ജനങ്ങൾക്കുമേൽ ചൈന അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിഗൂഢ പദ്ധതി, കറൻസിയാണ് ആയുധം...

ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്റെ അധികാരാധിക്യം കുറയ്ക്കാനും, സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാര്‍ എന്തിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് പണം ചെലവിടുന്നത് എന്നതിനെക്കിറിച്ച് അറിയാനുമായി തങ്ങളുടെ കറന്‍സിയായ യുവാനെ ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ പണമായി ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ചൈന. വര്‍ഷങ്ങളായി നടത്തി വന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ക്കു പിന്നാലെ, ഈ വര്‍ഷമാദ്യം യുവാന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ പതിപ്പ് ചൈന ഇറക്കിയതിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഇവയാണെന്നാണ് വയ്പ്പ്. ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ പദ്ധതികള്‍ ഇപ്പോള്‍ നാല് ചൈനീസ് നഗരങ്ങളില്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഏകദേശം 200 കോടി യുവാന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ കൈമാറ്റം നടന്നുകഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. യുവാന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ പതിപ്പ് രാജ്യവ്യാപകമാക്കിയാല്‍ ലോകത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ സമ്പ്ദവ്യവസ്ഥയുള്ള ഏറ്റവും കരുത്തന്‍ രാജ്യമായി ചൈന മാറും. യൂറോപ്യന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കിന്റെ യൂറോയ്ക്കാണ് ആ പദവി ഇപ്പോള്‍.

ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്‍ ഭാവിയുടെ നാണയമാണെന്ന് ബെയ്ജിങ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകള്‍ കുറച്ചായി. ഇതിലൂടെ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നത് കൂടുതല്‍ എളുപ്പമാക്കുകയും സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുടങ്ങി പരമ്പരാഗത സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്‍ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തവര്‍ക്കു പോലും ഇത് ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നും അവര്‍ അധികാരികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചൈന ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഏകദേശം മുഴുവനായി തന്നെ ക്യാഷ്‌ലെസ് രാജ്യമാണ്. എന്നാല്‍, ഇടപാടുകള്‍ മുഴുവനും തന്നെ നടക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ആപ്പുകളിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്‍ അവതരിപ്പിച്ചാല്‍ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ കെട്ടുകെട്ടിക്കാമെന്നുള്ളതും ചൈനയുടെ മനസിലിരിപ്പുകളിലൊന്നാണെന്നു പറയുന്നു.

ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നതോടെ ആളുകള്‍ എവിടെയാണുള്ളത്, അവര്‍ എന്തിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് പണം ചെലവിടുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാമടക്കം മുൻപെങ്ങും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന രീതിയില്‍ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യാം. (ഏതു രാജ്യത്തെയും പൗരന്റെ വീക്ഷണകോണില്‍ നിന്നു നോക്കിയാല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പണത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്‌നം ഇതു തന്നെയായിരിക്കും.) ഇത് ഒഴിവാക്കാനായാണ് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ പോലെയുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സികള്‍ വികേന്ദ്രീകൃത ബ്ലോക്‌ചെയിന്‍ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ നാണയത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ കമ്പനിയുടെയോ കൈപ്പിടിയിലായിരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാകും.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്റെ വരവോടെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ മേലുള്ള കഴുകന്‍ കണ്ണകുളുടെ ശക്തി പതിന്മടങ്ങു വര്‍ധിക്കും. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം കൂടതുല്‍ ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. അധികാര കേന്ദ്രീകരണം ഒന്നുകൂടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാന്‍ കൂടെയായിരിക്കും ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്റെ ജന്മം ചൈന ഉപയോഗിക്കുക. അതു തന്നെയായിരിക്കണം ഇത്ര ശുഷ്‌കാന്തിയോടെ അധികാരികള്‍ തന്നെ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍, അതിനൊപ്പം മറ്റൊരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതി കൂടെ ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ മനസിലുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ സൂചനകള്‍- ആഗോള മാര്‍ക്കറ്റില്‍ അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏകാധിപത്യം തകര്‍ക്കുക. ആഗോള ഇടപാടുകള്‍ക്ക് യുവാന് കൂടുതല്‍ പ്രാമുഖ്യം ലഭിക്കുന്ന രീതികളിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എത്തിക്കാനാകുമോ എന്നാണ് ബെയ്ജിങ് പരിശോധിച്ചുവരുന്നതത്രെ. എന്നാല്‍, ഇത്തരം പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കില്‍ ഇനിയും പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ പലതുണ്ട്. ആഗോള തലത്തില്‍ പത്തിവിരിച്ചാടുന്ന യുവാനെന്ന സ്വപ്‌നം പോട്ടെ, ചൈനക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ പോലും ബെയ്ജിങ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലൊരു സ്വീകാര്യത ഡിജിറ്റല്‍ യുവാനു ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വിദഗ്ധര്‍ക്ക് ഉറപ്പില്ല. പ്രശ്‌നം മറ്റൊന്നുമല്ല, സാമ്പത്തികരംഗത്തിന്റെ താക്കോല്‍ തങ്ങളുടെ കൈയ്യില്‍ തന്നെയിരിക്കണമെന്ന ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പിടിവാശിയാണ് പ്രശ്‌നം.

സ്വന്തം ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി എന്ന സ്വപ്‌നം ചൈന ആദ്യമായി എടുത്തിടുന്നത് 2014ല്‍ ആണ്. തുടര്‍ന്ന് ആറു വര്‍ഷത്തെ ഗവേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് കറന്‍സി ഷെന്‍സെന്‍, സുസ്ഹൗ, ചെങ്ഡു, ഷിയോങാന്‍ തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികളെ പോലെ കുറച്ചു ബ്ലോക്‌ചെയിന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്റെ പിറവി. ഓരോ ഇടപാടും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് അതു നടന്നകാര്യം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം. അതു കൂടാതെ ചില ഗുണങ്ങളും ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സിക്കുണ്ട്. യുവാന്‍ എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെലവാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നറിയുക വഴി സാമ്പത്തികരംഗത്തിനു മേല്‍ ബെയ്ജിങ്ങിന് കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കും. നിലവില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാടുകളെല്ലാം ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളാണ് നടത്തുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അവരുടെ കൂടിക്കൂടിവരുന്ന സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനും ബെയ്ജിങ്ങിനു സാധിക്കും. ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി എന്തിനാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവര്‍ക്ക് അത്തരം ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് കാര്യം പോലും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലാണ് വെളിപ്പെട്ടത്. ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ബാങ്കിങ് മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ഭീഷണിയാണ് എന്ന കാര്യം അധികാരികള്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നതു കൂടിയാണ് ഇതില്‍ നിന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

നിലവില്‍ ചൈനയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പണമിടപാടുകള്‍ ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അലിപേ, ടെന്‍സന്റിന്റെ വിചാറ്റ് പേ എന്നിവയുടെ കീഴിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളമായി അവര്‍ ആളുകളുടെ പണമിടപാടുകള്‍ക്കു മേല്‍ വേരുകളാഴ്ത്തി. ഇതാകട്ടെ ഉത്കണ്ഠാകുലമായ കാര്യമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. സാമ്പത്തികരംഗത്ത് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍ പിടിമുറുക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ ശ്വാസമടക്കിപ്പിച്ചാണ് നോക്കി നിന്നത്. കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ കീഴിലല്ലാതെ നടക്കുന്ന പണമിടപാടുകളുടെ ഗതി എന്താകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ഉല്‍കണ്ഠ. ഇനി നോക്കി നിന്നാല്‍ ശരിയാവില്ലെന്നു മനസ്സിലായ സര്‍ക്കാർ അരയും തലയും മുറുക്കി ഗോദായിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമാണ് ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പബ്ലിക് ഓഫറിങ് വെട്ടിനിരത്തിയതെന്നു പറയുന്നു. മാര്‍ക്കറ്റ് മുഴുവന്‍ ഒരു കമ്പനിയെ വിഴുങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് സർക്കാർ നല്‍കിയതെന്നു പറയുന്നു.

അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി പൗരന്മാരുടെ ചെയ്തികള്‍ മുഴുവന്‍ അറിഞ്ഞുവയ്ക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ ഭരണസംവിധാനത്തിന് വേണ്ട അവസാനത്തെ കാര്യം കൂടിയാണ് പണമിടപാടുകള്‍ എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍. മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും ചൈനീസ് പൗരന്മാരുടെ ചെയ്തികള്‍ മുഴുവന്‍ നോക്കിയിരിക്കാന്‍ സർക്കാരിനു സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖംതിരിച്ചറിയല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ അടക്കം ഉപയോഗിച്ചാണ് പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യത തകര്‍ക്കുന്നത്. പുതിയ കറന്‍സി വരുന്നതോടെ പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും തത്സമയം സർക്കാരിന്റെ പക്കലെത്തും. എന്നാല്‍, ഇത് ചൈനീസ് ഡിജിറ്റല്‍ കോയിന്റെ പ്രശ്‌നം മാത്രമല്ല. യൂറോപ്യന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കും ഇക്കാര്യം ശരിവയക്കുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സികള്‍ പ്രകൃത്യാ ആങ്ങനെയാണ്. യൂറോപ്പും അത്ര വേഗം ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ട. ആളുകളുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ള ആവശ്യം അവിടെയും ഉയര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞു.

English Summary: China wants to weaponize its currency