മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍, ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍, ആക്‌സസറികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഹോം അപ്ലയന്‍സുകള്‍ക്കും ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫറുകളുമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ ഡിജിറ്റല്‍ ശൃംഖല ഓക്‌സിജന്‍. ഓക്‌സിജന്റെ യെസ്- ഇയര്‍ എന്‍ഡ് സെയിലിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രാന്‍ഡുകള്‍, ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളില്‍ കസ്റ്റമേഴ്‌സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 70 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിനൊപ്പം, ഓരോ പര്‍ച്ചേസിലും ഉറപ്പായ സമ്മാനങ്ങളും നേടാം.

ഡിസംബര്‍ 31 വരെ നീളുന്ന സെയിലിലൂടെ മൊബൈലുകള്‍, ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍, ഹോം അപ്ലയന്‍സുകള്‍, ആക്‌സസറികള്‍ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് കേരളത്തില്‍ ഉടനീളമുള്ള ഓക്‌സിജന്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ഷോറൂമില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകോത്തര ബ്രാന്റുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലുകള്‍ ഏറ്റവും മികച്ച വിലക്കുറവില്‍ സ്വന്തമാക്കാം. പലിശരഹിത വായ്പാ സൗകര്യം, അധികവര്‍ഷ വാറണ്ടി, എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫര്‍ എന്നിവയിലൂടെ ഓക്‌സിജനില്‍ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഡക്ടുകള്‍ സംതൃപ്തിയോടെ വാങ്ങാം.

ഓരോരുത്തരുടെയും ബജറ്റിന് അനുസൃതമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യെസ് സെയിലിന്റെ സവിശേഷത. 4999 രൂപ മുതലുള്ള സ്മാർട് ഫോണുകൾ, 22990 രൂപ മുതലുള്ള ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍, 6990 രൂപ മുതലുള്ള എൽഇഡി ടിവികള്‍, 22990 രൂപ മുതലുള്ള എയര്‍ കണ്ടീഷനറുകള്‍, 9990 രൂപയില്‍ തുടങ്ങുന്ന റഫ്രിജറേറ്ററുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ ആകര്‍ഷകമായ വിലകളില്‍ തുടങ്ങുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മാറ്റേകും.

മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ വാങ്ങാനും, എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഓക്‌സിജന്‍ യെസ്-ഇയര്‍ എന്‍ഡ് സെയില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. 25% വരെ ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓക്‌സിജനില്‍ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കാം. ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ക്ക് 30% വരെ ഡിസ്‌കൗണ്ടും യെസ് ഒരുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ 70 ശതമാനം വരെ ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഓക്‌സിജനില്‍ ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 9020 300 300, 9020 100 100.

https://oxygendigitalshop.com/

