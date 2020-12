ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ വിന്‍സ്ട്രണ്‍ന്റെ കര്‍ണാടകത്തിലെ കോലാറിലുള്ള ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധിച്ചത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ശമ്പളം ലഭിച്ചില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് തൊഴിലാളികള്‍ ഫാക്ടറിക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത്. എന്നാല്‍, തൊഴിലാളികള്‍ നിയമം കൈയ്യിലെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോള്‍ കര്‍ണാടക വ്യവസായ വകുപ്പു മന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കമ്പനിക്ക് സുരക്ഷ നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നിയമത്തിന് അനുസരിച്ച് പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കമ്പനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായതു പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഇനി അവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കര്‍ണാടക ഉപ മുഖ്യമന്ത്രി അശ്വന്ത് നാരായനും ഈ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു.

∙ ടെക് ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെ അമേരിക്കയുടെ പോരാട്ടം എന്തിന്?

ഒരു മാസം മുൻപ് നവംബറില്‍ അമേരിക്കയിലെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഗൂഗിളിനെതിരെ തുടങ്ങിയ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കത്തെ തീര്‍ത്തും ശേഷികുറഞ്ഞ, സങ്കുചിതമായ, വളരെ വൈകി തുടങ്ങിയ ഒന്നാണ് എന്നായിരുന്നു പലരും വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍, ഈ മാസം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെതിരെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറല്‍ ട്രേഡ് കമ്മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 40 സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പിന്തുണയോടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കം വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. ഇരു കേസുകളും ആന്റിട്രസ്റ്റ് എന്ന ലേബലിലാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവയ്ക്കു പിന്നില്‍ അതിലേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് അവര്‍ കരുതുന്നു. അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നില്‍ കരുത്തായി, കാവലാളായി നിന്നിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം സടകുടഞ്ഞുണരുകയാണ് എന്നാണ് അവര്‍ കരുതുന്നത്- കുത്തകകളെ തകര്‍ക്കുക. ബൃഹത്തായ കോര്‍പറേഷനുകള്‍ ജനാധിപത്യത്തിനു വരെ ഭീഷണിയാകാം. ഇത് അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായല്ല നടക്കുന്നത്. ചുരുക്കം ചില കമ്പനികളുടെ കൈയ്യിലേക്ക് കാശു ചെന്നെത്തുമ്പോള്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് എക്കാലത്തും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ജാഗ്രതയാണ് അമേരിക്കയെ അമേരിക്കയാക്കിയത്.

ചരിത്രകാരനായ റിച്ചാഡ് ജോണ്‍ പറയുന്നത് അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രത്തില്‍ കുത്തകവിരുദ്ധതയും ആന്റിട്രസ്റ്റും തമ്മില്‍ നേര്‍ത്ത അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. കുത്തകവിരുദ്ധത ആന്റിട്രസ്റ്റ് നിയമം നിലവില്‍ വരുന്നതിന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. വമ്പന്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ കുത്തകകളെ കയറൂരിവിട്ടാലുണ്ടാകാവുന്ന സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ തന്നെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രത്യേക പദവി ആസ്വദിച്ചിരുന്ന കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെയായിരുന്നു അവരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഉദാഹരണത്തിന് 1600കളില്‍ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്ക് ഏഷ്യയില്‍ ബ്രിട്ടനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കച്ചവടം നടത്താനുള്ള കുത്തകാവകാശം നല്‍കിയിരുന്നു. സില്‍ക്ക്, സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങള്‍, തേയില തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അവര്‍ മാത്രമായിരുന്നു വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നത്.

മിക്കവാറും അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ 'ബോസ്റ്റണ്‍ ടീ പാര്‍ട്ടി'യെക്കുറിച്ച് 1773ല്‍ കാര്യമായി ഒന്നും അറിഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നില്‍ ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതകൂടെയുണ്ട്- തേയിലപ്പെട്ടി വലിച്ചു കടലിലെറിഞ്ഞവരെ നയിച്ചത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ഒരു നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത കുത്തക കമ്പനിയാണെന്ന ബോധവും ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യ സ്‌നേഹിയുടെ വാക്കുകളില്‍, അവര്‍ ആദ്യം തേയിലപ്പൊടി വില കുറച്ചു വിറ്റു സ്‌നേഹം പിടിച്ചുപറ്റി. പിന്നെ, എല്ലാ കുത്തകകളെയും പോലെ തേയിലപ്പൊടി വാങ്ങാനുള്ള രീതി ഇതാണെന്നു വരുത്തിത്തീര്‍ത്ത ശേഷം വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് തങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമുള്ള വിലയിടുന്ന അവസ്ഥയില്‍ ചെന്നെത്തി. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ആഡം സ്മിത്തിനു പോലും ഇതിലും മനോഹരമായി ഈ സാഹചര്യത്തെ വിവരിക്കാനാവില്ലെന്നു ചിലര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഈ രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടുപോയാല്‍ കുത്തകകള്‍ ജനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു പോലും ഭീഷണിയാകുമെന്നും നമുക്കു നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭീകരജീവിയാകുമെന്നും അവര്‍ ഭയന്നു. കൂടാതെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്ക് അമേരിക്കയില്‍ കാലുകുത്താനിടം നല്‍കിയാല്‍ അവര്‍ നിങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരായി തീരുമെന്നുള്ള വാദവും ഉയര്‍ന്നു.

കുത്തകകള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തെ വരെ കലര്‍പ്പുള്ളതാക്കുമെന്നും, ജന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുമെന്ന ആശയം അമേരിക്കന്‍ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷവും ജനമനസുകളില്‍ നിലനിന്നിരുന്നു. ഒരു കമ്പനിക്കും ആധിപത്യം നല്‍കാതെ മുന്നോട്ടു പോകുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യകാല അമേരിക്കയുടെ രീതി. എന്നാലും 'ബാങ്ക് ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്' അത്തരത്തിലൊരു കുത്തകയായി. എന്നാല്‍ 1821ല്‍ ആന്‍ഡ്രു ജാക്‌സണ്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോള്‍ അതിന്റെ കുത്തകയും അവസാനിപ്പിച്ചു. ജനഹിതമനുസരിച്ചല്ല ബാങ്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും അത് അനുവദിക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തമായ 'ബാങ്ക് യുദ്ധം' നടത്തിയത്. ബാങ്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ചിലപ്പോള്‍ ഗുണകരമായിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാല്‍, ബാങ്കിലേക്ക് അധികാരം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നു പറഞ്ഞാണ് അതിനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയത്. ഇതും അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രത്തിലെ കുത്തക വിരുദ്ധ വിജയങ്ങളില്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാല്‍, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഓയില്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ ആവിര്‍ഭവിച്ചു. ഇവയെല്ലാം രാഷ്ട്രീയത്തെ അടക്കം അധപധിപ്പിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഷെര്‍മാന്‍ ആന്റിട്രസ്റ്റ് ആക്ട് എന്ന നിയമം പാസാക്കാന്‍ ഇടവരുത്തിയത്. സർക്കാർ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നിയമം ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ സ്റ്റാന്‍ഡര്‍ഡ് ഓയിലും മറ്റും പത്തി മടക്കി. എന്നാല്‍, പിന്നീട് ആന്റിട്രസ്റ്റ് നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പല നേര്‍പ്പിക്കലുകളും ഉണ്ടായി.

ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനിള്‍ക്കെതിരെ ഇപ്പോള്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോടതി നടപടികള്‍ ദീര്‍ഘകാലം നീണ്ടേക്കാം. ഒടുവില്‍ അവ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്‌തേക്കും. എന്നാലും ടെക് ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെ അമേരിക്കയില്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന പടയൊരുക്കം കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കേണ്ടന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. കുത്തകകള്‍, അവരെത്ര ഗുണം നല്‍കിയാലും, അപകടകാരികളാണ് എന്ന ബോധ്യമുള്ളവരാണ് അമേരിക്കക്കാരെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

∙ ഐഫോണ്‍ ഡിസൈനര്‍ ജോണി ഐവ് ആയിരിക്കാം ഫെറാറിയുടെ അടുത്ത സിഇഒ

ഫെറാറി കമ്പനിയുടെ മേധാവി ലൂയിസ് കാമിലേറി താന്‍ ഉടനടി വിരമിക്കുകയാണ് എന്നു പറഞ്ഞതോടെ കമ്പനി പുതിയ തലവനെ തേടുകയാണ്. ആപ്പിളിന്റെ സിഎഫ്ഒ ലൂക്കാ മാസ്‌റ്റെറിയും ആപ്പിളിന്റെ മുന്‍ ഡിസൈന്‍ വകുപ്പു മേധാവിയായിരുന്ന ജോണി ഐവിനേയും ഈ പദവിയിലേക്കു കിട്ടുമോ എന്നു നോക്കുകയാണ് കമ്പനിയത്രെ. ഐഫോണ്‍ ഡിസൈനറായി അറിയപ്പെടുന്ന ഐവ് 2019ല്‍ കമ്പനിയില്‍ നിന്നു രാജിവച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ ഫെറാറിയുടെ മേധാവിയാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

