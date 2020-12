ഗൂഗിളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഴയ കമ്പനിയല്ല, ജോലിക്കാരെ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു, പുറത്താക്കുന്നു, ഗുരുതര ആരോപണം

തൊഴിലും തൊഴിലിടങ്ങളും ഇനിയൊരിക്കലും മുൻപത്തേതു പോലെയായിരിക്കില്ല എന്ന വാദം ബലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണമാണ് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിളിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവുമധികം ആളുകള്‍ ജോലിയെടുക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗൂഗിള്‍ ഇപ്പോൾ നിരവധി തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതായി അമേരിക്കയുടെ നാഷണല്‍ ലേബര്‍ റിലേഷന്‍സ് ബോര്‍ഡ് (എന്‍ആര്‍എല്‍ബി) പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. ജോലിക്കാര്‍ കമ്പനിക്കെതിരെ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഗൂഗിളിനെതിരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം.

എന്‍എല്‍ആര്‍ബി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പരാതിപ്രകാരം ഗൂഗിൾ ജോലിക്കാരെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും, പിരിച്ചുവിടല്‍ അടക്കമുള്ള ശിക്ഷാനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നു പറയുന്നു. ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ ജോലിക്കാര്‍ക്കെതിരെയാണ് ഗൂഗിള്‍ ഇങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ജോലിക്കാര്‍ തമ്മില്‍ ഒരോരുത്തരുടെയും കലണ്ടറുകള്‍ ജോലിക്കാര്യത്തിനായി അല്ലാതെ നോക്കരുതെന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒത്തു ചേരാവുന്ന ജോലിക്കാരുടെ പരമാവധി എണ്ണം 100 എന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തി, തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും എന്‍എല്‍ആര്‍ബി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പരാതിയിലുണ്ട്. ആരോപണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഗൂഗിള്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതികരണം അറിയിക്കാന്‍ കമ്പനിക്ക് ഡിസംബര്‍ 16 വരെ സമയമുണ്ട്. ഏപ്രില്‍ 12 മുതലായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഗൂഗിള്‍ വിചാരണ നേരിടുക.

എന്‍എല്‍ആര്‍ബി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പരാതിയില്‍ ഗൂഗിള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പുറത്താക്കിയ ലോറന്‍സ് ബെര്‍ലാണ്ട്, കാതറിന്‍ സ്പിയേഴ്‌സ് എന്നീ രണ്ടു പേരുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും ആക്ടിവിസമാണ് ഗൂഗിളിന് പിടിക്കാതെ പോയത് എന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഗൂഗിള്‍ ബെര്‍ലണ്ടും സപൈയേഴ്‌സും ഡേറ്റാ സുരക്ഷാ നയങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അവസാനം പുറത്താക്കിയെന്നാണ് കേസില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ കലണ്ടര്‍ നോക്കി എല്ലാവര്‍ക്കും പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തു എന്നതായിരിക്കാം ഗൂഗിള്‍ ബെര്‍ലാണ്ടിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ കാരണമായതത്രെ. കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഗൂഗിള്‍, ഐആര്‍ഐ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌സ് എന്ന കമ്പനിയെ കൊണ്ടുവന്നതിനെതിരെയാകാം ബെര്‍ലാണ്ട് മീറ്റിങ് നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരുടെ കലണ്ടര്‍ നോക്കരുതെന്ന ഗൂഗിളിന്റെ നയം നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ എന്‍എല്‍ആര്‍ബി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിരവധി ജോലിക്കാരെ ഗൂഗിൾ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍, എന്‍എല്‍ആര്‍ബിയുടെ കണ്ടെത്തല്‍ പ്രകാരം നിയമവിരുദ്ധമായത് ബെര്‍ലാണ്ടിന്റെയും സ്പിയേഴ്‌സിന്റെയും പുറത്താക്കല്‍ മാത്രമാണ്. ഐആര്‍ഐ കണ്‍സട്ടന്റ്‌സിനെ ഗൂഗിളിനുള്ളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ ജോലിക്കാര്‍ തമ്മിലുളള സഹകരണം വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല എന്നതിന്റെ അസന്നിഗ്ദ്ധമായ പ്രസ്താവനയാണ് എന്നാണ് ബേണേഴ്‌സ് പറഞ്ഞത്. മാനേജ്മെന്റ് ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ സന്ദേശം നല്‍കാനാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ, ജോലിക്കാര്‍ സംഘടിക്കുന്നതിന് നിയമപരിരക്ഷയുണ്ടെന്നാണ് എന്‍എല്‍ആര്‍ബി സന്ദേശം നല്‍കുന്നതെന്നും ബെര്‍ലാണ്ട് പറയുന്നു.

സ്പിയേഴ്‌സിനെ പുറത്താക്കിയത് ഒരു പോപ്-അപ് സൃഷ്ടിച്ചതിനാണത്രെ. ഗൂഗിള്‍ ജോലിക്കാര്‍ ഐആര്‍ഐ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌സിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനെതിരായിരുന്നു, ഗൂഗിള്‍ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് സംഘടിക്കുകയും, ഒരുമിച്ചു നീങ്ങുകയും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പോപ്-അപ്പിലൂടെ അവര്‍ പറഞ്ഞതെന്ന് ദി ഗാര്‍ഡിയന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സ്പിയേഴ്‌സിനെ പുറത്താക്കിയതിന് ഗൂഗിള്‍ നല്‍കിയ വിശദീകരണത്തില്‍ പറയുന്നത്, അവര്‍ സുരക്ഷാ നയങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചു എന്നാണ്. എന്നാല്‍ ഈ പ്രസ്താവന ടെക്‌നോളജി സമൂഹത്തിനിടയില്‍ സ്പിയേഴ്‌സിന്റെ സദ്‌പേരിനു കളങ്കമുണ്ടാക്കി. സ്പിയേഴ്‌സിന്റെ പുറത്താക്കല്‍ നിയമപരമല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ എന്‍എല്‍ആര്‍ബി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആഴ്ച എന്‍എല്‍ആര്‍ബി എനിക്കു വേണ്ടി ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി. എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ സഹായിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് എന്നെ പുറത്താക്കിയ നടപടി നിയമപരമല്ല എന്നാണ് എന്‍എല്‍ആര്‍ബി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സ്പിയേഴ്‌സ് ഒരു പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരും, അപരിചതരും കരുതുന്നത് ഞാന്‍ എന്റെ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാണ്. അതിനു കാരണം ഗൂഗിള്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് എനിക്കെതിരെ പ്രചരിപ്പിച്ച നുണകളാണ്. എനിക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗൂഗിള്‍ ഇതു ചെയ്തത്. എന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ എന്‍എല്‍ആര്‍ബിക്ക് ഉത്തരവിടാം. എന്നാല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ സദ്‌പേരിനു വന്ന കളങ്കം മാറ്റാനാവില്ലെന്നും സ്പിയേഴ്‌സ് പറയുന്നു.

ഈ പ്രശ്‌നം തീര്‍ക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍ മുന്നോട്ടുവരുന്നില്ലെങ്കില്‍ വരുന്ന മാസങ്ങളില്‍ അത് ഒരു അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിലെത്തും. കമ്പനിക്ക് മതിയായ വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇരുവരുടെയും ശമ്പളം നല്‍കേണ്ടതായും അവരെ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതായും വരും. കമ്പനിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ പുറത്താക്കിയ എല്ലാ ജോലിക്കാരുടെ കാര്യത്തിലും പരാതി നല്‍കണം എന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ ജോലിക്കാരുടെ വക്കീലായ ലോറീ ബര്‍ഗസ് പറയുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടമായ കമ്പനി എന്ന പേരുണ്ടായിരുന്ന ഗൂഗിള്‍ ഇപ്പോള്‍ വിവാദങ്ങളുടെ കൂത്തരങ്ങായിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തോഴിലിടങ്ങളില്‍ ജോലിക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണിതെന്നും പറയുന്നു.

