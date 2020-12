അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരും 48 സ്‌റ്റേറ്റുകളും സമാന്തര ആന്റിട്രസ്റ്റ് കേസുകള്‍ സമൂഹമാധ്യമ ഭീമന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ നില്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. ടെക്‌നോളജിയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു നീക്കമാണിത്. ഒരു മത്സരത്തിനും അവസരം നല്‍കാതെ എതിരാളികളെ പണവും ശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ ഫെയ്‌സ്ബുക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ സ്വേച്ഛാധിപ്ത്യപരമായ പെരുാമാറ്റമാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ആരോപണം. ഒരിക്കല്‍ തങ്ങളുടെ എതിരാളിയായി വളര്‍ന്നു വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന വാട്‌സാപിനെയും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിനെയും ഏറ്റെടുത്ത് അവയുടെ വെല്ലുവിളി ഇല്ലാതാക്കി തുടങ്ങിയതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് കമ്പനിക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നു കമ്പനികളുടെയും ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ഒരുമിപ്പിക്കുക വഴിയും കമ്പനി അപാര കരുത്ത് ആര്‍ജ്ജിച്ചു എന്നും പറയുന്നു. അടുത്ത കാലം വരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെയും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിനെയും വാട്‌സാപിനെയും മൂന്നു കമ്പനികളായി അവയുടെ മേധാവി മാര്‍ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ കീഴില്‍ തുടരാന്‍ അനുവദിച്ചേക്കും എന്നാണ് കേട്ടുവന്നത്. എന്നാല്‍, ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം സങ്കീര്‍ണമായി നിയമനടപടികള്‍, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു രാജ്യം ഏകദേശം മുഴുവനായി തന്നെ എതിര്‍ക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒഴിവാക്കാനായി വാട്‌സാപും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും വില്‍ക്കാന്‍ സക്കര്‍ബര്‍ഗ് തയാറായേക്കുമെന്നു കേള്‍ക്കുന്നു. ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ കൊമ്പു മുറിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അത് ഭാവിയില്‍ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് അമേരിക്കയും ചൈനയുമടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍. ഗൂഗിള്‍, ആമസോണ്‍, ആപ്പിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടായേക്കും. ചൈനയില്‍ വളര്‍ന്ന ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ അവരും നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്.

അമേരിക്കയില്‍ ഫെഡറല്‍ ട്രെയ്ഡ് കമ്മിഷനും അഥവാ എഫിടിസിയും 48 സ്റ്റേറ്റ്സും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ നിയമനടപടി ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത് ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചതോടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഷെയറുകള്‍ ഇടിഞ്ഞു. ന്യൂ യോര്‍ക് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ലെറ്റീഷ്യ ജെയിംസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുളള കൂട്ടായ്മയാണ് കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള സംയുക്ത നീക്കത്തിന് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നത്. വളരെ ചിട്ടയോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്ത് തങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാളികള്‍ വളരുന്നില്ല എന്ന് ഫെയ്‌സബുക് ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അവര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന കടുത്ത ആരോപണം. തങ്ങള്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ ഭീഷണിയായേക്കുമോ എന്ന സംശയത്തിന്റെ പേരില്‍ 2012ല്‍ വാങ്ങിയ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, 2104 വാങ്ങിയ തത്സമയ മെസേജിങ് സംവിധാനമായ വാട്‌സാപ് തുടങ്ങിയവയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ കമ്പനിയെ പ്രതിക്കൂട്ടില്‍ നിർത്തുന്നത്. ഇത്ര ഭീമാകാരനായ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ ഇപ്പോള്‍ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കില്ല എന്നതു കൂടാതെ, തങ്ങള്‍ക്ക് ചെറിയ ഭീഷണിയെങ്കിലും ഉയര്‍ത്തുന്ന നീക്കമുണ്ടായാല്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡവലപ്പര്‍മാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥവരെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പെരമാറ്റം തങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള മത്സരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലാണെന്നാണ് എഫ്ടിസി സമര്‍പ്പിച്ച പരാതിയില്‍ പറുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും സേവനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. മറ്റെന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമില്ല. സമൂഹ മാധ്യമരംഗത്തെ ഒരു കമ്പനിക്ക് പരസ്യം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനു നല്‍കി മടങ്ങാനേ സാധിക്കൂ. എതിരാളികളുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമെ മറ്റു നിരക്കുകള്‍ ഉണ്ടാകൂ. ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ഫെയ്‌സ്ബുക് തങ്ങളുടെ മേല്‍ക്കോയ്മ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ചെറിയ എതിരാളികളെ ഇല്ലാതാക്കി. എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മത്സരമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നു മണത്തു നോക്കി അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു വന്നു. ഇതെല്ലാം സാധാരണ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ദോഷകരമായിരുന്നു എന്നും ലെറ്റീഷ്യ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാരോടു പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ അഭിഭാഷക ജെനിഫര്‍ ന്യൂസ്റ്റെഡ് ഇതെല്ലാം തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സർക്കാർ ഇപ്പോള്‍ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും, വാട്‌സാപും ഫെയ്‌സ്ബുക് വാങ്ങിയതില്‍ തെറ്റുണ്ടോ എന്നു വിലയിരുത്തി വരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പുതിയ നീക്കം ഇതു നടത്തിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനസില്‍ സംശയം പാകുന്നുവെന്നും അവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കമ്പനികള്‍ തങ്ങള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്ന മുതല്‍മുടക്കും ടെക്‌നോളജിയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെയുമാണ്.

എന്നാല്‍, സംയുക്തമായി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന കേസില്‍ നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവ കോടതിയില്‍ തെളിയിക്കാനായാല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് വാട്‌സാപ്പും, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും വില്‍ക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാമെന്നാണ് ചില നിരീക്ഷകര്‍ കരുതുന്നത്. സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡവലപ്പര്‍മാരോട് തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മത്സരമുണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും. കൂടാതെ ഇനി ഫെയ്‌സ്ബുക് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയെ വാങ്ങിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അതിന് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും പറഞ്ഞേക്കും. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ അമേരിക്കക്കാരുടെ ജിവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്തു തന്നെയാണ് നില്‍ക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നടത്തി വന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്ന് സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്തെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യണാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരാതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് എഫടിസിയുടെ ബ്യൂറോ ഓഫ് കോംപറ്റീഷന്‍ മേധാവി ഇയന്‍ കോണര്‍ പറഞ്ഞു. വര്‍ഷങ്ങളായി തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഒരു മത്സരവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് നീങ്ങിയിരുന്നതെന്ന് എഫ്ടിസി ആരോപിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ രംഗത്ത് കമ്പനിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തില്‍ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കകുയാണ്. ഇതെല്ലാം കമ്പനിക്ക് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ലാഭവും വര്‍ഷാവര്‍ഷം നല്‍കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫെയസ്ബുക്കിന് 7000 കോടി ഡോളറായിരുന്നു വരുമാനം. ഇതില്‍ 1850 കോടി ലാഭമായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ് കമ്പനി അതിവേഗം വളരുന്നു എന്ന സംശയമുദിച്ചാല്‍ അതിനെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുക എന്നതും കമ്പനിയുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു. ഫോട്ടോഷെയറിങ് എന്ന ആശയവുമായി വന്ന ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിനെ ഏറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ മത്സരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. ഇതു ചിലപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ക്ക് വല്ലാതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് കമ്പനിയുടെ മേധാവി സക്കര്‍ബര്‍ഗും മറ്റും ഭയന്നതോടെ അത് ഏറ്റെടുത്തു. ഇതിലൂടെ ആ ഭീഷണികൾ ഒഴിവാക്കി. വാട്‌സാപ് സന്ദേശം അയയ്ക്കലിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സ്വന്തം പാത വെട്ടിത്തുറന്ന ആപ്പായി തീരുന്നത് 2012ലാണ്. ഇതും ഭാവിയില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഭീഷണിയാകുമോ എന്ന് കമ്പനി ഭയന്നു. അതേസമയം, അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന നിയമജ്ഞരെല്ലാം പുതിയ നടപടിയേ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇത് എന്നേ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് പലരും പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാല്‍, അന്തിമ തീരുമാനം കോടതിയുടേതായിരിക്കും.

∙ ഗൂഗിളിനെതിരെ 417 കോടിയുടെ കേസുമായി സെസ്‌നം

ഇപ്പോള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന തരം ആരോപണവുമായാണ് ചെക്ക് സേര്‍ച് എൻജിനായ സെസ്‌നം (Seznam) ഗൂഗിളിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിനോട് മത്സരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അവരുട ആരോപണം. ഇതിനു പിഴയായി 417 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ ഈടാക്കണമെന്നാണ് അവര്‍ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ കുക്കീസ് നിയമം ലംഘിച്ചതിന് ഗൂഗിളിന് ഫ്രാന്‍സില്‍ 100 മില്ല്യന്‍ യൂറോ പിഴ

ഓണ്‍ലൈന്‍ പരസ്യ ട്രാക്കറുകള്‍ അഥവാ കുക്കീസിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നിയമലംഘനം നടത്തിയെന്നു കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് സേര്‍ച്ച് ഭീമന്‍ ഗൂഗിളിന് ഫ്രാന്‍സ് 100 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് പിഴയിട്ടു.

∙ 2020ല്‍ ഏറ്റവും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആപ്പായി ടിക്‌ടോക്; ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, വിവാദ ചൈനീസ് സമൂഹ മാധ്യമ ആപ്പായ ടിക്‌ടോക് 2020ല്‍ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആപ്പായരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആപ് ആനി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

∙ ആപ്പിള്‍ യോഗാ മാറ്റ് വില്‍പന തുടങ്ങി; തുടക്ക ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ വില നല്‍കണമെന്നു മാത്രം!

തങ്ങള്‍ ഫിറ്റ്‌നസ് പ്ലസ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ പ്ലാനുകള്‍ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് ആപ്പിള്‍ ഈ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബറില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആപ്പിള്‍ സ്റ്റോറുകളിലൂടെ വര്‍ക്ഔട്ട് എക്വിപ്‌മെന്റുകളും വില്‍പന തുടങ്ങി. മണ്ഡൂകാ പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് യോഗാ മാറ്റാണ് അതിലൊന്ന്. ഇതിന്റെ വില ഏകദേശം 8,841 രൂപയാണ്! ഇനി ഇകൊലൈറ്റ് (eKOlite) മാറ്റ് മതിയെന്നാണെങ്കില്‍ അതിനും നല്‍കണം 5,745 രൂപ ആപ്പിള്‍ സ്റ്റോറില്‍. ഒരു കോര്‍ക് യോഗാ ബ്ലോക്കിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വില ഏകദേശം 1,470 രൂപയാണ്. ഫിറ്റ്‌നസ് പ്ലസ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അമേരിക്ക, യുകെ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, അയര്‍ലൻഡ്, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ്.

English Summary: Facebook faces US lawsuits that could force sale of Instagram, WhatsApp