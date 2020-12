മാല്‍വെയര്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകളെ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നു നീക്കംചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ സ്ഥിരമായി വായിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍, ആര്‍ത്തി മൂത്ത ചൈനീസ് സമാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ജിയോണി തങ്ങളുടെ ഫോണുകളില്‍ ഫാക്ടറിയില്‍ വച്ചു തന്നെ മാല്‍വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് വില്‍ക്കുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. താരതമ്യേന തരക്കേടില്ലാത്ത ഫോണുകള്‍ വില്‍ക്കുന്നുവെന്ന ധാരണ നിലനില്‍ക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ജിയോണി. ചൈനയിലെ ജഡ്ജ്‌മെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കാണ് ജിയോണി തങ്ങളുടെ രണ്ടു കോടിയിലേറെ ഫോണുകളില്‍ ലാഭമുണ്ടാക്കാനായി മാല്‍വെയര്‍ നിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന അതിഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആളുകള്‍ക്ക് പരസ്യങ്ങളും മറ്റും കാണിച്ച് അതില്‍ നിന്ന് വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍.

ഗിസ്‌ ചൈന പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരമാണ് ജിയോണി തങ്ങളുടെ ഫോണുകളില്‍ ഒരു ട്രോജന്‍ ഹോഴ്‌സിനെ നിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ലോക് സ്‌ക്രീന്‍ ('Story Lock Screen') എന്ന ആപ്പിന് നല്‍കിയ അപ്‌ഡേറ്റിലൂടെ ഡിസംബര്‍ 2018നും ഓക്ടോബര്‍ 2019നും ഇടയില്‍ ട്രോജന്‍ ഹോഴ്‌സിനെ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെയായിരുന്നു. ഉപയോക്താക്കളുടെ ക്ലിക്കുകള്‍ ലഭിക്കുക വഴി പരസ്യത്തിലൂടെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാലയളവില്‍ കമ്പനി ഇതില്‍ നിന്ന് 31.46 കോടി രൂപ ഉണ്ടാക്കിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജിയോണി ഫോണുകള്‍ ഇറക്കുന്ന ഷെന്‍സെണ്‍ സിപ്പു ടെക്‌നോളജി കമ്പനി ഉപയോക്താക്കളുടെ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റങ്ങളെ നിയമപരമല്ലാതെ നയന്ത്രിച്ചുവന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കമ്പനിയുടെ രണ്ടു മേധാവികള്‍ക്ക് മൂന്നു വര്‍ഷം തടവും ഒരാള്‍ക്ക് ആറു മാസം തടവും വിധിച്ചു. കൂടാതെ, കമ്പനിക്ക് 22.59 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യാ മൊബൈല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍; പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

നാലാമത് ഇന്ത്യാ മൊബൈല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഡിസംബര്‍ 8 മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നടക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടിയില്‍ ഏകദേശം ദേശീയവും അന്തര്‍ദേശീയവുമായ 210ത്തോളം സംഭാഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതുന്നു. ടെലികോം ലോകത്തെ സാധ്യതകള്‍ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു വരും.

∙ ആപ്പിള്‍ വാച്ചിനു ക്യാമറ സ്ട്രാപ്

ആപ്പിള്‍ വാച്ച് ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ തലത്തിലും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തലത്തിലും തരക്കേടില്ലാത്ത മുന്നേറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നു ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവം മികച്ച സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകളിലൊന്നാണ് ഇതെങ്കിലും ചില ഉപയോക്താക്കളെങ്കിലും അതിന് ഒരു ക്യാമറ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ആപ്പിള്‍ നേരിട്ട് തങ്ങളുടെ വാച്ചിന് എന്നാണ് ഒരു ക്യാമറ നല്‍കുക എന്ന് തീര്‍ച്ചയില്ല. നല്‍കുമോ എന്നും അറിയില്ല. കാരണം അത് സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായേക്കാം. എന്നാല്‍ റിസ്റ്റ്ക്യാം എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ആപ്പിള്‍ വാച്ചിന് ഒരു സ്ട്രാപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നല്ല രണ്ടു ക്യാമറകളാണ് സ്ട്രാപ്പിലുള്ളത്. ഒരെണ്ണം ഉപയോക്താവിനു നേരെ നില്‍ക്കുന്നു. ഇത് 2എംപി ക്യാമറയാണ്. പുറത്തേക്കു നില്‍ക്കുന്ന സെന്‍സറിന് 8എംപി റസലൂഷനാണ് ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു എല്‍ഇഡി ലൈറ്റുമുണ്ട്. ക്യാമറ റെക്കോഡു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെന്‍സ് ബ്ലിങ്കു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടു ക്യാമറകളും ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളും പകര്‍ത്താം.

ക്യാമറയ്ക്ക് 1080പി വിഡിയോ ഷൂട്ടു ചെയ്യാനാകും. ലൈവ് സട്രീമിങും സാധ്യമാണ്. എന്നാല്‍, ആപ്പിളിന്റെ ഫെയ്‌സ്‌ടൈമിലൂടെ സാധ്യമല്ല. സ്ട്രാപ്പിന് 8ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുമുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ ഷൂട്ടു ചെയ്ത ഫോട്ടോകളും വിഡിയോയും ഐഫോണിന്റെയോ ഐപാഡിന്റെയോ ഫോട്ടോസ് ആപ്പിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യാം. റിസ്റ്റ്ക്യാം തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ക്ലൗഡ് സ്‌റ്റോറേജും നല്‍കുന്നുണ്ട്. സീരീസ് 1 മുതല്‍ 6 വരെയുള്ള ഏത് ആപ്പിള്‍ വാച്ചുമായും കണക്ടു ചെയ്യാം. എന്നാല്‍, ഇത് എല്ലാവര്‍ക്കും കൊള്ളാവുന്ന ഒന്നല്ലെന്നു പറയുന്നു. ഇത് വളരെ തടിച്ച ഒരു അക്‌സസറിയാണ്. കുറഞ്ഞത് 22,065 രൂപയെങ്കിലും വില വന്നേക്കും.

∙ പ്രകാശം ആഗീരണം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള മാറ്റ് ബ്ലാക് നിറമുള്ള മെറ്റീരിയല്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍

തിളങ്ങുന്ന, അല്ലെങ്കില്‍ പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ പലര്‍ക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളില്‍ ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും വേണ്ടത് ഒട്ടും തിളങ്ങാത്ത, പ്രകാശം ആഗിരണം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള ഐഫോണുകളും, ഐപാഡുകളും, മാക്ബുക്കുകകളുമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവില്‍ അത്തരമൊരു പ്രൊഡക്ടിന്റെ നിര്‍മാണത്തിനു ശ്രമിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍ എന്നു പറയുന്നു. പ്രകാശം ആഗിരണം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ള മാറ്റ് ബ്ലാക് വസ്തുവിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള പേറ്റന്റ് കമ്പനി നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ വസ്തു അലുമിനം, ടൈറ്റാനിയം, സ്റ്റീല്‍ തുടങ്ങി പല പ്രതലങ്ങള്‍ക്കു മുകളിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായിരിക്കും. ദൃശ്യമായ പ്രകാശത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. ചിലപ്പോള്‍ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളും പുതിയ മെറ്റീരിയലിന് ഉണ്ടായേക്കും. ഇവിടെ നിറമുളള വസ്തുക്കളും വച്ചിരിക്കാം. ഇതിന്റെയെല്ലാം അന്തിമ ഫലം എന്നു പറയുന്നത് ഒട്ടും ഗ്ലോസിയല്ലാത്ത, പൊതു സ്ഥലത്തു വച്ചുപോലും കാര്യമായി ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കാത്ത തരം ഉപകരണങ്ങളായിരിക്കും.

∙ വാട്‌സാപില്‍ ഇന്‍-ആപ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം പല പുതിയ ഫീച്ചറുകളും ജനപ്രിയ മസേജിങ് ആപ്പായ വാട്‌സാപിനു ലഭിച്ചു വരികയായിരുന്നു- ആനിമേറ്റഡ് സ്റ്റിക്കര്‍ പാക്ക്, പുതിയ വാള്‍ പേപ്പറുകള്‍, സ്റ്റിക്കര്‍ സേര്‍ച്ച് തുടങ്ങി പലതും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചര്‍ ഇന്‍-ആപ് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ്. ആപ്പിനുളളിലെ സെറ്റിങ്‌സില്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് അലേര്‍ട്ട് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നതിന് അലേര്‍ട്ട് സ്‌റ്റൈല്‍ ക്രമീകരിക്കാം. പിന്നെ സൗണ്ടും വൈബ്രേഷനും വേണോ എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കാം. പുതിയ ഫീച്ചറുകളും മറ്റും ഡൗണ്‍ലോഡിന് തയാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതുവഴി കമ്പനി ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കുക.

