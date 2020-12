അമേരിക്കയുടെ ഖജനാവ് റഷ്യൻ ഹാക്കർമാർ ‘കൊള്ളയടിച്ചു’, നടന്നത് വൻ ഹാക്കിങ്

ട്രഷറി, കൊമേഴ്‌സ് വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുഎസ് ഫെഡറൽ ഏജൻസികളുടെ കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ ഹാക്കർമാർ തകർത്തുവെന്ന് യുഎസ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. റഷ്യൻ സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹാക്കര്‍മാരാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് യുഎസ് ആരോപിക്കുന്നത്. സൈബർ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച് എഫ്ബിഐയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സൈബർ സുരക്ഷാ വിഭാഗവും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ റഷ്യയാണെന്ന് കരുതുന്നതായി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധമുള്ള വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചതായി റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ട്രഷറിയെയും വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ നാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെയും (എൻ‌ടി‌ഐ‌എ) ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു സൈബർ ആക്രമണം. മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്ക് കടക്കാനും സമാനമായ ഈ ടൂൾ ഹാക്കർമാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്നതിൽ യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ആശങ്കയുണ്ട്.

ഹാക്കിങ് വളരെ ഗുരുതരമായിരുന്നു. തുടർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അടിയന്തര ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ യോഗം വരെ വിളിച്ചു. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസ് ഗവൺമെന്റിന് അറിയാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും പരിഹരിക്കാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വക്താവ് ജോൺ ഉലിയോട്ട് പറഞ്ഞു.

പ്രസിഡന്റായി തിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജോ ബൈഡന്റെ ഭരണകൂടത്തിന് ഈ ഹാക്കിങ് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുകയും അത് എന്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വലിയ തോതിലുള്ള സൈബർ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാൻ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ എടുക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ല. എന്നാൽ, ഇത് വളരെ വലുതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇത് യുഎസ് സർക്കാരിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള വലിയ സൈബർ ചാരപ്രവർത്തനമാണ് എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എൻ‌ടി‌ഐ‌എയുടെ ഓഫിസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറായ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഓഫിസ് 365 ലേക്ക് ഹാക്കർമാർ നുഴഞ്ഞുകയറി. ഏജൻസിയിലെ സ്റ്റാഫ് ഇമെയിലുകൾ ഹാക്കർമാർ മാസങ്ങളോളം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വക്താവ് പ്രതികരിച്ചില്ല.

ഹാക്കർമാർ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വരെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഹാക്കർക്ക് കഴിഞ്ഞതായും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അധികാരമില്ലാത്തതിനാൽ മിക്കവരും പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് സംസാരിച്ചത്.

ഹാക്കിങ്ങിന്റെ പൂർണ വ്യാപ്തി വ്യക്തമല്ല. അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്, എഫ്ബിഐ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേസ് സംബന്ധിച്ച് എഫ്ബിഐയും യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഹാക്കർമാരുടെ എൻ‌ടി‌ഐ‌എയിലെ ഇമെയിൽ നിരീക്ഷണം ഈ വർഷം ആദ്യം മുതൽ നടക്കുന്നതായി സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

