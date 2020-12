ചൈന വിട്ട് സാംസങ് ഇന്ത്യയിലേക്ക്, നിക്ഷേപിക്കുന്നത് 4,825 കോടി, നിർമാണം മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേ

കൊറിയൻ കമ്പനിയായ സാംസങ്ങിന്റെ പ്രധാന ഉൽ‌പാദന യൂണിറ്റ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ നോയിഡയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇതിനായി സാംസങ് ഇന്ത്യയിൽ 4,825 കോടി രൂപയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ, മറ്റു സ്മാർട് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 4,825 കോടി രൂപ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്ന് യുപി സർക്കാർ വക്താവും പറഞ്ഞു.

നോയിഡയിൽ നിർമാണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സാംസങ് ഡിസ്പ്ലേ നോയിഡ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. സാംസങ്ങിന്റെ ആദ്യത്തെ ഹൈ-ടെക്നിക് പദ്ധതിയായിരിക്കും സാംസങ് പ്ലാന്റെന്ന് യുപി സർക്കാർ വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഈ സൗകര്യമുള്ള ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായി ഇത് മാറും.

ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, നോയിഡയിലെ സാംസങ് യൂണിറ്റ് വഴി പരോക്ഷമായ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നത് കൂടാതെ 510 പേർക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2018 ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നോയിഡയിലെ സാംസങ് പ്ലാന്റിൽ ഇതിനകം തന്നെ മൊബൈൽ നിർമാണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. 4,825 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കാനാണ് സാംസങ് യൂണിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എൻ‌സി‌ആറിൽ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ യുപി സർക്കാരിന്റെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഇത് സാധ്യമാകും. രാജ്യത്തും വിദേശത്തും മൊബൈൽ, മറ്റ് ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളുടെ ആവശ്യം വർധിക്കുന്നുവെന്നും സർക്കാർ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

യുപി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് പോളിസി 2017 അനുസരിച്ചാണ് ഭൂമി കൈമാറ്റം. ഇത് വഴി സാംസങ്ങിന് ഇളവ് ലഭിക്കും. അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പദ്ധതിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 250 കോടി രൂപ ധനസഹായം നൽകും. കൂടാതെ കേന്ദ്ര പദ്ധതി പ്രകാരം 460 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനവും സാംസങ്ങിനു ലഭിക്കും.

English Summary: Samsung to invest Rs 4,825 crore in India, to move key production unit from China to Noida