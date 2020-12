ചൈനയിലെ ഉയിഗുറുകളെ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷനിലൂടെ തിരിച്ചറിയാനും നിരീക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ കമ്പനിയായ വാവെയ് വികസിപ്പിച്ചതായി ആരോപണം. വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. വാവെയ് വെബ് സൈറ്റില്‍ പരസ്യമായി വെച്ചിരുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവുകള്‍ നല്‍കുന്നത്.

വാവെയ് നിര്‍മിച്ച ഉയിഗുര്‍ അലര്‍ട്ട് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിഡിയോ സര്‍വെയ്‌ലന്‍സ് ഗവേഷക സ്ഥാപനമായ ഐപിവിഎമ്മിലെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലും പറയുന്നത്. ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തികളെ ഉയിഗുര്‍ മുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തില്‍ പെടുന്നവരാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ഇത് ഉയിഗുറുകളെ കൂടുതല്‍ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്നാണ് ആശങ്ക. ചൈന ഉയിഗുര്‍ മുസ്‌ലിങ്ങള്‍ക്കു നേരെ വലിയ തോതില്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തലുകള്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം ഏറെക്കാലമായുണ്ട്. ഇതിന് കൂടുതല്‍ ശക്തിപകരുന്നതാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ചൈനയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഹാന്‍ വംശക്കാരാണ്. വടക്കു കിഴക്കന്‍ ഭാഗത്ത് മംഗോളിയയുമായും വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളുമായും ചൈന അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന മേഖലകളിലാണ് ഉയിഗുറുകള്‍ ഉള്ളത്. വ്യത്യസ്തമായ സംസ്‌കാരവും സ്വതന്ത്ര രാജ്യവാദവുമാണ് ഉയിഗുറുകളെ ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണ്ണിലെ കരടാക്കിയത്.

2017 മുതല്‍ ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ ഉയിഗുര്‍ മുസ്‌ലിങ്ങളെയാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം രാഷ്ട്രീയ അഭയാര്‍ഥികളാക്കി പ്രത്യേക ക്യാംപുകളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഉയിഗുര്‍ പ്രശ്‌നം ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നമാണെന്നും രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന് ഇടപെടാനാവില്ലെന്നതുമാണ് ചൈനയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള നിലപാട്. ഉയിഗുറുകള്‍ക്കായി പ്രത്യേകം കോണ്‍സണ്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാംപുകളില്ലെന്നും ചൈന ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്ര വിരുദ്ധ ഭീകരതയിലേക്ക് തിരിയാതിരിക്കാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ-തൊഴില്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉയിഗുര്‍ മുസ്‌ലിങ്ങള്‍ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ചൈനീസ് അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം.

'ഉയിഗുര്‍ അലര്‍ട്ട്' എന്ന സംവിധാനം വാവെയ് ഫീച്ചറായി ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നുവെന്നതാണ് നിലവിലെ വിവാദത്തിന് കാരണം. ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ വ്യക്തികള്‍ ഉയിഗുര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടവരാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഉയിഗുര്‍ അലര്‍ട്ടിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് 2019ല്‍ ചൈനീസ് ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ കമ്പനികള്‍ ഉയിഗുറുകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അല്‍ഗോരിതങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആദ്യമായാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വാവെയ്ക്ക് ഇതുമായുള്ള ബന്ധം പുറത്തുവരുന്നത്.

English Summary: Huawei worked on facial recognition system to surveil Uighurs, new report claims