ഇങ്ങനെ പോയാൽ ബിഎസ്എൻഎൽ 2 വർഷത്തിനകം പൂട്ടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കിൽ 4ജി സേവനം എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബിഎസ്എൻഎൽ 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പിടിച്ചുനിൽക്കില്ലെന്നു ജീവനക്കാർ. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി ബിഎസ്എൻഎല്ലിലെ വിവിധ അസോസിയേഷനുകളുടെ സംയുക്ത സംഘടന ഓൾ യൂണിയൻ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബിഎസ്എൻഎൽ(എയുഎബി) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിനും കത്തയച്ചു.

അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ 5ജി രാജ്യത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികളായ റിലയൻസ് ജിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണു 4ജിയിൽ കുടുങ്ങി ബിഎസ്എൻഎൽ നിൽക്കുന്നത്. തദ്ദേശീയ കമ്പനികളെ മാത്രം ടെൻഡറിനു ക്ഷണിച്ചതാണു 4ജി നടപ്പാക്കുന്നതിനു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്.

‘മെയ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നു കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും രാജ്യാന്തര കമ്പനികളെക്കാൾ 90% വരെ അധിക നിരക്കാണു ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ടെൻഡറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജിയോ, വോഡഫോൺ–ഐഡിയ, എയർടെൽ തുടങ്ങിയ സേവനദാതാക്കൾ നോക്കിയ, എറിക്സൺ, വാവെയ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണു ബിഎസ്എൻഎല്ലിനോട് മാത്രം വേർതിരിവ്.

നവീകരിക്കാവുന്ന 49,300 ബേസ് ട്രാൻസ്‌സിവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ (ബിടിഎസ്) 13,300 ബിടിഎസുകൾ നോക്കിയയുടേതും 36,000 ബിടിഎസുകൾ ZTE യുടേതുമാണ്. നിലവിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ 3ജി, 2 ജി ആയ ഇവയെല്ലാം 4 ജിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 4ജി സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ബി‌എസ്‌എൻ‌എല്ലിന്റെ 2ജി, 3ജി ബി‌ടി‌എസ് 4 ജി ബി‌ടി‌എസിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡുചെയ്യാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കണമെന്ന് എ‌യു‌എ‌ബി പറഞ്ഞു.

െലികോം മേഖലയിൽ ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഐക്യത്തോടെ തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മുൻകാലങ്ങളിലും, ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ബി‌എസ്‌എൻ‌എല്ലിനെ അവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ സംരക്ഷിച്ചത്, അല്ലാതെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ല. ഏകീകൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി എയുഎബി യിൽ അംഗമാകാൻ അഭ്യർഥിച്ച് ഇതിനകം തന്നെ എല്ലാ യൂണിയനുകൾക്കും അസോസിയേഷനുകൾക്കും കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ക്രിയാത്മക നീക്കം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നും എസ്എൻ‌ഇ‌എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. സെബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു.

