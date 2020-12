അമേരിക്കന്‍ ഫെഡറല്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ സി-ബാന്‍ഡ് ഫ്രീക്വന്‍സികള്‍ ലേലത്തില്‍ വില്‍ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങവേ, അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍. ഈ സൂപ്പര്‍-ഫാസ്റ്റ് 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിന് അനുവദിക്കുന്ന സ്‌പെക്ട്രം വിമാനത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സിനോട് ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ വിമാനം തകർന്ന് വീണേക്കാമെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. സി-ബാന്‍ഡ് ഫ്രീക്വന്‍സി ഇപ്പോള്‍ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡര്‍മാരും മറ്റുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, അതുംകൂടെ 5ജിക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയുടെ ഉദ്ദേശം. സി-ബാന്‍ഡ് വിട്ടുകൊടുക്കുക വഴി അടുത്ത തലമുറ വയര്‍ലെസ് സേവനമായ 5ജിയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരാമെന്ന അമേരിക്കയുടെ മോഹമാണ് ഇതിനു വഴിവച്ചിരിക്കുകന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

എന്നാല്‍, ഇത്തരം ഫ്രീക്വന്‍സികള്‍ വിമാനത്താവളത്തിനടുത്തുള്ള ട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകളും പ്രസിരിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ അവ വിമാനത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്‌സുമായി ഇടപെടാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. താന്‍ ഈ കാര്യത്തില്‍ അതിശക്തമായ സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നമാണ് കാണുന്നതെന്ന് വ്യോമയാന സാങ്കേതികവിദ്യാ പരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന, വാഷിങ്ടണ്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, ആര്‍ടിസിഎയുടെ മേധാവിയായ ടെറി മക്‌വീനസ് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കില്‍ അതു മറികടക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറല്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് കമ്മിഷന്‍ അഥവാ എഫ്‌സിസി പറയുന്നത് 5ജിക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന സി-ബാന്‍ഡ് സ്‌പെക്ട്രവും വിമാനത്തിലെ റഡാര്‍ അള്‍ട്ടിമീറ്ററുകളും തമ്മില്‍ ഒരു ബഫര്‍ ഉണ്ടെന്നും അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ അതു മതിയാകുമെന്നുമാണ്. ഇവയ്ക്കു രണ്ടിനും ഒരേസമയം സുരക്ഷിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്നാണ് എഫ്‌സിസിയുടെ വാദം. തങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് 5ജി അത്തരമൊരു ഇടപെടലും നടത്തില്ലെന്നാണ് എഫ്‌സിസിയുടെ വക്താവ് വില്‍ വിക്വിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്.

എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ വാദം തെളിയിക്കാനായി 217-പേജുള്ള പഠനമാണ് ആര്‍ടിസിഎ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത്തരം സാധ്യതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്നാണ് അവര്‍ വാദിക്കുന്നത്. ഷിക്കാഗോയിലെ ഓ'ഹെയര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് പോലെയുള്ള ഇടങ്ങളില്‍ എന്തുകൊണ്ട് വിമാനങ്ങള്‍ തകരാം എന്നതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങള്‍ സഹിതമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. തന്നെ തണുപ്പിക്കാന്‍ കുറേ പണി വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ടെറി പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലായിലാണ് മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളായിരിക്കും കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഡേറ്റ കൈവശമുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനുളള മാര്‍ഗങ്ങളൊന്നും ടെറിക്കു നിര്‍ദ്ദേശിക്കാനില്ല. എന്നാല്‍, കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് വ്യവസായവുമായി കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയാല്‍ പരിഹാരം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം.

ആള്‍ട്ടിമീറ്ററുകള്‍ പുതിയതായി ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത് എടുക്കാനും മാറ്റിവയ്ക്കാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ വേണ്ടി വരുമെന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലാന്‍ഡിങ്ങിന്റെ നിര്‍ണായക സമയത്ത് കൃത്യതയില്ലാത്ത സിഗ്നലുകളായിരിക്കും ചെല്ലുക. ഓരോ തവണയും ഇതു സംഭവിക്കാം. അള്‍ട്ടിമീറ്ററുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം താറുമാറായി ഇത് മഹാവിപത്തിനു കാരണമാകുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു. താനൊരു 5ജി വിരുദ്ധനല്ല. എന്നാല്‍, വേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ടെറി വാദിക്കുന്നു.

അതേസമയം, അമേരിക്കന്‍ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഗ്രൂപ്പായ എയര്‍ലൈന്‍സ് ഫോര്‍ അമേരിക്ക ആര്‍ടിസിഎയുടെ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയതും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എഫ്‌സിസി തങ്ങളുടെ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണെന്നാണ് എയര്‍ലൈന്‍സ് ഫോര്‍ അമേരിക്ക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷ നിര്‍ണായകമായ വ്യോമയാന സാങ്കേതികവിദ്യ 5ജി സി-ബാന്‍ഡ് വരുമ്പോള്‍ സുഗമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയെങ്കിലും എഫ്‌സിസി ചെയ്യണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറല്‍ ഏവിയേഷന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനും സി-ബാന്‍ഡ് അള്‍ട്ടിമീറ്ററുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഇടങ്കോലിടില്ലെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ എഫ്‌സിസിയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണിപ്പോള്‍ എന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്.

അതേസമയം, ഫ്രാന്‍സിലെ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്കടുത്ത് 5ജി ടവറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ മന്ദഗതിയിലാക്കി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ പഠനം നടത്തുകയാണെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. എഫ്‌സിസി ചെയര്‍മാന്‍ അജിത് പൈയുടെ തൊപ്പിയിലെ പൊന്‍തൂവലാണ് ഈ സ്‌പെക്ട്രം ലേലം എന്നതിനാല്‍ അതുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്നും പറയുന്നു. ജനുവരിയില്‍ അദ്ദേഹം എഫ്‌സിസിയോടു വിടപറയുമെന്നതിനാല്‍ നീക്കങ്ങളെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിലാക്കിയരിക്കുകയാണെന്നു പറയുന്നു. ലേലം നാലാഴ്ച നീണ്ടുനില്‍ക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ ആപ്പിളിന്റെ എം1 ചിപ്പിനെതിരെ പ്രോസസറിറക്കാന്‍ എഎംഡി ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്ന്

കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കായി ഇറക്കിയ ആപ്പിളിന്റെ ആം (ARM) കേന്ദ്രീകൃത സിലിക്കന്‍ പ്രോസസറായ എം1ന് ധാരാളം പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പ്രോസസര്‍ സങ്കല്‍പം പിസി വ്യവസായത്തെ കുലുക്കിമറിച്ചിരിക്കുകയുമാണ്. ഇത് പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാണ ഭീമന്മാരായ ഇന്റലിനും എഎംഡിക്കും തിരിച്ചടിയായരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ തങ്ങള്‍ ആപ്പിളിന്റെ എം1 ചിപ്പിന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താന്‍ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ആം-കേന്ദ്രീകൃത പ്രോസസറുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കാര്യം എഎംഡിയുടെ സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. എഎംഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസറുകളില്‍ ഒന്നില്‍ റാം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചും മറ്റൊന്നില്‍ റാമില്ലാതെയുമായിരിക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പറയുന്നു. അടുത്ത വര്‍ഷം ജനുവരി 12ന് ഇതു പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

∙ ഗ്യാലക്‌സി എഫ്62 ഫോണില്‍ നോട്ട് 10ല്‍ ഉപയോഗിച്ച പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗക്കാന്‍ സാംസങ്

തങ്ങളുടെ ഗ്യാലക്‌സി എഫ് സീരിസിലെ പുതിയ ഫോണിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് സാംസങ്. എഫ്62 എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഫോണിന് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നൂതന മോഡലുകളിലൊന്നായ ഗ്യാലക്‌സി നോട്ട് 10ല്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എക്‌സിനോസ് 9825 നല്‍കിയേക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത്.

∙ ബ്രിട്ടനില്‍ 7000 പേര്‍ക്ക് ജോലി നല്‍കിയെന്ന് ടിസിഎസ്

ഇന്ത്യന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഭീമനായ ടിസിഎസ് യുകെയില്‍ 7000 പേര്‍ക്ക് ജോലി നല്‍കിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടയിലാണിത്.

∙ സ്വീഡന്‍ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് 5ജി വിന്യസിക്കാമെന്ന് വാവെയ്

വിവാദ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വാവെയ് പറയുന്നത് സ്വീഡന്റെ എല്ലാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യ വിന്യസിച്ചു നല്‍കാമെന്നാണ്. എല്ലാ ഉല്‍കണ്ഠകളും മറാക്കാമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

∙ ജര്‍മനിയും ഉള്‍പ്പടെ 11 ഇയു രാജ്യങ്ങള്‍ സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ നിര്‍മാണം തുടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

ജര്‍മനിയും ഫ്രാന്‍സും ഉള്‍പ്പടെ 11 ഇയു രാജ്യങ്ങള്‍ സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ നിര്‍മാണം തുടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. അമേരിക്കയ്ക്കും ഏഷ്യയ്ക്കും ഒപ്പമെത്താനാണ് ഇയുവിന്റെ ശ്രമം. മൊത്തം 533 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഏകദേശം 10 ശതമാനമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇയുവിന്റെ വിഹിതം.

∙ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ബ്രൗസര്‍ ഉടനടി അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്ന് സേര്‍ട്ട്

ഇന്ത്യന്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീം രാജ്യത്തെ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ഉപയോക്താക്കളോട് ഉടനടി തങ്ങളുടെ ബ്രൗസര്‍ അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ വേര്‍ഷനുകളില്‍ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും ക്രോമിന്റെ 87.0.4280.88 വേര്‍ഷനിലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

English Summary: Plane-Crash Risk Seen Rising on FCC Expansion of 5G Spectrum