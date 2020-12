ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും അതിവേഗ ഫ്രീ ഇന്റർനെറ്റ്, മോദിയുടെ പിഎം–വാനിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ആവേശംപകരുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഐടി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദും നടത്തിയത്. ഇന്റർനെറ്റ് ഇനി ഒരു ആഢംബരമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ആവശ്യകതയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വരാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികൾ. കോവിഡ്-19 മഹാമാരി കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമല്ല. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് പിഎം– വാനി. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പലർക്കും താങ്ങാനാവുന്ന ഡേറ്റാ പ്ലാനുകളിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പരിമിതികൾ ഏറെയാണ്.

ഈ വിടവ് നികത്തുന്നതിന്, പബ്ലിക് ഡേറ്റാ ഓഫിസുകൾ വഴി പൊതു വൈ-ഫൈ ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അംഗീകാരം നൽകിയതായാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പബ്ലിക് വൈ-ഫൈ ആക്സസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് പിഎം-വാനി എന്നാണ് പദ്ധതി അറിയപ്പെടുക. രാജ്യത്ത് വൻ ഡേറ്റാ വിപ്ലവം തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന പദ്ധതി കൂടിയാണിത്.

പി‌ഡി‌എ‌എകൾ വഴി പൊതു വൈഫൈ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരുമെന്നും സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ശാക്തീകരിക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന ടെലിഫോൺ ബൂത്തുകളെ പോലെ ഇതും വൻ വിപ്ലവമാകുമെന്നാണ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത്.

പബ്ലിക് ഡേറ്റാ ഓഫിസ്, പബ്ലിക് ഡേറ്റ ഓഫിസ് അഗ്രഗേറ്റേഴ്സ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാതാക്കൾ തുടങ്ങി നിരവധി പങ്കാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിലാണ് ഈ പബ്ലിക് വൈ-ഫൈ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. പബ്ലിക് ഡേറ്റാ ഓഫിസ് വൈഫൈ ആക്സസ് പോയിന്റുകൾ പരിപാലിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും വരിക്കാർക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം, പബ്ലിക് ഡേറ്റാ ഓഫിസ് അഗ്രഗേറ്റർ പബ്ലിക് ഡേറ്റ ഓഫിസുകളുടെ അഗ്രഗേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ പിഎം-വാനി വൈ-ഫൈ ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടിന് പിന്നിൽ നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട്‌.

∙ പബ്ലിക് ഡേറ്റ ഓഫിസ് (പി‌ഡി‌ഒ) പിഎം– വാനി വൈ-ഫൈ ആക്സസ് പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ വരിക്കാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.

∙ പബ്ലിക് ഡേറ്റാ ഓഫിസ് അഗ്രഗേറ്റർ (പി‌ഡി‌എ‌എ): ഒട്ടേറെ പിഡിഒകളെ ഒന്നിപ്പിക്കൽ, അക്കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും പബ്ലിക് ഡേറ്റാ ഓഫിസ് അഗ്രഗേറ്ററുടെ ചുമതല.

∙ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാതാവ്: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തെ പിഎം–വാനി വൈ-ഫൈ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡർമാർ ഉണ്ടാകും.

∙ സെൻ‌ട്രൽ‌ റജിസ്ട്രി: ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ‌ ദാതാക്കൾ‌, പി‌ഡി‌എ‌എകൾ‌, പി‌ഡി‌ഒകൾ‌ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ‌ പരിപാലിക്കും.

എന്നാൽ, പിഎം–വാനി സേവനങ്ങൾ‌ യാതൊരു നിരക്കും കൂടാതെ പൂർണമായും സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും പ്രത്യേകം റജിസ്ട്രേഷനോ ലൈസൻ‌സോ ആവശ്യമില്ലെന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഉറപ്പ് നൽകി. കടകൾ, പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും. 4 ജി മൊബൈൽ കവറേജ് ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത്. പൊതു വൈ-ഫൈ വിന്യസിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് നേടാനാകും.

