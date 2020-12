ഈ വര്‍ഷത്തെ ഇന്ത്യന്‍ മൊബൈല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വെര്‍ച്വലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നരേന്ദ്ര മോദി 5ജിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഭാവിയിലേക്ക് കുതിക്കാന്‍ നമുക്കൊരുമിച്ച് 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവരാമെന്നും അതിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരെ ശാക്തീകരിക്കാമെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ക്കാണുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നവീകരണത്തിന് നാം ടെലികോം സെക്ടറിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും രാജ്യം മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടുപോയിതിനും ടെലികോം മേഖലയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്തുവെന്നും ഇനി നടക്കാന്‍ പോകുന്ന വാക്‌സിനേഷന്‍ പദ്ധതിയിലും ടെലികോം മേഖല വന്‍ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതേ സമ്മേളനത്തില്‍ തന്റെ ഊഴമെത്തിയപ്പോഴാണ് റിലയന്‍സ് മേധാവിയും ശതകോടീശ്വരനുമായ മുകേഷ് അംബാനി ഇന്ത്യയില്‍ 5ജി വിപ്ലവം അടുത്ത വര്‍ഷം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ രാജ്യത്ത് 5ജിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ തന്റെ കമ്പനിയായ റലയന്‍സ് ജിയോ തന്നെ പാത തെളിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും മകിച്ച രീതിയില്‍ ഡിജിറ്റലായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയാണെന്നും അംബാനി പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, ഈ ലീഡ് തുടരണമെങ്കില്‍ അതിവേഗം 5ജി എത്തിച്ചു തുടങ്ങണം. അത് രാജ്യത്തെമ്പാടും വിലക്കുറവില്‍ ലഭ്യമാക്കണം. ഈ വിപ്ലവത്തിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കാന്‍ ജിയോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പു തരാം. എന്നാല്‍, വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളും ഇക്കാര്യത്തിനു വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും രാജ്യത്ത് 2ജി ഉപയോഗിക്കുന്ന 30 കോടി ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. തങ്ങളുടെ 5ജിക്ക് പ്രാദേശികമായി വികസിപ്പിച്ച നെറ്റ്‌വര്‍ക്കും, ഉപകരണങ്ങളും, ഘടകഭാഗങ്ങളുമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരതില്‍ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തങ്ങള്‍ ചുവുടകള്‍ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു.

ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോംസിന് 20ലേറെ സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ് പാര്‍ട്ട്ണര്‍മാരുണ്ട്. അവരുമൊത്ത് ലോക നിലവാരമുള്ള ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്, ബിഗ് ഡേറ്റാ, മെഷീന്‍ ലേണിങ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ്, ബ്ലോക് ചെയിന്‍ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, കൃഷി, അടിസ്ഥാന വികസനം, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്‍, പുതിയ വാണിജ്യം എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയായിരിക്കും ഇനി തന്റെ കമ്പനിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ നിര്‍മിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

∙ നോക്കിയ ഇന്ത്യയില്‍ 5ജി ഉപകരണ നിര്‍മാണം തുടങ്ങി

തങ്ങളുടെ ചെന്നെയിലുള്ള നിര്‍മാണ ശൈലിയില്‍ ഫിന്‍ലാന്‍ഡില്‍ നിന്നുള്ള കമ്പനിയായ നോക്കിയ 5ജി ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. നോക്കിയ എയര്‍സ്‌കെയില്‍ (AirScale) മാസീവ് മള്‍ട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് (massive Multiple Output (mMIMO) എന്നിവയും നിര്‍മിച്ചു തുടങ്ങി. നേരത്തെ ആദ്യത്തെ 5ജി ന്യൂ റേഡിയോ (5G New Radio) ആദ്യമായി രാജ്യത്ത് നിര്‍മിച്ച കമ്പനി എന്ന കീര്‍ത്തിയും നോക്കിയ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. തങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന 5ജി ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ 64-ട്രാന്‍സ്മിറ്റ്/64-റിസീവ് (64-Transmit/64-Receive (64T64R) കോണ്‍ഫിഗറേഷനിലുള്ള എന്‍എംഐഎംഓ ആണ് തങ്ങളുടെ പ്ലാന്റില്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.

∙ വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിന് കോ-വിന്‍ ആപ്പ്

രാജ്യത്തെ വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിനായി കോ-വിന്‍ ('CO-WIN') ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലായിരിക്കും വാക്‌സീന്‍ ഡേറ്റ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇതില്‍ ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ ജോലി എടുക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തും. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റ എല്ലാം ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. ഈ ആപ്പിന് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍, റജിസ്‌ട്രേഷന്‍, വാക്‌സിനേഷന്‍, ബെനഫിഷ്യറി അക്‌നോളജ്‌മെന്റ്, റിപ്പോര്‍ട്ട്‌സ് എന്നീ വ്യത്യസ്ത മൊഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് താമസിയാതെ പൊതുജനത്തിന് ലഭ്യമാക്കും. വാക്‌സീനുള്ള റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ മുതല്‍ വേരിഫിക്കേഷന്‍ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം കോ-വിന്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഉദ്ദേശം.

∙ ശബ്ദത്തിന്റെ രാജാവാകാന്‍ ആപ്പിള്‍ എയര്‍പോഡ്‌സ് മാക്‌സ്

ബോസ്, സോണി, സെന്‍ഹെയസര്‍ തുടങ്ങിയ ഹെഡ്‌ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിളിന്റെ എയര്‍പോഡ്‌സ് കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ എയര്‍പോഡ്‌സ് മാക്‌സ്. ചെവിയുടെ പുറമെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്രീമിയം ഹെഡ്‌ഫോണിന് ആക്ടീവ് നോയിസ് ക്യാന്‍സലേഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്യുഗ്രന്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ആപ്പിളിന്റെ കൈയ്യൊപ്പ് പുതിയ മോഡലിലും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തതയ്ക്കും, കൃത്യതയ്ക്കും ഊന്നല്‍ നല്‍കി നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹെഡ്‌സെറ്റ് ഹൈഫിഡിലിറ്റി ഓഡിയോയുടെ ആസ്വാദകരായ കാശുകാര്‍ക്ക് ആവേശംപകരുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. ഐഫോണ്‍ മാക്‌സിനെപ്പോലെ മറ്റ് ഹെഡ്‌ഫോണുകളെക്കാള്‍ ഒരു പിടി മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നു എന്നറിയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എയര്‍പോഡ്‌സ് മാക്‌സിനെക്കുറിച്ചുളള വിലയടക്കമുള്ള എല്ലാം. സോണിയുടെ ഡബ്ല്യുഎച്-1000എം4, ബോസ് 700 തുടങ്ങിയ പ്രീമിയം ഹെഡ്‌ഫോണുകളെക്കാള്‍ മികവുറ്റ പ്രകടനം എയര്‍പോഡ്‌സ് മാക്‌സില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഓഡിയോ പ്രേമികള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത്.

സില്‍വര്‍, സ്‌പെയ്‌സ് ഗ്രേ, സ്‌കൈ ബ്ലൂ, പിങ്ക്, പച്ച എന്നീ നിറങ്ങളില്‍ എയര്‍പോഡ്‌സ് മാക്‌സ് ലഭ്യമായിരിക്കും. ഇവ മടക്കാം. ഹൈ ഫിഡിലിറ്റി ഓഡിയോ, അഡാപ്റ്റീവ് ഇക്യൂ, ആക്ടീവ് നോയിസ് ക്യാന്‍സലേഷന്‍, സ്‌പേഷ്യല്‍ ഓഡിയോ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളാല്‍ സമൃദ്ധമാണ് തങ്ങളുടെ പുതിയ ഹെഡ്‌സെറ്റ് എന്ന് ആപ്പിള്‍ പറയുന്നു. എയര്‍പോഡ്‌സ് മാക്‌സിനും അത് ഇട്ടുവയ്ക്കാനുള്ള കെയ്‌സും ആപ്പിള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഡിസൈന്‍ വളരെ വിശിഷ്ടമായ രീതിയിലാണ്. ഒരു പ്രീമിയം ആപ്പിള്‍ പ്രൊഡക്ടിന്റെ കെട്ടും മട്ടും കാണാം. തലയില്‍ മര്‍ദ്ദം അധികം തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ നിര്‍മിതി. ഒരു വശത്തു നിന്നു നോക്കിയാല്‍ ഇയര്‍കപ്പുകള്‍ ആപ്പിള്‍ വാച്ചിനെ ഓര്‍മിപ്പിക്കും. വോളിയം കണ്ട്രോളുകളും ആപ്പിള്‍ വാച്ചിനോടുള്ള സമാനത വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. കസ്റ്റം അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസൈനാണ് എന്നാണ് ആപ്പിള്‍ പറയുന്നത്. തങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരക്കുന്നത് 40എംഎം ഡ്രൈവറുകളാണെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള ബെയ്സ്, മികച്ച ശബ്ദം, കൃത്യതയുള്ള മിഡ് റെയ്ഞ്ച്, സ്ഫുടതയുള്ള ഹൈ-ഫ്രീക്വന്‍സി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഒറ്റ ഫുള്‍ ചാര്‍ജില്‍ 20 മണിക്കൂര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എയര്‍പോഡ്‌സ് മാക്‌സിന് 59,900 രൂപയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ വില.

∙ അമേരിക്കയില്‍ ടിക്‌ടോക്കിന് വീണ്ടും താത്കാലികാശ്വാസം

‌വിവാദ ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക്കിനെതിരെ നിലവില്‍ വരേണ്ടിയിരുന്ന നിരോധനാജ്ഞ വീണ്ടും കോടതി താത്കാലികമായി തടഞ്ഞു. ഇത്തവണ ഡിക്ട്രിക്ട് ജഡ്ജിയായ കാള്‍ നിക്കോളാണ് കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത്. ഇതില്‍ തങ്ങള്‍ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് ടിക്‌ടോക്ക് അറിയിച്ചു.

∙ ഓപ്പറാ മൊബൈലിന് പുതിയ വേര്‍ഷന്‍

ഏറ്റവും പേരുകേട്ട ബ്രൗസറുകളിലൊന്നായിരുന്ന ഓപ്പറാ ബ്രൗസര്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡിന് പുതിയ പതിപ്പ് ഇറക്കി. തങ്ങളുടെ 61-ാം വേര്‍ഷനില്‍ 300 ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചതായി കമ്പനി അറിയിക്കുന്നു.

English Summary: Jio 5G services likely in second half of 2021: Mukesh Ambani