കൊറോണവൈറസ് ഭീതി കാരണം മിക്കവരും പഠനവും ജോലിയും ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിയതോടെ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് വേഗവും കുറഞ്ഞുവെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് ശരാശരി നെറ്റ്‌വർക്ക് വേഗം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും മിക്ക കമ്പനികളും അക്കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ട്രായിയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

4ജി ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ നവംബറിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ജിയോയാണ് ഒന്നാമത്. ജിയോയുടെ ഡൗൺ‌ലോഡ് വേഗം സെക്കൻഡിൽ 20.8 മെഗാബൈറ്റ് (എം‌ബി‌പി‌എസ്) ആണ്. എന്നാൽ ട്രായിയുടെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് വോഡഫോൺ ആണ് അപ്‌ലോഡ് വേഗത്തിൽ മുന്നിൽ. വോഡഫോണിന്റെ അപ്‌ലോഡ് വേഗം 6.5 എം‌ബി‌പി‌എസ് ആണ്.

വോഡഫോൺ, ഐഡിയ സെല്ലുലാർ എന്നിവ വോഡഫോൺ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡുമായി ലയിപ്പിച്ചെങ്കിലും ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായി) ഇപ്പോഴും രണ്ട് എന്റിറ്റികളുടെയും പ്രത്യേക നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്പീഡ് ഡേറ്റ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ട്രായിയുടെ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് വോഡഫോണിന്റെ ഡൗൺ‌ലോഡ് വേഗം നവംബറിൽ 9.8 എം‌ബി‌പി‌എസ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഐഡിയയും ഭാരതി എയർടെലും യഥാക്രമം 8.8 എം‌ബി‌പി‌എസ്, 8 എം‌ബി‌പി‌എസ് ഡൗൺ‌ലോഡ് വേഗം നേടി.

6.5 എം‌ബി‌പി‌എസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് വേഗത്തോടെ അപ്‌ലോഡ് വിഭാഗത്തിൽ വോഡഫോൺ ഒന്നാമതെത്തി. 5.8 എം‌ബി‌പി‌എസ്, എയർടെൽ 4 എം‌ബി‌പി‌എസ്, ജിയോ 3.7 എം‌ബി‌പി‌എസ് എന്നിവയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്‌ലോഡ് വേഗം. ഡൗൺ‌ലോഡ് വേഗമാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ ഇന്റർ‌നെറ്റിൽ‌ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്. അതേസമയം, അപ്‌ലോഡ് വേഗം അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിത്രങ്ങൾ‌, വിഡിയോ മുതലായവ അയയ്‌ക്കുന്നതിനോ പങ്കിടുന്നതിനോ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ട്രായിയുടെ മൈസ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ശരാശരി വേഗം കണക്കാക്കുന്നത്.

English Summary: Reliance Jio fastest network in 4G download speed; Vodafone in upload in November: Trai