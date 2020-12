ജിയോ ഭീഷണിയല്ല, ടെലികോം വിപണിയുടെ 80% രണ്ട് കമ്പനികൾ കയ്യടക്കും: മിത്തൽ

കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി ടെലികോം വിപണിയിൽ വൻ മൽസരമാണ് നടക്കുന്നത്. എയർടെൽ, ജിയോ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ, ബിഎസ്എൻഎൽ കമ്പനികൾ ഓഫറുകളും ഇളവുകളും വാരികോരി നൽകിയാണ് വരിക്കാരെ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നത്. എന്നാൽ, അടുത്ത വർഷം പകുതിയോടെ രാജ്യത്ത് 5ജി കൊണ്ടുവരുമെന്ന ജിയോ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അടുത്തൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പദ്ധതി ഇല്ലെന്നാണ് എയർടെൽ അറിയിച്ചത്.

രാജ്യത്തെ മികച്ച രണ്ട് ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോ, ഭാരതി എയർടെൽ എന്നിവ അടുത്ത 12 മുതൽ 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ ടെലികോം മേഖലയിലെ 80 ശതമാനം വിപണി വിഹിതവും കയ്യടക്കുമെന്നാണ് ഭാരതി എന്റർപ്രൈസസിന്റെ സ്ഥാപകനും ചെയർപേഴ്‌സനുമായ സുനിൽ മിത്തൽ പറഞ്ഞത്. നിലവിലെ 75 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനം വരെ നേടാനാകുമെന്ന് ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ച്സ് പങ്കിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ സുനിൽ മിത്തൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇളവുകൾ നൽകിയുള്ള സ്മാർട് ഫോണുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായവും മിത്തൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത് കമ്പനിയുടെ പണം കളയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്മാർട് ഫോണുകൾ വൻ ഇളവുകൾ നൽകുന്ന കമ്പനിയാണ് ജിയോ. എന്നാൽ, ഇതൊന്നും കമ്പനിക്ക് ഭീഷണിയല്ലെന്നാണ് മിത്തല്‍ പറയുന്നത്.

പേയ്‌മെന്റ് ബാങ്ക് ലൈസൻസ് ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭാരതി എയർടെൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പേയ്‌മെന്റ് ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ലൈസൻസായി ഉയർത്താൻ എയർടെൽ ശ്രമിക്കുന്നതായി മിത്തൽ ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ചിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത് വലിയ തുക സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കമ്പനിയെ സഹായിക്കും (ഇപ്പോൾ 1,500 ഡോളറായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്). കൂടാതെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പണമിടപാട് സേവനം പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉപകരണങ്ങളിലെ നിക്ഷേപം ദീർഘകാലത്തേക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് ലോ-എൻഡ് സ്മാർട് ഫോണുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച മിത്തൽ പറഞ്ഞത്. ഈ രംഗത്ത് ജിയോയുടെ പാത പിന്തുടരാനില്ലെന്നാണ് മിത്തൽ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം. 5ജി എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാകാൻ കുറച്ച് വർഷമെടുക്കുമെന്നതിനാൽ ജിയോയുടെ ലോ-എൻഡ് സ്മാർട് ഫോണും ആദ്യത്തെ 5ജി സർവീസസ് ലോഞ്ചും വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നില്ലെന്ന് എയർടെൽ മേധാവി പറഞ്ഞു.

വരിക്കാരിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആളോഹരി വരുമാനം നിലവിൽ വളരെ കുറവാണെന്നും മിത്തൽ പറഞ്ഞു. എയർടെൽ ഇപ്പോൾ 200 രൂപയുടെ ആർപു ആണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ, കോവിഡ്-19 മൂലമുണ്ടായ മാന്ദ്യം കാരണം കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ വഴിക്കല്ല പോകുന്നത്. അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ എയർടെല്ലിന്റെ ആർപു 200 രൂപയിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യവസായത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആർപു 300 രൂപ ആയിരിക്കണമെന്നും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിമാസം 6-7 ഡോളർ വരെ (ഏകദേശം 500 രൂപ) നൽകാമെന്നും മിത്തൽ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് 5ജി യുടെ അടിയന്തര ആവശ്യം ഇല്ലെന്നാണ് മിത്തൽ പറയുന്നത്. ഇതിനാൽ 5ജി സേവനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എയർടെല്ലിന് ആശങ്കയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ 5ജി സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ 5ജി ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റെഗുലേറ്റർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന സ്പെക്ട്രം നിരക്ക് കാരണം 2021 ൽ നടക്കാനിടയുള്ള 5ജി ലേലങ്ങളിൽ എയർടെൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

