തീവ്രവാദ സംബന്ധമായുള്ള പ്രചാരണ വേലകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു മാനിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും മറ്റ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളും അവരുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനത്തിന്റെ 6 ശതമാനം പിഴയായി ഒടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നുള്ള നിയമം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ എന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി അറിയിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അധികാരികള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് പോലെയുള്ള കുത്തകകളുടെ ധിക്കാരപരമായ പെരുമാറ്റം തകര്‍ക്കാന്‍ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയരിക്കുകയാണ്. ഇതുവഴി കൂടുതല്‍ പുതിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് സിലിക്കന്‍ വാലി ഭീമന്മാര്‍ കൈയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വരാനും അതുവഴി കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം ഉണ്ടാകാനും അത് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും പരസ്യ ദാതാക്കള്‍ക്കും ഗുണകരമാകാനുമുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇയുവും മുന്നില്‍ കാണുന്നത്.

പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ ഡിസംബര്‍ 15ന് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് യൂറോപ്യന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ഓരോ രാജ്യവും കരുതുന്ന പോസ്റ്റുകളും മറ്റും വഹിക്കാനാവില്ല. പുതിയ നിയമ പ്രകാരം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ 2019ലെ വരുമാനം വച്ച് 6 ശതമാനം പിഴയിട്ടാല്‍ ഏകദേശം 420 കോടി ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 30970 കോടി രൂപ) ഒടുക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. നിയമത്തിന് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ഇനിയും ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നതെയുള്ളു എന്നു പറയുന്നു.

ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമാണ് വിദ്വേഷ ഭാഷണത്തിന്റെയും തീവ്രവാദ പ്രചാരകരുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 2016ലെ അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്തും, ബ്രിട്ടന്റെ ബ്രെക്‌സിറ്റിന്റെ സമയത്തും തത്പര കക്ഷികള്‍ നടത്തിയ കുപ്രചരങ്ങളെ തടഞ്ഞില്ല എന്നത് അധികാരികളെ എക്കാലത്തും ചൊടിപ്പിക്കുന്ന ഓന്നായിരിക്കും. പുതിയ നിബന്ധനകള്‍ വരുന്നതൊടെ തീവ്രവാദ പോസ്റ്റകളും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാനായേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഫ്രാന്‍സിലും ഓസ്ട്രിയയിലും അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകള്‍ പോലും നിര്‍ബാധം പ്രചരിക്കുകയും അവ നടപ്പാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍വീസ് ആക്ട് എന്നാണ് ഇനി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന നിയമത്തിന്റെ പേര്.

∙ പ്രധാന പോയിന്റുകള്‍

തീവ്രവാദ സംബന്ധമായ കണ്ടെന്റ് പ്രചരിച്ചു എന്നത് ടെക് കമ്പനികള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ രാജ്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞിട്ടും എടുത്തു നീക്കിയില്ലെങ്കില്‍ പണി കിട്ടും. എന്തു പിഴയിടണമെന്നത് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ വിവേചനത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. എന്നാല്‍, അത് ഒരു കമ്പനിയുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനത്തിന്റെ 6 ശതമാനത്തില്‍ അധികാമാകാന്‍ പാടില്ല. നിയമം പാലിക്കാത്ത ഒരു കമ്പനിക്ക് 45 ദശലക്ഷത്തിലേറെ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്റെ കാര്യത്തില്‍ യൂറോപ്യന്‍ കമ്മിഷന്‍ തന്നെ പിഴ ചുമത്തിയേക്കും. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ 10 ശതമാനം ആളുകള്‍ക്ക് സേവനം നല്‍കുന്ന കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകാം. വലിയ കമ്പനികല്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തേണ്ടതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല അവരുടേതായിരിക്കും. തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കമ്പനികളുടെ ചുമതലയായിരിക്കും. യൂറോപ് കേന്ദ്രമായ പ്രതിനിധികള്‍ എല്ലാ കമ്പനികള്‍ക്കും വേണം. ഇതു കൂടാതെ ഗെയ്റ്റ്കീപ്പര്‍ നിയമങ്ങള്‍ എന്ന പേരില്‍ പുതിയ ഒരു സെറ്റ് നിബന്ധനകളും അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റാ ശേഖരണമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും.

∙ ഓഫിസിലെത്തിയുള്ള ജോലിയാണ് നല്ലതെന്ന് കുക്ക്

വാക്‌സീന്‍ ലഭിച്ചാല്‍ പോലും ആപ്പിളിന്റെ മിക്കവാറും ജോലിക്കാര്‍ 2021 ജൂണിനു മുൻപ് ജോലിക്കെത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനിയുടെ മേധാവി ടിം കുക്ക് അറിയിച്ചു. മഹാമാരി പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട്, ഭാവിയില്‍ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലിചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും മുഖാമുഖം നോക്കി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രീതിയ്ക്ക് പകരമാവില്ല മറ്റൊന്നുമെന്നും കുക്ക് പറയുന്നു. മഹാമാരി പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങള്‍ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. അകലെയിരുന്നും സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്ന് അതു പഠിപ്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. പുതിയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളത്തോട് കൂടി കൂടുതല്‍ അവധി നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ ആപ്പിള്‍ സ്മാര്‍ട് കാര്‍ ഇറക്കുമോ?

‌

നാലഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുൻപ് ആപ്പിള്‍ തങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട് കാറിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് എന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, പിന്നീട് അവര്‍ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നും കേട്ടു. എന്നാല്‍ ഡിജിടൈംസില്‍ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകരാം അപ്പിള്‍ തങ്ങളുടെ സെല്‍ഫ്-ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ പ്രൊജക്ട് വേണ്ടന്നുവച്ചിട്ടില്ല. അതുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് കമ്പനി എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. തയ്‌വാന്‍ സെമികണ്‍ഡക്ടര്‍ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി, ലമിറ്റഡ്, അഥവാ ടഎസ്എംസിയുമായി ചേര്‍ന്ന് തങ്ങളുടെ കാറിന്റെ ചിപ്പിന്റെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടു പോകുകയാണ് ആപ്പിള്‍ എന്നും, അമേരിക്കന്‍ ഫാക്ടറികളില്‍ കാര്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ആരായുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ആപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തറിയിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഡിജിടൈംസിനെ പരിപൂര്‍ണമായി വിശ്വസിക്കുകയോ അവിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യാനാവില്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. അവരുടെ ചില വാര്‍ത്തകള്‍ സത്യമായിരുന്നു. പ്രൊജക്ട് ടൈറ്റന്‍ എന്നായിരുന്നു ആപ്പിളിന്റെ കാര്‍ പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്. എന്നാല്‍, ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ കാര്‍ നിര്‍മാണ സാങ്കേതികവിദ്യ മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്കു വില്‍ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചാകാം മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നതെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, മെഷീന്‍ ലേണിങ് വിഭാഗങ്ങളുടെ മേധാവി ജോണിന്റെ (John Giannandrea) കീഴിലാണ് പ്രൊജക്ട് ടൈറ്റന്റെ പണിയിപ്പോള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ടെസ്‌ല കമ്പനിയുടെ സെല്‍ഫ്-ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ ചിപ്പായ എച്ഡബ്ല്യൂ4.0 (HW4.0) ചിപ്പും ടിഎസ്എംസിയുമായി ചേര്‍ന്നാണത്രെ പുറത്തിറക്കുക. ഇതിന്റെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിര്‍മാണം 2021ല്‍ തുടങ്ങും. അതേസമയം, ഈ ചിപ്പ് നിര്‍മിച്ചെടുക്കാന്‍ ടിഎസ്എംസിയാണ് അമേരിക്കയില്‍ ഫാക്ടറികള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്നും, ഡിജിടൈംസിന് തെറ്റിപ്പോയതാണെന്നും ചിലര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ കാര്‍ ടെസ്‌ലയുടേതിന് സമാനമാണെന്നും ഡിജിടൈംസ് പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ വാചകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നു പറയുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ആപ്പിള്‍ ഒരു സെല്‍ഫ്-ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാല്‍ അതൊരു 'ആപ്പിള്‍ കാര്‍' ആയിരിക്കണമെന്നില്ലെന്നും വാദമുണ്ട്.

∙ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന്‍

അന്തരിച്ച ആപ്പിള്‍ കമ്പനി മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാനായി ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ, ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളുടെ സ്‌പെഷ്യല്‍ എഡിഷന്‍ കാവിയ (Caviar) കമ്പനി പുറത്തിറക്കി. നിരവധി ആപ്പിള്‍ പ്രൊഡക്ടുകളുടെ ഡിസൈനിനു പിന്നില്‍ ജോബ്‌സിന്റെ തലയും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവസാനമായി നിര്‍മാണത്തില്‍ ഇടപെട്ട ഫോണുകളിലൊന്ന് ഐഫോണ്‍ 4 ആയിരുന്നു. അതിനോടു ചില സമാനതകളുമായി ആണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസ് ആപ്പിള്‍ ഇറക്കിയത്. ജോബ്‌സിന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാനായി ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ ജോബ്‌സ് 4, ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മാക്‌സ് ജോബ്‌സ് 4 എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കസ്റ്റം വേര്‍ഷനുകളാണ് കാവിയാര്‍ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇവയ്ക്ക് ഗോള്‍ഡ് എഡിഷനുകളും ഉണ്ട്. അവ 18കെ സ്വര്‍ണം കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ചവയാണ്. അവ ടൈറ്റാനിയം ഫ്രെയ്മില്‍ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗോള്‍ഡ് വേര്‍ഷന് 6,62,418 ഏകദേശം രൂപയായിരിക്കും വില. ജോബ്‌സ് 4 ബ്ലാക് സീരിസിന്റെ തുടക്ക വില 4,78,413 രൂപയായിരിക്കും. സ്റ്റേര്‍ലിങ് സില്‍വര്‍ ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിച്ച വൈറ്റ് വേര്‍ഷന്റെ തുടക്ക വില ഏകദേശം 5,15,214 രൂപയായിരിക്കും.



English Summary: Facebook, Google risk fines up to 6% revenue under new EU rules