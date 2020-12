ലോകം ഒന്നടങ്കം അന്ധാളിച്ച നിമിഷങ്ങള്‍- കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ഗൂഗിള്‍, ഇത് നിസ്സാര കാര്യമല്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ

മറ്റൊരു കാലത്തുമില്ലാതിരുന്നതു പോലെ ടെക്‌നോളജിയില്‍ ആശ്രയിച്ചാണ് ലോകം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. മഹാമാരി അത് അതിന്റെ പാരമ്യതയിലും എത്തിച്ചു. ആരോഗ്യ പരിപാലനം മുതല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം വരെ എന്തിനും ഏതിനും ടെക്‌നോളജിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍ ടെക്‌നോളജി പെട്ടെന്നു നിലച്ചാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നതിന്റെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കള്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ സേവനങ്ങളായ ജിമെയില്‍, യുട്യൂബ്, ഗൂഗിള്‍ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള്‍ പൊടുന്നനെ നലയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകള്‍ വരെ ഗൂഗിള്‍ ഡ്രൈവില്‍ അപ്‌ലോഡു ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതവിടെയുണ്ടല്ലോ എന്നു കരുതി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനിറങ്ങിയ സമയത്താണ് ഇതു സംഭവിച്ചതെങ്കിലോ? എന്തായാലും ഗൂഗിള്‍ സേവനങ്ങള്‍ മരവിച്ചു നിന്നത് പല ഉപയോക്താക്കളെയും അന്ധാളിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

ആളുകള്‍ മാത്രമല്ല അന്ധാളിച്ചത്, ഗൂഗിള്‍ കമ്പനി പോലും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ ഒരുനിമിഷം നിന്നു പോയി എന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ നിലച്ചു പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്നു കണ്ടെത്താന്‍ അവര്‍ക്കുമായില്ലത്രെ. എന്നാല്‍ പിന്നീട് കമ്പനി അതേക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം നല്‍കി- അതൊരു ആന്തരിക സ്റ്റോറേജ് വീതംവയ്ക്കലിന്റെ (internal storage quota) പ്രശ്‌നമായിരുന്നു എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, പിന്നീട് ഗൂഗിള്‍ കൂടുതല്‍ വിശദമായ വിശദീകരണവും നല്‍കി.

ഏകദേശം 45 മിനിറ്റു നേരത്തേക്കാണ് ഗൂഗിള്‍ സേവനങ്ങള്‍ പണി മുടക്കിയത്. ഇത് ഗൂഗിളിന്റെ ഒതന്റിക്കേഷന്‍ സിസ്റ്റത്തിന് സംഭവിച്ച പ്രശ്‌നം മൂലമാണെന്നാണ് കമ്പനി നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. ഓരോ സേവനത്തിനും അനുവദിച്ചു നല്‍കിയിരുന്ന സ്‌റ്റോറേജിന്റെ വീതംവയ്ക്കലില്‍ ഉണ്ടായ കണ്‍ഫ്യൂഷനാണ് ഇതില്‍ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചത് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം. ഇതിനായി കമ്പനി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെ വന്നതാണ് പ്രശ്‌നം സൃഷ്ടിച്ചത്. സ്‌റ്റോറേജ് പരിധി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കാതെ വന്നുവെന്നാണ് കമ്പനി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് തങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം തകര്‍ന്നത് എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റ സിസ്റ്റങ്ങളില്‍ ഒന്നായാണ് ഗൂഗിളിന്റെ സിസ്റ്റം അറിയപ്പെടുന്നത്.

മറ്റൊരു രീതിയിലും ഇതിനെ കാണാമെന്നും വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു: കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ സംഭരണശേഷി തീരുകയും വീണ്ടും ഡേറ്റ സ്‌റ്റോർ ചെയ്യാനായി വരികയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ കംപ്യൂട്ടറിന്റെ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനവും താറുമാറാകും. എല്ലാ കംപ്യൂട്ടിങ് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും സേവനങ്ങള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സ്റ്റോറേജ് അനിവാര്യമാണെന്നു പറയുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമല്ലാതായാല്‍ എല്ലാം ക്രാഷായി തുടങ്ങും. പൊടുന്നനെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലയ്ക്കും. എല്ലാ ഗൂഗിള്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്കും ഒതന്റിക്കേഷന്‍ വേണം. ഉപയോക്താവ് ഗൂഗിളിന്റെ സെര്‍വറുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഒതന്റിക്കേഷന്‍ നടന്നിരിക്കും. എന്നാല്‍, സംഭരണ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള പിന്തുണ ഇല്ലാതായപ്പോള്‍ ഒതന്റിക്കേഷന്‍ സാധ്യമല്ലാതെ വരികയും എല്ലാം ക്രാഷ് ആകുകയുമായിരുന്നു.

ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ജിമെയില്‍, യുട്യൂബ്, ഡ്രൈവ്, കലണ്ടര്‍ തുടങ്ങി ഗൂഗിളിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ ക്ഷണത്തില്‍ നിശ്ചലമാകുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഗൂഗിളിന്റെ മാത്രം പ്രവര്‍ത്തനമല്ല ഇതിലൂടെ താറുമാറായത്. ഗൂഗിള്‍ ഒതന്റിക്കേഷന്‍ വേണ്ട മറ്റു കമ്പനികളുടെ അഥവാ തേഡ്പാര്‍ട്ടി സേവനങ്ങളും നിലച്ചു. തങ്ങളുടെ ഗൂഗിള്‍ വ്യക്തിത്വം വേരിഫൈ ചെയ്യാനാകാതെ ഉപയോക്താക്കള്‍ വിഷമിച്ചു നിന്നു. എന്നാല്‍, നേരത്തെ ലോഗ് ഇന്‍ ആയിരുന്നവരെ ഇതു ബാധിച്ചില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ഗൂഗിളിന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചവരും ഉണ്ടെന്നതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പല ഉപയോക്താക്കളും പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ബ്രൗസറുകളുടെ ഇന്‍-കോഗ്നിറ്റോ മോഡ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് യുട്യൂബ് അടക്കമുള്ള സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാനായി എന്നാണ്. ഇക്കാര്യം നിരവധി ഉപയോക്താക്കള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്‍കോഗ്നിറ്റോ വിന്‍ഡോയിലൂടെ വിവിധ ഗൂഗിള്‍ സേവനങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമായി എന്നാണ് അവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യം എല്ലാവരും മനസില്‍ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ഇന്‍-കോഗ്നിറ്റോ മോഡില്‍ ഒരാള്‍ യുട്യൂബില്‍ പ്രവേശിച്ചാല്‍ അയാള്‍ സൈന്‍-ഔട്ടായാണ് അതിലെത്തുന്നത്. സൈന്‍ഡ്-ഔട്ട് മോഡില്‍ ഒതന്റിക്കേഷന്‍ ആവശ്യമില്ല. അതിനാലാണ് ഒതന്റിക്കേഷന്‍ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ താറുമാറായപ്പോഴും ഇന്‍-കോഗ്നിറ്റോ മോഡില്‍ യുട്യൂബ് വിഡിയോ കാണാന്‍ എത്തിയവര്‍ക്ക് അതു ലഭ്യമായത് എന്നാണ് വിശദീകരണം. അതേസമയം, ജിമെയില്‍, ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് ഇതു പരിഹാരമല്ലെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അവ ഇന്‍-കോഗ്നിറ്റോ മോഡിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല.

സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങളിലെ ഗൂഗിള്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പോലും പണിമുടക്കാന്‍ ഈ ഔട്ടേജ് കാരണമായി. നെസ്റ്റ് സ്പീക്കറുകള്‍, സ്മാര്‍ട് ലൈറ്റുകള്‍, സ്വിച്ചുകള്‍, സുരക്ഷാ ക്യാമറകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനവും നിലച്ചു. അതോടെ, ഗൂഗിള്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന ലൈറ്റുകള്‍ തെളിയിക്കാനാകാതെ ആളുകള്‍ ഇരുട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞെന്നും ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ജോ ബ്രൗണ്‍ എന്ന ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താവ് പറഞ്ഞത് തന്റെ പിച്ചവച്ചു തുടങ്ങിയ കുട്ടിക്കൊപ്പം താന്‍ മുറിയില്‍ വെളിച്ചമില്ലാതെ കഴിയേണ്ടി വന്നുവെന്നാണ്. ഗൂഗിള്‍ ഹോം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ലൈറ്റുകളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.

ഗൂഗിളിന്റെ ആദ്യ തലുമുറ സ്മാര്‍ട് സ്പീക്കറാണ് ഗൂഗിള്‍ ഹോം. ഗൂഗിള്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇതിലൂടെയാണ് ആളുകള്‍ ലൈറ്റുകളും, ഫാനുകളും, സുരക്ഷാ ക്യാമറകളും, മറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി കണക്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചതാണ് വീടുകള്‍ ഇരുട്ടിലായതെന്നാണ് വിശദീകരണം. എന്നാൽ, ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നം നിസ്സാരമല്ലെന്നാണ് ടെക് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

