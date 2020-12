ഇന്ത്യ ലോകശക്തിയാകും, മധ്യവർഗം മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച് മുകേഷ് അംബാനി

രണ്ട് ദശകത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ലോകശ്തിയായി മാറുമെന്ന് റിലയൻസ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനി. ലോകത്തെ മികച്ച മൂന്ന് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ വളരുമെന്നും ആളോഹരി വരുമാനം ഇരട്ടിയിലധികമാകുമെന്നും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ മൊത്തം കുടുംബങ്ങളുടെ 50 ശതമാനം വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മധ്യവർഗം പ്രതിവർഷം മൂന്ന് മുതൽ നാലു ശതമാനം വരെ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്നാണ് ഫെയ്സ്ബുക് മേധാവി മാർക്ക് സക്കർബർഗുമായി നടത്തിയ ഫയർസൈഡ് ചാറ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

‘അടുത്ത രണ്ട് ദശകത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ മികച്ച മൂന്ന് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നായി വളരുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു,’ ഓയിൽ-ടു-റീട്ടെയിൽ-ടു-ടെലികോം കോം‌പ്ലോമറേറ്റ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ തലവനായ അംബാനി പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ചെറുപ്പക്കാർ നയിക്കുന്ന പ്രീമിയർ ഡിജിറ്റൽ സൊസൈറ്റിയായി ഇന്ത്യ മാറും. ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം 1,800-2,000 യുഎസ് ഡോളറിൽ നിന്ന് 5,000 ഡോളറായി ഉയരുമെന്നും അംബാനി പറഞ്ഞു. വരും ദശകങ്ങളിൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും ലോകത്തെ മറ്റ് നിരവധി കമ്പനികൾക്കും സംരംഭകർക്കും ഇന്ത്യയിൽ തുടരാനുള്ള സുവർണാവസരമുണ്ടെന്നും അംബാനി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

English Summary: India will grow to be among top 3 economies in 2 decades: Mukesh Ambani