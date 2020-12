ജിയോയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം, ഒരു കോടി വരിക്കാർ

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോ കേരളത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം വരിക്കാരെ സ്വന്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നും ജിയോ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജിയോ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് അതിവേഗം സ്വീകരിച്ച്, താങ്ങാനാവുന്ന തരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ആസ്വദിക്കുന്ന കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ വരിക്കാർക്കും ജിയോ നന്ദി അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും പുതിയ വരിക്കാരെ നേടുന്നതിൽ ജിയോ വിജയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ഉപയോക്താക്കൾ ജിയോയുടെ വിശാലവും വേഗമേറിയതുമായ 4 ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് സേവനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനിയുടെ വാർത്താകുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. നാലു വർഷം മുൻപ് ജിയോ രാജ്യത്തുടനീളം സൃഷ്ടിച്ച ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം, ഡേറ്റയുടെ ശക്തി ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനിലേക്കും എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരി സമയത്ത് ഡേറ്റയുടെ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ജിയോ പറയുന്നത്.

ജിയോയുടെ അഭൂതപൂർവമായ പരിധിയും മികച്ച നെറ്റ്‌വർക്ക് അനുഭവവും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചു. നിരവധി പുതിയ പഠന മാർഗങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ചിത്രം നൽകുകയും അതുവഴി ഉപഭോക്താക്കളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ആരോഗ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനും, ഷോപ്പിങ് നടത്താനും, വീട്ടിൽ നിന്നും തൊഴിൽപരമായും വ്യക്തിപരമായും ഡിജിറ്റലായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചുവെന്നും ജിയോ അവകാശപ്പെടുന്നു.

കേരളത്തിലെ ജിയോ ടീം ഈ മഹാമാരി സമയത്ത് പരിധികളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളുമായി കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ലോക് ഡൗൺ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ജിയോ ടീം പൊതുജനങ്ങളുടെ നിർദേശപ്രകാരം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് താൽക്കാലിക ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി വേഗത്തിൽ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും തടസ്സമില്ലാത്ത ഡേറ്റാ സ്ട്രീമിങ് നൽകുന്നതിന് നിലവിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മികച്ച കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുകയും ചെയ്തു. കോവിഡിന് ശേഷം, ജിയോയുടെ വിഎൽആർ 72 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചു. ജിയോ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ മാസവും കൂടുതൽ വരിക്കാരെ ചേർക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.

English Summary: Jio has a record achievement in Kerala with over one crore subscribers