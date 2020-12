ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്നനിൽപ്പിൽ തകർന്നുപോയി, നിലനിൽപ്പിനായി പോരാടി ചൈനീസ് കമ്പനികൾ

സാങ്കേതിക രംഗത്ത് അതിവേഗത്തില്‍ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചൈനക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍. ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം വിലക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരിക ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ക്കാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിരുത്തല്‍.

ജൂണില്‍ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യാ ചൈന തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘര്‍ഷങ്ങളിലാണ് അവസാനിച്ചത്. ഇരുപതോളം സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമായ നടപടികളെടുക്കാന്‍ ഇന്ത്യ നിര്‍ബന്ധിതമാവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ്, ആലിബാബ, ടെസെന്റ് തുടങ്ങിയ ചൈനീസ് ടെക് കമ്പനികള്‍ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയായി ഈ നീക്കം മാറി. വാവെയ്‌യെ ഇന്ത്യയുടെ 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈമാറുന്നതില്‍ നിന്നും വിലക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിര്‍ത്തിയിലെ അതീവ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥക്ക് നേരിയ അയവു വന്നെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്കും മറ്റും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്കുകള്‍ നീങ്ങാന്‍ ഇനിയും കാലമെടുക്കും. 75 കോടിയോളം വരുന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി. 2016ലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണിത്. 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 100 കോടിയെത്തുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. ഈ വലിയ വിപണിയെ സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ചൈനക്ക് നഷ്ടമാവുന്നത്.

പല ചൈനീസ് ടെക് കമ്പനികളും ഇതിനകം തന്നെ നഷ്ടം രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജൂണില്‍ നിരോധിക്കുമ്പോള്‍ ബൈറ്റ്ഡാന്‍സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടിക് ടോകിന് ഇന്ത്യയില്‍ 20 കോടി ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ടിക് ടോക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഇരട്ടിവരുമിത്. ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പേരിലേക്കെത്താനാണ് ടിക് ടോക് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന കാലയളവാകുമ്പോഴേക്കും നിരോധനം ഇരുട്ടടിയായെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ ടിക് ടോകിന്റെ തനി പകര്‍പ്പായ പല ആപ്ലിക്കേഷുകളും തങ്ങള്‍ വിതച്ചത് കൊയ്‌തെടുക്കുന്നത് കണ്ടു നില്‍ക്കാന്‍ മാത്രമേ ഈ ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഭാവി ബിസിനസ് പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് ബൈറ്റ്ഡാന്‍സ് അടക്കമുള്ള ടെക് കമ്പനികള്‍ക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ഡേറ്റ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയെപോലെ അഭിരുചികള്‍ കൊണ്ടും സംസ്‌കാരം കൊണ്ടും ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഡേറ്റക്ക് വലിയ മൂല്യം ടെക് കമ്പനികള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

'പലവിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട മനുഷ്യര്‍ക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഇന്ത്യയാണ്. ഏതൊരു ഉത്പന്നവും ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചാല്‍ ലോകത്തെവിടെയും കൂടുതല്‍ മികച്ചരീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനാകും' എന്ന ഗൂഗിള്‍ സിഇഒ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈയുടെ വാക്കുകള്‍ തന്നെയാണ് ഇതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ വിലക്ക് ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ മറ്റൊരു പദ്ധതികൂടി അവതാളത്തിലാക്കി. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്പന്നങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യന്‍ ടെക് സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളിലേക്ക് വന്‍ തോതില്‍ ചൈനീസ് നിക്ഷേപവും ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്നു. 2015 മുതല്‍ ഏതാണ്ട് 4 ബില്യണ്‍ ഡോളറാണ് (ഏതാണ്ട് 29,495 കോടി രൂപ) ചൈനയില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളിലേക്കെത്തിയത്.

വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ മേലുള്ള നിരീക്ഷണം ഇന്ത്യ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമാക്കുന്നതോടെ ചൈനീസ് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിപണിയില്‍ നിന്നും പണം വാരുക ഇനി എളുപ്പമാകില്ല. ഇന്ത്യയുമായി കര അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വിദേശ നിക്ഷേപം കൂടുതല്‍ കരുതലോടെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചൈനയെ തന്നെയാണ്.

ഇന്ത്യാ ചൈന സംഘര്‍ഷം ചൈനീസ് കമ്പനികളെ മാത്രമാണ് ബാധിച്ചതെന്നും വിലയിരുത്താനാവില്ല. ഇന്ത്യയുടെ കണക്കു പുസ്തകത്തിലും നഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാത്രം 500 മില്യണ്‍ ഡോളറാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷഓമി ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചത്. ഷഓമിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫാക്ടറികളില്‍ ഏതാണ്ട് അരലക്ഷത്തോളം പേര്‍ ജോലിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് വിരുദ്ധ വികാരം ശക്തിപ്പെടുന്നത് ഷഓമിയുടെ കച്ചവടത്തെ ബാധിച്ചാല്‍ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലും നഷ്ടമാവും. ടെസന്റ് അടക്കമുള്ള ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിയ പണവും നിലച്ചു. എന്നാല്‍ ചൈന പിന്‍വലിഞ്ഞതോടെ 25 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. റിലയന്‍സ് ജിയോക്ക് മാത്രം 20 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്സ്ബുക് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നടക്കം സ്വരൂപിക്കാനായി.

ഈ വിലക്ക് യുദ്ധത്തിനിടെ ചൈനക്കില്ലാത്തതും ഇന്ത്യക്കുള്ളതുമായ ഒരു ആനുകൂല്യമുണ്ട്. നിലവില്‍ നിരവധി ആഗോള ടെക് കമ്പനികള്‍ക്കും വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ചൈന. തങ്ങള്‍ക്ക് സമ്പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണമുള്ള ചൈനീസ് പതിപ്പുകള്‍ ഈ വെബ് സൈറ്റുകള്‍ക്കും ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്കുമെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചൈനീസ് രീതി. ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് വിലക്ക് നേരിട്ടാലും ആഗോള തലത്തിലുള്ള മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തുറന്നിട്ട വാതിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യന്‍ വിപണി. ഇത് ദീര്‍ഘാകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

