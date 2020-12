392332.70 കോടിയുടെ സ്പെക്ട്രം ലേലം ചെയ്യുന്നു, നടപടിക്രമങ്ങൾ വിവരിച്ച് കേന്ദ്രം

രാജ്യത്ത് മാർച്ചിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രം ലേലത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ബുധനാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകിയതായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐടി) മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് അറിയിച്ചു. സ്പെക്ട്രം വിൽപനയ്ക്കായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന നോട്ടീസ് ഈ മാസം പുറത്തിറക്കും.

392332.70 കോടിയുടെ വിലമതിക്കുന്ന 2,251 മെഗാഹെർട്സ് സ്പെക്ട്രം വിൽക്കാനാണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് (ഡോട്) പദ്ധതിയിടുന്നത്. 700 മെഗാഹെർട്‌സ്, 800 മെഗാഹെർട്‌സ്, 900 മെഗാഹെർട്‌സ്, 1800 മെഗാഹെർട്‌സ്, 2100 മെഗാഹെർട്‌സ്, 2300 മെഗാഹെർട്‌സ്, 2500 മെഗാഹെർട്‌സ് ബാൻഡുകളിൽ സ്പെക്ട്രം ലേലം ചെയ്യും. അവയിൽ ചിലത് 4ജി സേവനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനാകും. 5ജിക്ക് ടെലികോം റെഗുലേറ്റർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന 3300-3600 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡുകളിലെ സ്പെക്ട്രം ഈ ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഓരോ ലേലക്കാരനും സ്പെക്ട്രം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരമാവധി പരിധി വ്യക്തമാക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് വലുപ്പം, സ്പെക്ട്രം ക്യാപ്, ലേലം വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. 700 മെഗാഹെർട്സ്, 800 മെഗാഹെർട്സ്, 900 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡുകളിൽ സ്പെക്ട്രത്തിനായി മൊത്തം ലേലതുകയുടെ 25 ശതമാനവും 1800 മെഗാഹെർട്സ്, 2100 മെഗാഹെർട്സ്, 2300 മെഗാഹെർട്സ്, 2500 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡുകളിൽ സ്പെക്ട്രത്തിന് 50 ശതമാനം വിഹിതവും നൽകിയാൽ മതി. ബാക്കി തുക രണ്ട് വർഷത്തെ മൊറട്ടോറിയത്തിന് ശേഷം പരമാവധി 16 വാർഷിക ഗഡുക്കളായി നൽകാം.

ഉയർന്ന കരുതൽ തുക കാരണം വലിയ തോതിലുള്ള സ്പെക്ട്രം വിൽക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുമ്പോൾ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ സ്പെക്ട്രം ലേലം 2016 ലെ വീഴ്ചയുടെ ആവർത്തനമാകുമെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. നാല് വർഷം മുൻപ് സ്പെക്ട്രം ലേലത്തിലൂടെ സർക്കാർ കേവലം 65,789 കോടി രൂപയാണ് സമാഹരിച്ചത്. അന്ന് 5.63 ലക്ഷം കോടി വിലവരുന്ന സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിൽപനയ്ക്ക് വച്ചിരുന്നു. 700 മെഗാഹെർട്സ്, 900 മെഗാഹെർട്സ് എന്നിവയിലെ സ്പെക്ട്രം 2016 ലേ ലേലത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടാതെ കിടന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് സ്വകാര്യ ടെലികോം കമ്പനികളിൽ ഒന്നായ റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡിന് വരാനിരിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രം ലേലം നിർണായകമാണ്. കാരണം 800 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡിലെ എയർവേവുകളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ജൂലൈ-ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ കാലഹരണപ്പെടും. റിലയൻസ് ജിയോ 4ജി സേവനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്.

800 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡിലെ സ്പെക്ട്രം ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് 4ജി സേവനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലയനങ്ങളിലൂടെയും ഏറ്റെടുക്കലുകളിലൂടെയും ശേഖരിച്ച വലിയ അളവിലുള്ള സ്പെക്ട്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ഭാരതി എയർടെല്ലും വോഡഫോൺ ഐഡിയയും പുതിയ ലേലത്തിൽ കാര്യമായി താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ സ്പെക്ട്രം ലേലം നടത്താൻ ജിയോ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 4ജി സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താൻ അധിക സ്പെക്ട്രം ആവശ്യമാണെന്ന് ജിയോ ഡോടിയോട് പറഞ്ഞു.

സ്പെക്ട്രം ലേലം വൈകുന്നത് നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വരുമാനത്തിൽ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ടെലികോം സബ്സിഡിയറി 800 മെഗാഹെർട്സ് ബാൻഡിലെ പാപ്പരായ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സ്പെക്ട്രം ഒരു ട്രേഡിംഗ്, ഷെയറിംഗ് കരാറിന് കീഴിൽ രാജ്യത്തെ 21 സർക്കിളുകളിൽ 4ജി കവറേജ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 21 ൽ 18 സർക്കിളുകൾക്കുള്ള ലൈസൻസ് 2021 ജൂലൈ-ഓഗസ്റ്റ് അവസാനിക്കും.

