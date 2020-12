തെറ്റു പറ്റി, കറുത്ത വർഗക്കാരിയെ പുറത്താക്കിയതിൽ, വിവാദം കത്തിപ്പടർന്നു, മാപ്പ് പറഞ്ഞത് പിച്ചൈ

കറുത്ത വർഗക്കാരിയായ, പ്രമുഖ നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) ഗവേഷകനായ ടിംനിറ്റ് ഗെബ്രുവിനെ പുറത്താക്കിയതിൽ കമ്പനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്നും സംഭവത്തിൽ മാപ്പു പറയുന്നുവെന്നും ഗൂഗിൾ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ സുന്ദർ പിച്ചൈ ബുധനാഴ്ച ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു. ‘ഡോ. ഗെബ്രുവിന്റെ പുറത്താക്കലിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഉച്ചത്തിലും വ്യക്തമാണ്’ എന്നാണ് ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ച ഇമെയിലിൽ പിച്ചൈ പറയുന്നത്.

‘ഇത് നിരവധി സംശയങ്ങൾക്ക് വിത്തുപാകുകയും ഗൂഗിളിലെ ചിലരുടെ സ്ഥാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ഞാൻ എത്ര ഖേദിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു’ എന്നും പിച്ചൈ പറഞ്ഞു.

∙ എന്താണ് ഗൂഗിളിൽ സംഭവിച്ചത്?

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിനെ അതീവ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കില്‍ ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിക്കുന്നത്. എഐയുടെ ദുരുപയോഗത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുകയും, ഗൂഗിളില്‍ കറുത്ത വംശജരായ കംപ്യൂട്ടര്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് പണ്ഡിതയായ ടിംനിറ്റ് ഗെബ്രുവിനെ ഗൂഗിള്‍ പുറത്താക്കിയതാണ് വിവാദമായത്. ഇതോടെ ഗെബ്രുവിന് ഗൂഗിളിനുള്ളിലും പുറത്തും പിന്തുണയേറി. എഐയുടെ ദോഷവശങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ഗുണവശങ്ങള്‍ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒരാളായാണ് ഗെബ്രു ഗൂഗിളിനുള്ളില്‍ അറയിപ്പെട്ടിരുന്നത്. ദോഷവശങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടാല്‍ അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്താന്‍ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തായാളായാണ് ഗെബ്രു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതായത്, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കമ്പനി അവരെ പുറത്താക്കുന്നതു വരെ.

സമൂഹത്തിന് ഏതെല്ലാം തരത്തില്‍ എഐ ദോഷകരമാകുമെന്ന കാര്യത്തിലുണ്ടായ ഒരു തര്‍ക്കം മൂലമാണ് ഗൂഗിള്‍ ഗെബ്രുവിന് കമ്പനിക്കു പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചുകൊടുത്തതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായുള്ള തര്‍ക്കമാണ് ഗെബ്രുവിനെ പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നിലത്രെ. തന്നെ ഗൂഗിള്‍ പുറത്താക്കിയെന്ന് ഗെബ്രു ട്വിറ്ററിലൂടെ അറയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഗൂഗിളിന്റെ ഗേവഷണ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പിനെതിരെ 1200 ഗൂഗിള്‍ ജോലിക്കാരാണ് തുറന്ന കത്ത് കമ്പനിക്കെതിരെ എഴുതിയത്. വര്‍ണ്ണവിവേചനം അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് കമ്പനിക്കെതിരെ അവര്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഗൂഗിളിന്റെ പ്രതിജ്ഞയായിരുന്നു 'ദുഷ്ടത കാട്ടില്ല' എന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് കമ്പനി അടുത്തകാലാത്തായി നടത്തിവരുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്ന ആരോപണം. കമ്പനി മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തുന്നവരെ പുറത്താക്കുന്ന രീതി പതിവായി തീരുകയാണെന്നാണ് ആരോപണം. കറുത്ത വംശജയായ ഗെബ്രു കമ്പനിക്ക് വര്‍ണ്ണവിവേചനം ഇല്ലേ എന്ന സംശയവും ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. വെറും 1.6 ശതമാനം കറുത്ത വംശജരായ സ്ത്രീകളാണ് ഗൂഗിളിനുളളില്‍ ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നകാര്യം അവര്‍ എടുത്തുകാട്ടിയിരുന്നു.

എഐയുടെ ധാര്‍മികത അതീവ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. തുടക്കത്തിലെ തന്നെ അതിനുള്ളില്‍ വര്‍ണ്ണ വിവേചനവും മറ്റും കടന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നീടത് സങ്കീര്‍ണങ്ങളായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ സിഇഒ മനസ്സിലാക്കി. ഇതോടെയാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ധാര്‍മികമായ എഐ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടിയായും ഗെബ്രുവിന്റെ പുറത്താക്കലിനെ കാണുന്നവരുണ്ട്. ലാഭം മാത്രം മനസില്‍ വച്ചു നീങ്ങുന്നതിനാലാണോ മാനവികമായ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചില കമ്പനികളുടെ കണ്ണില്‍ പെടാതെ പോകുന്നതോ, അവയെ അവഗണിക്കുന്നതോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. എഐയുടെ ധാര്‍മികതയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഗെബ്രു ഒരു താരമായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റാന്‍ഫെഡ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ലബോട്ടറിയില്‍ നിന്നാണ് അവര്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ വിഷനില്‍ ഡോക്ട്രേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയത്.

ബ്ലാക് ഇൻ എഐ എന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹസ്ഥാപകയാണ് ഗെബ്രു. ഈ മേഖലയില്‍ കറുത്ത വംശജര്‍ക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനായും നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കു കടന്നുവരാനായും വഴിയൊരുക്കുന്ന ആളായും അവരെ കണ്ടിരുന്നു. ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ വര്‍ണ്ണവിവേചനവും, ലിംഗവിവേചനവും ഉണ്ടെന്നു സ്ഥാപിച്ച ചരിത്രപ്രധാനമായ പഠനത്തിന്റെ പിന്നിലും ഗെബ്രുവാണ്. അടുത്ത കാലത്തായി ഗെബ്രു നടത്തി വന്ന ഗവേഷണം മനുഷ്യ ഭാഷയുടെ കൂറ്റന്‍ ഡേറ്റാ ബെയ്‌സുകള്‍ കംപ്യൂട്ടറുകളെക്കൊണ്ട് വിശകലനം നടത്തി. മനുഷ്യര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതു പോലെയുള്ള ഭാഷ കംപ്യൂട്ടറുകളെക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിപ്പിക്കുന്നതിലെ അപായത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അത്. അവര്‍ തയാറാക്കിയ ഗവേഷണ പേപ്പറിന്റെ ഒരു കോപ്പി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനും ലഭിച്ചു. ഇതില്‍ ഗൂഗിളടക്കമുള്ള പല കമ്പനികളും പ്രതിസ്ഥാനത്താണെന്നാണ് സൂചന.

ഇതില്‍ വിവേചനം കടന്നുകൂടുന്നു എന്നതു കൂടാതെ പാരിസ്ഥിതികമായും വന്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. തങ്ങള്‍ 2007 മുതല്‍ കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രലായി എന്നു വീമ്പിളക്കുന്ന കമ്പനി തന്നെയാണോ ഇതു ചെയ്യുന്നതെന്നും ഗെബ്രു മുഖത്തു നോക്കി ചോദിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പഠനത്തില്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് എഴുതി ചേര്‍ക്കണമെന്നും, ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള്‍ ജോലിക്കാരുടെ പേരുകള്‍ നീക്കംചെയ്യണമെന്നും ഗൂഗിള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍, അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നു ഗെബ്രുവും മറുപടി നല്‍കിയതായാണ് ഇരു കൂട്ടരും തമ്മില്‍ നടത്തിയ ഇമെയില്‍ സംഭാഷണങ്ങളില്‍ നിന്നു മനസ്സിലാകുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

ഗൂഗിളിന്റെ എഐ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവി ജെഫ് ഡീന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തിലുള്ളത് അതീവ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നും, അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് കമ്പനി എഐ പ്രൊജക്ടുമായി സമ്പൂര്‍ണമായി സഹകരിക്കാത്തത് എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. എന്നാല്‍, പഠനത്തില്‍ ബദൽ മാര്‍ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശമില്ലെന്ന് ഡീന്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നമുണ്ടാകുമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചമായി എങ്ങനെ അതു ചെയ്തു തീര്‍ക്കാമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വംശീയമായ പക്ഷപാതത്തിനെതിരെ ഗൂഗിള്‍ അടുത്തിടെ ചില നടപടികള്‍ എടുത്തത് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

∙ പുറത്താക്കിയത് തന്ത്രപൂര്‍വ്വം

എന്നാല്‍, കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള ഗെബ്രുവിന്റെ രോഷം അണപൊട്ടിയത്, 'പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ രീതിയിലും നിശബ്ദരാക്കുന്നു' എന്ന ഇമെയിലാലാണ്. ഈ ഇമെയിലാണ് ഗെബ്രുവിനെ പുറത്താക്കാന്‍ കാരണമായത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗെബ്രുവിന്റെ പുറത്താക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീല്‍ മറ്റു ജോലിക്കാര്‍ക്ക് അയച്ച ഇമെയിലില്‍ പറയുന്നത്, ഗെബ്രു മാനേജര്‍മാരോട് പറഞ്ഞത് തന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ താന്‍ രാജിവയ്ക്കുമെന്നാണ്. ഗെബ്രുവിന്റെ രാജിവയ്ക്കാനുളള തീരുമാനം തങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മെയിലില്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, താന്‍ രാജിവയ്ക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഗെബ്രു പറയുന്നത്. അത് മാനേജ്‌മെന്റ് തന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് എടുത്ത തീരുമാനമാകണം എന്നുമാണ് ഗെബ്രു പ്രതികരിച്ചത്.

പുറത്താക്കലിലെതിരെ ഗൂഗിളിനുള്ളിലും പുറത്തു നിന്നുമായി 2000 ലേറെ പേര്‍ ഒപ്പുവച്ച കത്താണ് കമ്പനിക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഗെബ്രുവിനൊപ്പം ജോലിയെടുത്തു വന്നവര്‍ ഇതിനെ ഒരു കൈയ്യേറ്റമായാണ് കാണുന്നത്. ഒരു പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി സംസാരിച്ചയാളായിരുന്നു അവരെന്ന് ചിലര്‍ പറയുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകര്‍ക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ഗെബ്രുവിനെ പുറത്താക്കിയതെന്നാണ് ഗൂഗിളിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പഠനം തയാറാക്കാന്‍ ഒപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഗവേഷകയായ ജോയി ബൗലാംവിനി പറഞ്ഞത്. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഗവേഷണമാണ് ഗെബ്രു നടത്തിയതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയെ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ ഗെബ്രുവിന്റൈ ഇടപെടല്‍ ഇനിയുമുണ്ടാകുമെന്നും ജോയി പറഞ്ഞു.

English Summary: Google CEO apologizes for handling of departure of AI expert