്ല. സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അത് കോപ്പി പെയ്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു തടസവുമില്ല.

പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റായി അതു സേവു ചെയ്തു വയ്ക്കാം. ഒരു ചാറ്റിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ അത് ഏഴു ദിവസത്തിനു ശേഷവും അവിടെത്തന്നെ കാണാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളയച്ച അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നയാള്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്താല്‍ അതും അപ്രത്യക്ഷമാകില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ദുരുദ്ദേശമുളളയാളാണെങ്കല്‍ തന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്തുവയ്ക്കാം. ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ മുഴുവന്‍ ചാറ്റും ഇമെയില്‍ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു തടസവുമില്ല! അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം. അപ്രത്യക്ഷമായിക്കോളുമല്ലോ എന്നു കരുതി പുതിയ രീതിയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് രഹസ്യങ്ങളൊന്നും കൈമാറാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. ആ നിലയില്‍ അതൊരു തട്ടിപ്പാണ്. എന്നാല്‍, ആവശ്യമില്ലാതെ സന്ദേശങ്ങൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വല്ലതുമാണെങ്കില്‍ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഇതു കൂടാതെ, ഇന്നു പലരും സൗകര്യമോര്‍ത്ത് പല പ്രധാന സന്ദേശങ്ങളും വാട്‌സാപിലേക്കാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ജോലി സംബന്ധമായ സന്ദേശങ്ങള്‍ വരെ ഇങ്ങനെ എത്തുന്നു. അത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകല്‍ ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും ഉത്തമം. കാരണം പല പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായി പിന്നീടു മനസിലാകും. ഒന്നു കൂടെ അയച്ചു തരാമോ എന്നു ചോദിക്കുന്നതിനു പകരം അപ്രത്യക്ഷമാകല്‍ ഫീച്ചര്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. മറ്റൊന്ന് പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങളാണ്. എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനോ വില്‍ക്കാനോ വാട്‌സാപ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അപ്പോഴും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരക്കാന്‍ നോക്കുക. അതുപോലെ, സുഹൃത്തുക്കളും, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നടത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാറ്റുകള്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

∙ വാട്‌സാപ് ഡെസ്‌ക്ടോപ് ആപ്പില്‍ വോയിസ്, വിഡിയോ കോളിങ് സാധ്യമായേക്കും

വാട്‌സാപിന്റെ ഡെസ്‌ക്ടോപ് ആപ്പിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ഫീച്ചറുകള്‍ താമസിയാതെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനിയെന്നു പറയുന്നു. മൊബൈല്‍ കൂടാതെ വാട്‌സാപിന് ഡെസ്‌ക്ടോപ് സേവനങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാല്‍, മൊബൈല്‍ ആപ്പിലെ ചില പ്രധാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഡെസ്‌ക്ടോപ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഇല്ല. അവ അധികം താമസിയാതെ എത്തിച്ചുകൊടുക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശമത്രെ.

∙ ആദ്യ വനിതയെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാന്‍ പോകുന്ന റോക്കറ്റ് എൻജിന്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് ബെസോസ്

ആമസോണ്‍ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ഏയ്‌റോസ്‌പെയ്‌സ് കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിന്‍ ഒരു വനിതയെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇതിനായി ഒരുങ്ങുന്ന റോക്കറ്റ് എൻജിന്റെ വിഡിയോ ബെസോസ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

∙ ചൈനയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ഥാപനം ജെഡി.കോം

ചൈനയുടെ വെര്‍ച്വല്‍ കറന്‍സിയായ ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്‍ ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കുന്ന ആദ്യ ഇകൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ് ജെഡി.കോം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആധുനിക ഡിജിറ്റല്‍ പണങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്.

∙ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ വില്‍പന എങ്ങുമെത്തിയില്ല

വിവാദ ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ അമേരിക്കയിലെ വില്‍പന ഇതുവരെ എവിടെയും എത്താതെ തുടരുന്നു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അന്തിമമായി പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുകയാണ്. അതിനുളള സമയം പല തവണ നീട്ടിനല്‍കിയെങ്കിലും ഇനിയും പൂര്‍ണമായി നടപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കമ്പനി ഇപ്പോഴും നടത്തിവരികയാണ്. വിറ്റുമാറാനുള്ള അവസാന അവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അതിനു പിഴയൊന്നും അടിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ ട്രഷറി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും, നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ ചുമതലയേല്‍ക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നു വേണം കരുതാനെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ സ്‌ക്രീനിനു പ്രശ്‌നമുള്ള ഐഫോണ്‍ 11 മോഡലുകള്‍ ഫ്രീയായി നന്നാക്കി നല്‍കും

തങ്ങള്‍ നവംബര്‍ 2019നും മെയ് 2020നും ഇടയില്‍ നിര്‍മിച്ച ചില ഐഫോണ്‍ 11 മോഡലുകള്‍ക്ക് സ്‌ക്രീന്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് ആപ്പിള്‍ സമ്മതിച്ചു. ഡിസ്‌പ്ലെ മൊഡ്യുളിലുള്ള ഒരു പ്രശ്‌നം കാരണം ഐഫോണ്‍ 11ന്റെ ഡിസ്‌പ്ലെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അര്‍ഹിക്കുന്ന ഫോണുകള്‍ക്ക് ഫ്രീയായി സര്‍വീസ് ചെയ്തു നല്‍കുമെന്നാണ് ആപ്പിള്‍ പറയുന്നത്. ഇതിനായി ആപ്പിള്‍ ഒരു വെബ് പേജ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്: https://apple.co/3lM9Ymz.

ഈ പേജില്‍ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ സീരിയല്‍ നമ്പര്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് ഫ്രീ സര്‍വീസ് ലഭ്യമാണെങ്കില്‍ ഇതിലൂടെ അറിയാന്‍ സാധിക്കും. ഫോണിന്റെ സെറ്റിങ്‌സില്‍- ജനറല്‍- എബൗട്ടില്‍ ചെന്നാല്‍ സീരിയല്‍ നമ്പര്‍ ലഭിക്കും. ഫ്രീ സര്‍വീസിന് അര്‍ഹതയുണ്ടെങ്കില്‍ ഫോണ്‍ അടുത്തുളള ഓതറൈസ്ഡ് സര്‍വീസ് സെന്ററിലെത്തിക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിക്കും. എന്നാല്‍, മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തു നിന്നു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന ഫോണാണെങ്കില്‍ സര്‍വീസ് ആ രാജ്യത്തു മാത്രമെ ലഭിക്കൂ. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ വാറന്റി പ്രകാരം ഇത് എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാകില്ലെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ബാക്-അപ് എടുത്ത ശേഷം മാത്രം സര്‍വീസനു നല്‍കാനും ആപ്പിള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഡിസ്‌പ്ലെ തകർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആദ്യം അത് സര്‍വീസ് നടത്തിയ ശേഷം ഫോണ്‍ നല്‍കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ഈ പ്രശ്‌നം നേരത്തെ നേരിട്ട ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവ് അത് സ്വന്തം ചെലവില്‍ റിപ്പെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് കമ്പനി പണം മടക്കി നല്‍കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Some times you should not use WhatsApp’s disappearing messages